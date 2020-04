Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week twee cruciale beroepen: de basisschooldocent en de buschauffeur.

Even voorstellen:

Andrea (57) werkt al 34 jaar in het onderwijs;

stond jarenlang voor groep 5 en heeft nu een kleutergroep,

werkt sinds de zomer 2,5 dag per week.

Mon (61) is sinds zeven jaar buschauffeur;

rijdt 36 uur per week in het streekvervoer;

werkte jarenlang als projectmanager, beroepsduiker en charterschipper.

Hoe moet dat als de scholen straks weer van start gaan, Andrea?

Andrea: "Ja, ik ben benieuwd hoe we het gaan invullen. Want met kleuters is het niet haalbaar om 1,5 meter afstand te houden. Ik wil geen mondkapje op, want dan zouden ze zich rot schrikken. En geen ouders in de school is ook een probleem, sommige kleuters durven dan niet naar binnen. Helemaal nu ze al zes weken thuiszitten, zijn ze school echt ontwend."

Jij en Mon zijn partners en hebben allebei een cruciaal beroep. Hoe is dat?

Andrea: "Het werk van mijn partner is wel cruciaal, maar volgens mij ervaart hij dat nu even niet zo."

Mon: "Ja, mwah. Het is niet heel anders dan anders. Maar af en toe zijn er dagen dat er bijna niemand instapt, dat is niet heel bevredigend."

“De wereld staat in brand, maar zó erg zal het niet zijn, want de bussen rijden tenminste nog.” Mon, buschauffeur

Andrea: "En hoe zinvol vind je het?"

Mon: "Als de bussen rijden, ervaren mensen rust. Eerlijk gezegd had ik me dat nooit zo gerealiseerd: veel mensen zijn nerveus, de wereld staat in brand, maar zó erg zal het niet zijn, want de bussen rijden tenminste nog."

Wat gebeurt er als jullie je werk zouden neerleggen?

Mon: "De streekbusverbinding is belangrijk, voornamelijk in kleine dorpjes. Jongeren en ouderen die geen auto hebben, zijn daar echt van afhankelijk om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen te halen. Als er een omleiding of probleem is met de bus, staat het halve dorp op stelten."

“Kleuters op afstand lesgeven is eigenlijk niet te doen.” Andrea, docent in groep 1 en 2

Andrea: "Tja op dit moment zou het niet erg zijn als ik zou stoppen met werken. Kleuters op afstand lesgeven is eigenlijk niet te doen. Voor mij persoonlijk hoeft het ook niet zo, maar we hebben als school toch de plicht om iets te doen. Dus we maken instructievideo's, voorleesfilmpjes, werkboekjes, en vandaag hebben we knutselpakketjes rondgebracht zodat de kinderen iets voor Moederdag kunnen maken."

Hoe zinvol vind jij je werk nu?

Andrea: "Ik maak me niet zo'n zorgen om kinderen die achterlopen. Wat is een aantal weken of maanden op een mensenleven? De hele wereld staat even stil, dus iedereen mist van alles. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen het nu oké hebben thuis. Ik maakte me zorgen om een leerling met een ingewikkelde thuissituatie uit een slechte buurt. Toen ik eindelijk de moeder te pakken kreeg, vertelde die dat ze veel tijd op de camping doorbrengen. Dan denk ik: heel goed, lekker de ruimte pakken en weg uit die stenen jungle."

“Grenzen vervagen. Dat is ook het vervelende van thuiswerken: wanneer is de werkdag voorbij?” Mon, buschauffeur

Mon: "Het valt me wel op dat jouw grenzen vervagen, dat je ook 's avonds om 23.00 uur nog mails van ouders gaat beantwoorden. Dat is ook het vervelende van thuiswerken: wanneer is de werkdag voorbij?"

Andrea: "Ik smeer die 2,5 dag nu inderdaad uit over de hele week. We videobellen met de kinderen en ik heb contact met ouders, die ons werk hopelijk anders gaan bekijken. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat hun zoon zich zo slecht concentreert. Dan denk ik: dat heeft niks met corona te maken. Wij lopen daar normaal gesproken elke dag tegenaan."

Wat verdienen jullie?

Andrea: "Ik krijg 2.291 euro bruto en 1.825 netto per maand. Ik krijg ook een dertiende maand. M'n salaris vind ik prima, maar ik heb wel gestaakt afgelopen jaar. Omdat ik meer handen voor de klas wil."

Mon: "Ik vind jouw salaris ook wel aardig. Samen hebben we meer dan voldoende. Ik verdiend 3.334 bruto en 2.457 netto per maand. Ik krijg ook onregelmatigheidstoeslag, het is allemaal goed geregeld hoor."