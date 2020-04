Grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters, rattenvangers en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Saskia van Velzen, lachdocent.

Wat doe jij eigenlijk? Wie: Saskia van Velzen

Wat: Lachdocent

Motto: "De lach is een serieuze zaak"

Tegen fotobehang van een zonnig polderlandschap verschijnt het gezicht van Saskia van Velzen in beeld. "Hoi! Hoe gaat het?" vraagt ze. "Zullen we een paar oefeningen doen? Het is anders dan in het echt, maar met wat aanpassingen moet het lukken."

Ze haalt haar schouders heel hoog, tot aan haar oren, op, laat ze dan weer vallen en roept "ha!", herhaalt dit een paar keer en begint dan te bulderen van het lachen. "Nu jij!"

“Na een paar keer kiekeboe waarbij je tevoorschijn komt en naar elkaar lacht als bij een baby, moet ook ik hard lachen.” Anna Lillioja, NU.nl-redacteur

Van Velzen (51) is lachdocent en auteur van het boek Lachyoga - lachen zonder reden. Het zonder reden lachen is de essentie van haar lachsessies. "Als ik vertel dat ik lachdocent ben, zeggen sommigen: ja, ik heb ook humor. Daar gaat het niet om! We creëren een lach op fysiek niveau." Als mensen dan ook echt in de lach schieten, is dat volgens haar mooi meegenomen.

Lachdocente Saskia van Velzen lacht met NU.nl-redacteur Anna Lillioja.

Gelukshormonen en stress

Maar waarom zouden we willen lachen, zonder dat we ons blij voelen? Volgens Van Velzen kent het lichaam het verschil niet tussen een echte en een neppe lach. Een lach die je zelf opwekt zou dezelfde positieve effecten hebben als een lach die is veroorzaakt door een grap of een goed humeur.

“Eigenlijk is lachen net als sporten, soms moet je gewoon beginnen.” Saskia van Velzen, lachdocent

Onder meer: pijnverlichting, normalisering van bloeddruk, toename van gelukshormoon endorfine en afname van stresshormoon cortisol. "Eigenlijk is lachen net zoiets als sporten", zegt Van Velzen. "Soms moet je gewoon beginnen. De zin en het goede gevoel volgen vanzelf."

En inderdaad; nadat we een paar keer de schouderophaaloefening en kiekeboe (waarbij je vanachter je handen tevoorschijn komt en dan breed naar elkaar lacht, net als je bij een baby zou doen) via Skype hebben gedaan, moet ook ik hard lachen. Misschien komt dat deels voort uit ongemak.

Tips voor thuis: Organiseer een lachsessie via Skype met je vrienden.

Kijk wat minder naar het nieuws.

Lachyoga uit India

Dat lachen een goed medicijn is, werd in de jaren zestig ontdekt door de grondlegger van de gelotologie, de wetenschap van het lachen; William F. Fry. Aan de Universiteit van Stanford voerde hij experimenten op zichzelf uit, terwijl hij Laurel and Hardy en andere comedyfilms keek. Fry ontdekte dat lachen, in tegenstelling tot stress, waarvan de negatieve gevolgen op onze gezondheid al bewezen waren, een bevorderende werking heeft op ons immuunsysteem.

Lachen zonder komedie zag het levenslicht in India, waar in de jaren negentig yogi's 's morgensvroeg naar de stadsparken trokken als gewoonlijk. Maar nu eens niet om hun lichaam in kronkels te wringen, maar om samen een potje te lachen.

Managers lachen sneller

Als lachdocent wordt Van Velzen vooral ingehuurd voor teambuildingevents. Een lachsessie ziet er altijd anders uit. Als het om een groep managers of mensen uit de zorgsector gaat, kan ze direct beginnen met een lachoefening. "Deze mensen zijn gewend om in contact te staan met elkaar. Ze hebben weinig sociale vrees, en durven zich eerder te laten gaan."

Analytici, boekhouders of accountants zijn een ander verhaal. Van Velzen: "Zij willen meer informatie voordat ze beslissen of ze het wel leuk vinden om mee te doen. Aan hen geef ik eerst een korte lezing, of ik breek het ijs met een spel."



Het lachvirus

Op Facebook runt ze sinds kort met collega's de pagina Het Lachkwartiertje. In de beschrijving is te lezen: "Zolang het coronavirus rondwaart zal tijdens het lachkwartiertje het lachvirus verspreid worden." Er worden grappige nieuwtjes gedeeld en elke ochtend wordt een live lachsessie gegeven via de videobelapp Zoom. "Het zijn vooral lachcollega's die meedoen", zegt Van Velzen. "Maar iedereen is welkom!"