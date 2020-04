Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In de rubriek Wat doe jij eigenlijk? interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: wat doe jij eigenlijk?

Wat doe jij eigenlijk? Wie: Merel Zweemer

Wat: Ecoloog (op festivals)

Grootste beroepsergernis: Honden die loslopen in gebieden waar dat niet mag

Een zwoele zomernacht op een festivalterrein: in het water van een meertje zie je de weerspiegeling van tientallen roodkleurige lampjes. Gezellig, toch? Het zou goed kunnen dat jij niet de enige bent die dat vindt, want niet alleen met de festivalbezoeker is rekening gehouden. Vooral ook met de meervleermuis, die graag in het donker over het wateroppervlak scheert en hierbij gestoord is door licht. De kleur rood ziet het beestje niet.

Aangescherpte milieueisen zorgen ervoor dat ecologen als Merel Zweemer (32) meer werk hebben op grote evenementen in de buitenlucht, zoals zomerfestivals.

“Als de looproute richting een podium dwars door een broedgebied gaat, steekt de ecoloog daar een stokje voor.”

"Dat ik naga of een festival natuurvriendelijk is, is geen duurzaam extraatje", zegt Zweemer, die we ontmoeten in recreatiegebied De Groene Ster, net buiten Leeuwarden. "Het is een voorwaarde om het festival überhaupt door te kunnen laten gaan."

Een puzzel van broedplekken en muziekpodia

Zweemer werkt al bijna zes jaar voor drie verschillende festivals die in dit recreatiegebied plaatsvinden: Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi Festival.

Om haar nek hangt een kleine verrekijker, waarmee ze om de zoveel tijd richting boomtop of ergens in het veld tuurt: "Kijk, een holletje van een waterspitsmuis!" en: "Daar broedt de winterkoning."

Elk jaar komt ze bij de opbouw van een festival al meekijken. Als de looproute richting een podium dwars door een broedgebied gaat, steekt ze daar een stokje voor. Is het licht te fel? Dan wordt besproken hoe dat anders kan.

Merel Zweemer is festivalecoloog en zorgt voor dierenwelzijn tijdens festivals. (Foto: Privécollectie)

Dier en feestganger leven naast elkaar

Zes jaar geleden zag ze dat het leefritme van vleermuizen en vogels verstoord werd door de festivals. Inmiddels leven dier en feestganger ongestoord naast elkaar. Dat een actiegroep van omwonenden, De Groene Ster Duurzaam, nog steeds jaarlijks rechtszaken voert tegen de festivals, vindt Zweemer dan ook aan het doel voorbijgaan.

“Het klinkt simpel, maar volg de bordjes zodat je geen nesten vertrapt.” Merel Zweemer, festivalecoloog

"Sommige van hun actiepunten kan ik direct tegenspreken", zegt ze. Bijvoorbeeld dat rietkragen kapot gemaakt zouden worden door zwemmers. Zweemer: "Het is erg onaantrekkelijk om op je blote voeten door het harde, scherpe riet te banjeren. Zelfs als mensen dronken zijn, doen ze dat niet."

"Volg gewoon de bordjes!"

Wat zijn dan wel nog aandachtspuntjes voor festival, natuurgebieden en hun bezoekers? "Het klinkt simpel, maar volg gewoon de aanwijzingen op de bordjes,' zegt Zweemer.

"Er staat niet voor niets dat je niet van een pad af mag. Waarschijnlijk broeden er in het hoge gras weidevogels. Als je hun nest vertrapt zullen ze misschien nooit meer terugkeren."

Ook stoort Zweemer zich aan loslopende honden. "Honden ploegen grond om en jagen andere beestjes weg, die in het natuurgebied hun leefplek hebben."

Natuurlijk evenwicht

Zweemer, die vooral gebiologeerd is door vogels, vleermuizen en zeezoogdieren, helpt, naast het begeleiden van festivalorganisaties, soms ook mee met onderzoek of populatietellingen.

"Een paar jaar geleden stierf bijna de helft van de zeehondenpopulatie in het Waddengebied aan een virus", vertelt Zweemer. "Er waren er teveel, ze hadden geen natuurlijke vijand meer. De natuur wil dan op een andere manier zijn evenwicht herstellen."