Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week twee cruciale beroepen: de kassamedewerker en de thuisbegeleider.

Even voorstellen:

Anita (60) werkt bijna twintig jaar als thuisbegeleider in Zeeland;

geeft mensen net dat extra zetje zodat ze zelfredzaam zijn;

doet dat 36 uur per week.

Anne (16) werkt sinds een jaar als kassamedewerker bij een biologische supermarkt;

zit in de vierde klas van het vwo;

werkt normaliter naast school zes uur per week, in deze periode is dat zo'n vijftien uur per week.

*Achternamen zijn bekend bij de redactie.

Wat gebeurt er als jullie het werk neerleggen?

Anne: "Als ik niet zou werken, zou iemand anders mijn uren moeten opvullen. Maar ik vind juist dat jonge mensen nu meer moeten werken, wij lopen minder risico. Ze hebben me ook echt nodig in de winkel: we beginnen standaard een uur eerder, en ik help een paar dagen per week met afsluiten. Soms is het zó druk in de winkel, dat we met vijf keer zoveel mensen werken als normaal. Ik heb eigenlijk geen vrije tijd meer, omdat school ook heel druk is."

Anita: "Pas je goed op jezelf? Bij mijn supermarkt zie ik dat mensen soms bijna tegen de vakkenvullers aan staan om een product te pakken. En de caissières dragen helemaal geen handschoenen, wat ik echt onverantwoord vind. Ik krijg ook geen handschoenen van m'n baas, maar die koop ik zelf, net als handgel."

“Ik merk dat mensen een kort lontje hebben: soms worden ze boos op mij.” Anne, kassamedewerker

Anne: "Wij dragen wel handschoenen. Vakkenvullen doen we zoveel mogelijk buiten de openingsuren, zodat we niet in de weg staan en afstand kunnen houden. Ik merk dat mensen een kort lontje hebben: soms worden ze boos op mij, omdat ik geen contant geld aanneem."

"Tussen de schappen is het eenrichtingsverkeer, maar mensen gaan vaak tegen de stroom in om nog 'even snel' iets te pakken. Als ik ze daarop wijs, luisteren de meesten wel, maar sommigen vallen tegen me uit."

Anita: "Ach, iedereen is prikkelbaar hè. Ik wil mezelf echt niet op de borst slaan, maar ik zie nu wel hoe onmisbaar ik ben. Wij geven praktische ondersteuning aan huis, bijvoorbeeld aan mensen met dementie die nog thuis wonen, mensen met een depressie, schulden of verslaving. Voor hen is deze periode extra moeilijk: ga maar eens boodschappen doen als je al heel angstig bent."

Anne: "Je doet heel belangrijk werk! Kom je nog bij mensen over de vloer? Mijn moeder werkt in de thuiszorg, voornamelijk met ouderen. Omdat ik dagelijks indirect met honderden mensen in aanraking kom, moet ik thuis afstand houden van haar."

“Iemand die acuut hulp nodig heeft, omdat ze bijvoorbeeld in paniek is, wijs ik echt niet de deur omdat 'de uren op zijn'.” Anita Aerts, thuisbegeleider

Anita: "Ik bel veel met mijn cliënten. Maar ik ga zeker ook nog langs, dan kom ik gewoon niet dichtbij. Juist nu kan ik ze niet aan hun lot overlaten."

Wat verdienen jullie?

Anita: "Ik krijg bruto 2.876 euro per maand. Netto kom ik uit op 2.139 euro en 16,40 per uur. Ik werk gemiddeld zo'n vier uur per week over, maar dat schrijf ik nooit op, want cliënten hebben daar geen budget voor toegewezen gekregen. Maar iemand die acuut hulp nodig heeft, omdat ze bijvoorbeeld in paniek is, wijs ik echt niet de deur omdat 'de uren op zijn'."

“Iedereen weet inmiddels wel dat mensen in de zorg slecht betaald worden, toch?” Anita Aerts, thuisbegeleider

Anne: "Dat is best wel weinig geld voor fulltime werken. Ik vind dat mensen in de zorg echt veel te weinig verdienen. Wat vind jij?"

Anita: "Tja, dit weet iedereen inmiddels wel, lijkt me. Ik kan ervan rondkomen. Maar met het extra risico dat ik nu loop, is het karig. Zorgmedewerkers zijn niet commercieel ingesteld, dus we blijven ons werk toch wel doen, ook al gaan we niet meer verdienen. Ik wéét hoe belangrijk het is wat ik doe. Wat verdien jij, Anne?"

Anne: "Ik snap die loonstrook niet zo goed, maar ik hou per uur 4,22 euro over. Op zondag krijg ik iets extra's en ik bouw ook vakantiegeld op. Voor mijn leeftijd is dat natuurlijk prima. En het is meer dan wat mensen van mijn leeftijd bij de Jumbo en Albert Heijn verdienen."