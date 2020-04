Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-kijkers. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer Wim de Jong (65), forensisch schriftdeskundige.

Wat doe jij eigenlijk? Forensisch schriftdeskundige

Werkgebieden: Strafrechtzaken, civiele zaken, maar ook bijvoorbeeld: het beoordelen van de echtheid van een opgedoken kunstwerk aan de hand van de signatuur.

Aantal beoefenaars in Nederland: 3

Leuk weetje: Karl Marx was een beruchte slechtschrijver. Zijn handschrift is zo onleesbaar, dat er maar een handjevol mensen op de wereld zijn die zijn handschrift kunnen ontcijferen. Een paar van hen werkten als professioneel Karl Marx-handschriftdeskundige.

De met grote blokletters geschreven afpersingsbrieven die je in misdaadfilms ziet? Die zijn zo onrealistisch nog niet. Blokletterschrift is volgens forensisch schriftdeskundige Wim de Jong (65) namelijk bijna onmogelijk te traceren.

Mysterieuze briefjes en valse handtekeningen

De Jong, die meewerkt aan straf- en civiele rechtszaken, wordt ingehuurd om de echtheid van geschriften te verifiëren, of om de auteur te achterhalen.

Onder zijn microscoop liggen documenten die uiteenlopen van geldleningen tussen ex-partners tot wapenverkoopovereenkomsten en huurcontracten van hennepkwekers. Is een handtekening wel echt, en wie is de auteur van dat mysterieuze briefje in een terroristische zaak?

Bomaanslagen tot bouwfraude

Zijn carrière als schriftdeskundige begon de Jong in de jaren negentig bij Politie Haaglanden, van waaruit hij doorstroomde naar het Nederlands Forensisch Instituut. Hij werkte mee aan het oplossen van strafrechtzaken zoals de bomaanslagen die de Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa) pleegde van 1984 tot 1993, en de grootschalige bouwfraude van de jaren negentig.

“Criminelen weten dat de politie ze digitaal traceert en vertrouwen de computer niet meer.” Wim de Jong, schriftdeskundige

Inmiddels werkt hij al twintig jaar vanuit zijn laboratorium in Hamburg, aan Nederlandse en Duitse rechtszaken. Hij is een van de drie overgebleven Nederlandse handschriftdeskundigen.

Criminelen grijpen terug naar pen en papier

Justitie is het vakgebied aan het afschalen. Opleidingen, zoals die aan de Universiteit van Mannheim, die de Jong heeft gevolgd, zijn afgeschaft. De aandacht ligt op nieuwere, exactere technologieën als DNA-onderzoek en op digitaal speurwerk.

Zonde, volgens de Jong. "Nederlandse schriftkundigen zijn moeilijk te vervangen door internationale collega's. Ons grondschrift, de basis van ons handschrift, ligt namelijk deels besloten in hoe we op school hebben leren schrijven. In intercultureel werkverband kunnen deze verschillen zorgen voor verkeerde interpretaties."

Ook ziet hij dat criminelen steeds vaker teruggrijpen naar pen en papier. "Ze weten dat de politie ze digitaal traceert en vertrouwen de computer niet meer."

Automatismen verraden de schrijver

Maar hoe doe je dat, achterhalen aan wie een handschrift toebehoort? Volgens de Jong wordt er vooral gelet op schrijfrichting, snelheid en druk. Motorische automatismen, die geprogrammeerd staan in het brein. De Jong: "Als je gewend bent een handtekening te zetten, zal dit blijken uit hoge snelheid en lage druk. Een geforceerde namaak zal afwijken van het normale schrijfpatroon. Omdat je je concentreert, schrijf je langzamer en met meer druk."

“Handschriftkunde en grafologie hebben evenveel met elkaar te maken als astronomie en astrologie.” Wim de Jong

Om te achterhalen aan wie het handschrift dan wél toebehoort is vergelijkingsmateriaal nodig. Een eerdere brief, een krabbeltje in een notitieblokje. Dezelfde motorische automatismen zorgen er namelijk voor dat een schrijver bijvoorbeeld elke letter O en cijfer 0 een bepaalde richting uit schrijft. Of dat letters steeds op dezelfde manier aan elkaar worden verbonden.

Vrouwen en arcadeboogjes

Daarnaast zijn er minder betrouwbare variabelen. Iemand met een hoekig handschrift zou een architect kunnen zijn, die gewend is te schrijven binnen het raster van een bouwtekening. Veel arcadeboogjes kunnen duiden op een vrouw of meisje. Dit zijn hypotheses, zegt de Jong. "Soms vullen ze bestaand bewijs aan en zetten ze ons op een juist spoor. Soms blijkt er niets van te kloppen."

Er zijn trouwens wel mensen die aan de hand van je handschrift iets over je persoonlijkheid zeggen te kunnen vertellen. Zij heten grafoloog. De Jong: "Maar handschriftkunde en grafologie hebben evenveel met elkaar te maken als astronomie en astrologie. Het ene is een wetenschap, het andere…tsja, daar is niets van bewezen."