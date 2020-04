Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week twee cruciale beroepsgroepen: de afvalverwerker en de jeudghulpverlener.

Even voorstellen:

Rob de Reiger (26) werkt vier jaar als persoonlijk begeleider van tieners met een lichte beperking in het speciaal onderwijs;

heeft vijf jongeren onder z'n hoede;

studeerde hbo pedagogiek;

werkt 36 uur per week.

Dylan (29, echte naam bekend bij de redactie) is drie jaar kraanmachinist bij een afvalverwerker;

sorteert bouw-, sloop- en huishoudelijk afval uit de regio Zoetermeer;

heeft een contract voor 40 uur;

werkt deze periode zes dagen per week.

Wat zou er gebeuren als jullie zouden stoppen met werken?

Dylan: "Dan hebben ze een probleem in mijn gemeente. Er is veel meer afval dan normaal. Mensen zitten thuis en gaan het huis opruimen en de zolder uitmesten. Per dag wordt er wel 100 kuub op straat gedumpt, echt niet normaal: bankstellen, matrassen, kasten, en vuilniszakken vol. Jullie zouden eens moeten zien wat ik nu allemaal voor m'n neus heb."

“Uiteindelijk is er een sorteerlijn met elf Polen die het echte uitzoekwerk doen.” Dylan, kraanmachinist in de afvalverwerking

Rob: "Het lijkt mij echt irritant als mensen hun afval niet goed scheiden en weggooien, en dat jij daar dan extra werk van hebt."

Dylan: "Maar daar betalen de klanten ook voor. Ik sta nu met een kraan op een verhoging, onder mij wordt het afval op een grote hoop neergegooid en moet ik het uitzoeken. Uiteindelijk is er een sorteerlijn met elf Polen die het echte uitzoekwerk doen. Dus nee, ik vind de mensen niet irritant, ik heb voor dit werk gekozen. Vaak is het wel irritant dat het zó druk is dat ik geen pauze kan nemen."

“Mijn grootste angst is dat het misgaat, dat ze zó doordraaien dat ze uit huis geplaatst moeten worden.” Rob de Reiger, jeugdhulpverlener

Rob: "Ah, dat wist ik niet. Ik ben verantwoordelijk voor vijf kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Die kunnen nu niet naar school, waar ik ze normaal zie, maar zitten thuis. Mijn grootste angst is dat het misgaat, dat ze zó doordraaien dat ze uit huis geplaatst moeten worden. De verveling begint al toe te slaan, er zijn meer woede-uitbarstingen. Het is in die huizen net een kruitvat, want veel ouders hebben ook problemen zoals schulden, verslaving en een gebrek aan een sociaal netwerk. Het is wachten op de eerste breuken."

Dylan: "Houden die kids zich een beetje aan de richtlijnen? En vind jij je werk leuk?"

Rob: "We betrekken de regels op hun directe omgeving: jij kan ervoor zorgen dat de opa's en oma's niet ziek worden. Dat ik ze niet fysiek zie, maakt het wel een stuk lastiger. Ja, ik vind mijn werk prachtig. De successen die ik mag vieren - zoals een gameverslaafde jongen die anderhalf jaar heeft thuisgezeten en binnen een jaar doorstroomt naar een grotere klas, met uitzicht op het speciaal voortgezet onderwijs - daar word ik zo blij en trots van."

“Iemand van mijn leeftijd verdient dit niet zo snel.” Dylan, kraanmachinist in de afvalverwerking

Wat verdienen jullie?

Dylan: "Zonder overuren verdien ik ongeveer 2.300 euro bruto en 1.900 euro netto per maand. Ik werk standaard tussen de zestig en tachtig uur per maand over, de afgelopen tijd verdiende ik daardoor 2.700 euro netto en 3.300 euro bruto. Met al die overuren erbij verdiende ik vorig jaar 38.140 euro bruto."

Rob: "Sodeknetter!"

Dylan: "Ja, met die overuren is het wel lekker hè. Iemand van mijn leeftijd verdient dit niet zo snel. Ik werk nu wel echt zes dagen per week van zes tot zes, dus het mag ook wel. En dit is wel het hoogste dat ik qua salaris kan gaan. Gelukkig vind ik het leuk, ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Wat verdien jij dan, Rob?"

“Collega's die precies hetzelfde werk doen, maar onder een andere cao vallen, verdienen 300 euro per maand meer.” Rob de Reiger, jeugdhulpverlener

Rob: "Precies evenveel als jij. Bruto verdien ik 2.345 euro, netto hou ik 1.869 euro over. Mijn brutojaarsalaris is 31.241 euro."

Dylan: "Ze mogen van mij wel meer geld aan de zorg uitgeven."

Rob: "Wat scheef is, is dat ik onder gehandicaptenzorg val. Collega's die precies hetzelfde werk doen als ik, maar onder de jeugdzorg-cao vallen, verdienen zo'n 300 euro netto per maand meer. Maar goed, die strijd is bekend bij m'n baas. En ik heb het wel echt naar mijn zin bij deze werkgever."