Beginnen aan een nieuwe baan kan spannend zijn. Dat geldt al helemaal als je vanuit huis je een nieuwe functie eigen moet maken en er geen collega's in de buurt zijn om je op weg te helpen. Hoe is het om al thuiswerkend te beginnen aan een nieuwe baan?

Officemanager Kel Friesen was halverwege de vierde werkdag van zijn nieuwe baan toen premier Mark Rutte op 12 maart aankondigde dat iedereen in Nederland waar mogelijk moest gaan thuiswerken. En dus moest Friesen tijdens het thuiswerken verder ingewerkt worden.

"Mijn leidinggevende wist niet direct hoe we dat moesten aanpakken", zegt Friesen. "Je collega's kunnen niet even makkelijk naast je komen staan om iets voor te doen op de computer. Maar nu delen we het scherm via Microsoft Teams en legt hij zo uit hoe dingen werken."

Nog geen dag op kantoor geweest

Waar Friesen nog wel 'in het echt' kon kennismaken met zijn collega's, kon Sandra de Vries uit Den Haag dat niet. Zij startte op 1 april als recruiter bij een detacheringsbedrijf. "Ik ben alleen maar op kantoor geweest om mijn werklaptop op te halen. Nu ontmoet ik alle collega's via Skype."

“Normaal zou ik al gelijk aan de slag gaan, maar nu weet ik nog niet zo goed hoe dingen werken.” Sandra de Vries, werkt vanuit huis

Inwerken op afstand heeft zo zijn nadelen. "De ICT-systemen zijn moeilijk over te dragen", zegt De Vries. "Ik moet veel zelf uitzoeken. Normaal zou ik gelijk al aan de slag gaan met mijn werk, maar nu weet ik nog niet zo goed hoe dingen werken."

Daarnaast is het voor nieuwe werknemers lastig om te laten zien wat ze in huis hebben. "In die eerste weken wil je laten zien wie je bent en wat je kan", zegt Martijn de Gooijer uit Utrecht, die net is begonnen aan een functie als contentspecialist. Dat gaat lastiger, omdat zijn kinderen van drie jaar en negen maanden niet meer naar de opvang kunnen.

'Je komt direct bij je collega's in de woonkamer'

Toch kent het thuiswerken ook zo zijn mooie momenten. "Via het videobellen kom je direct bij je collega's in de woonkamer", zegt De Vries. "Dat maakt de gesprekken wat losser. Iedereen is ook bereidwillig je een warm ontvangst te geven. Ik heb al van allerlei collega's verzoeken gekregen om kennis te maken, zelfs van andere afdelingen."

Directeur Talent- & Development Jojanneke van 't Land werkt voor een IT-detacheringsbedrijf verschillende nieuwe collega's in. Volgens haar heeft het bedrijf nog nooit zoveel gecommuniceerd als nu. "Juist nu kun je als bedrijf onderscheid maken door nieuwe medewerkers die vanuit huis werken zo goed mogelijk op te nemen in het team."

Niet alles is goed online over te dragen. "Het gevoel, de sfeer en de dynamiek van het bedrijf kun je nog op afstand overbrengen", zegt Van 't Land. "Daarom werken wij twee nieuwe medewerkers twintig uur per week op kantoor in en twintig uur per week thuis."

De werknemers kijken er vooral naar uit op kantoor hun collega's te ontmoeten en gezamenlijk te gaan lunchen. "Dan is het of ik mijn collega's voor het eerst ontmoet na een maand internetdaten", lacht De Vries.