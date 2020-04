De arbeidsmarkt is door de coronacrisis ineens niet zo krap meer, schrijft BNR donderdag op basis van een rondgang. Zo is het aantal vacatures in de luchtvaart zelfs meer dan gehalveerd in vergelijking met een jaar eerder.

Ook in de horeca en het toerisme is flink minder vraag. Voor alle sectoren samen zijn er nu gemiddeld 17 procent minder vacatures dan in dezelfde periode in 2019.

De cijfers verschillen ook per vacatureplatform, schrijft BNR. Waar Textkernel 15 procent minder banen geplaatst ziet worden, kampt jongerenuitzendbureau Young Capital zelfs met meer dan de helft minder vacatures. Hierbij plaatst laatstgenoemde wel de kanttekening dat er bij sommige vacatures soms om meerdere mensen wordt gevraagd, en dat het verschil per saldo dus kleiner is.

Overigens kan het effect wel van tijdelijke aard zijn. Zo kunnen sollicitatiegesprekken momenteel mogelijk bij bepaalde beroepen niet doorgaan, doordat bestaand personeel thuiswerkt.

Sectoren die weinig merken van de dip zijn er ook. Zo lijken de IT, maakindustrie en de farmacie geen effect te zien, en is in de verpleging zelf een stijging van de vraag te merken.

