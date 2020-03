Thuiswerken, beperkte kinderopvang of thuisblijven als één gezinslid ziek is: het coronavirus maakt de zaken op het werk een stuk lastiger. Niet iedere werkgever past de adviezen van het RIVM even goed toe. Wat kun je doen als je vindt dat de baas de coronamaatregelen onvoldoende in acht neemt?

Vanaf het moment dat de eerste coronabesmetting werd vastgesteld in Nederland, ontving vakbond FNV telefoontjes van bezorgde werknemers. "Eerst ging het veel over thuiswerken of besmettingsgevaar", zegt FNV woordvoerder Annika Heerekop. "Mensen wilden weten of ze daar recht op hadden of vroegen of ze naar werk moesten komen als ze een zieke partner thuis hebben."

Naarmate er meer maatregelen kwamen, mensen thuis gingen werken en de overheid adviezen gaf over afstand houden en thuiswerken, kwamen er meer telefoontjes over verlof of verlies van werk. "We krijgen nog vragen van mensen die niet thuis kúnnen werken vanwege de aard van hun beroep, zoals lassers, monteurs of winkeliers", zegt Heerekop. "Vaak kunnen zij hun kind niet naar de opvang brengen. Daar wordt niet altijd begripvol op gereageerd."

Calamiteitenverlof wordt vaak geweigerd

Er zijn werkgevers die goed met medewerkers meedenken, maar de vakbond ontvangt ook veel verhalen van mensen die klem komen te zitten in de combinatie van zorg en werk. Heerekop: "Als mensen geen recht hebben op kinderopvang, kunnen ze vaak geen calamiteitenverlof opnemen. Wij roepen op om in deze tijd een coulanter beleid voor noodverlof te voeren, maar daar wordt niet altijd gehoor aan gegeven."

“De overheid raadt werkgevers met klem aan de adviezen op te volgen, maar afdwingen is niet mogelijk.” Priscilla Trip, arbeidsrechtenadvocaat

Werkgevers hebben geen verplichting om de adviezen van het RIVM op te volgen, zegt arbeidsrechtenadvocaat Priscilla Trip. Zij staat regelmatig werkgevers bij in juridische conflicten. "De overheid raadt ze wel met klem aan om die adviezen op te volgen. Maar afdwingen is niet mogelijk."

De baas is verantwoordelijk voor een veilige werkplek

Trip snapt dat het voor werkgevers soms lastig is de adviezen volledig op te volgen. "Iedereen in het gezin moet nu thuisblijven als één gezinslid griepklachten heeft. Als bepaald werk niet thuis gedaan kan worden, begrijp ik wel dat de werkgever verwacht dat werknemers toch naar werk komen."

Hoewel werkgevers de adviezen strikt genomen dus niet op hoeven te volgen, zijn ze volgens de Arbeidsomstandighedenwet wel verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Daar hoort ook bij dat de werkgever de kans op besmetting met een ziekte zo klein mogelijk moet maken.

Daarom mag je een werkgever die nog steeds personeelsvergaderingen in een krappe ruimte houdt of die mensen oproept om ondanks verkoudheidsklachten tóch naar werk te komen daar zeker op aanspreken, zegt Trip.

Blijf niet zomaar weg van je werk

Zo kun je je zorgen uiten bij de ondernemingsraad van het bedrijf, of bij de vakbond. Wat je in ieder geval niet moet doen is zonder overleg niet op je werk verschijnen. "Dat wordt gezien als werkweigering", zegt Heerekop. "Ga altijd de dialoog aan. Als deze crisis straks voorbij is, wil je nog steeds op goede voet staan met je werkgever."

Dat benadrukt ook Trip. "Als je als werkgever nu de goede verhouding met de werknemers verstoort, is er straks niemand meer die voor je aan de slag wil als dit voorbij is. Ik druk werkgevers nu op het hart om mee te denken met hun werknemers. Onderhoud de relatie en leg schriftelijk vast wat je afspreekt over de manier van werken."