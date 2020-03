Rattenvangers, grafdelvers, slangenmelkers, matrassentesters, Netflix-kijkers en scrummasters. Wie zijn deze mensen en hoe ziet hun werkdag eruit? In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk?

Een half uur na de afgesproken tijd loopt hij binnen. Gespierd lijf in grijs pak, langzame, maar zelfverzekerde tred, over zijn schouder een sporttas. Naast hem loopt boekingsagent Aline Knöpke. Bij de zithoek aangekomen legt zij haar bolstaande handtas voorzichtig neer op tafel. "Hier zit een exacte replica van het pistool van James Bond in. Die lijkt zo goed, dat wanneer ik die er nu uit zou halen, de hele tent in paniek zou zijn."

“De afgelopen veertien jaar leefde ik een waanzinnig dubbelleven.” Martin, James Bond lookalike

Je zou kunnen stellen dat de man die net naast haar is gaan zitten, Martin, een replica is van James Bond zelf is. De 53-jarige Zwitser die zijn achternaam liever voor zichzelf houdt, is namelijk James Bond lookalike. En ondanks dat het al ten tijde van het interview niet zeker is of de première van de nieuwe Bond-film doorgaat, heeft de dubbelganger het drukker dan ooit.

Martin werkt als James Bond lookalike. (Foto:privécollectie)

'Dat ik op Daniel Craig lijk, redde me van een burn-out'

In 2006 verscheen de Britse acteur Daniel Craig voor het eerst als James Bond, in de film Casino Royale. Een keerpunt in het leven van Martin. Het toeval dat hij zo op deze nieuwe hoofdrolspeler lijkt, heeft de Zwitser naar eigen zeggen van een burn-out gered.

"Ik was headhunter in de beveiligingssector", vertelt hij. "Ik stond dag en nacht aan, en haalde geen voldoening uit mijn werk. Op een ochtend kwam een collega aan mijn bureau staan. Hij liet me een foto van Daniel Craig als James Bond zien en zei: "Martin, hier moet jij iets mee!"

Martin schreef zich in bij lookalikebureau Cars and Stars Events, dat nog twee Bond-dubbelgangers in het bestand heeft. Het balletje ging rollen. Martin werd geboekt door heel Europa. "Ik kreeg zoveel energie van al deze belevenissen, dat mijn vrouw zei dat ik wel een ander mens leek."



Helikopterscenes en handtastelijke vrouwen

Hoe dat werk eruitziet? Samen met de dubbelganger van de Britse koningin zette hij een ontvoering in scene voor een Nederlands hockeyclubfeest. In Monaco werd hem bij opnames van een reclamevideo gevraagd aan een vliegende helikopter te bungelen. "Soms voel ik me meer stuntman", lacht hij. "Gelukkig heb ik lef. En ervaring met vechtsport."

“Sommigen lijken in een soort Bond-fantasie te belanden, en gaan alle grenzen van fatsoen voorbij.” Martin, James Bond look-a-like

Op openingen en bedrijfsfeestjes wordt de lookalike naast bondgirls en collega's vaak omringd door fans. Dat laatste klinkt leuker dan het is: vooral de vrouwen kunnen soms niet van hem afblijven. Martin: "Sommigen lijken in een soort Bond-fantasie te belanden, en gaan alle grenzen van fatsoen voorbij. Ze grijpen naar mijn billen en armen, alsof ik geen echt persoon ben."

'Hij keek naar me alsof hij een spook zag'

De echte Daniel Craig heeft Martin maar heel kort ontmoet, nadat hij werd ingevlogen voor een mislukte filmscene. Er moest extra beeld komen: een klusje waar de echte Bond te duur voor is.

Martin: "Daniel kwam zijn kleedkamer uit lopen. Hij bleef een paar tellen roerloos staan, op zo'n 5 meter afstand. Alsof hij een spook zag." Na die dag op de filmset was ook Martin in de war, en belde daarom zijn moeder met de vraag of ze hem niet iets moest vertellen. "Dat bleek gelukkig niet zo te zijn", zegt hij lachend.

Eind dit jaar zwaait Daniel Craig af als Bond, en komt dus ook Martins avontuur ten einde. "Het is mooi geweest", zegt hij. "Afgelopen veertien jaar leefde ik een waanzinnig dubbelleven. Nu is het tijd om terug te gaan naar mijn eigen Bond-girl in Zwitserland."