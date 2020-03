Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten waar zij het maandelijks van moeten doen. Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week twee cruciale beroepen: de ouderenverpleegkundige en de schoonmaker in de thuiszorg.

Even voorstellen:

Joris (26, Amsterdam) is anderhalf jaar verpleegkundige in de ouderenzorg;

werkt op een afdeling met 23 ouderen, allen boven de tachtig, allen dementerend;

voltooide een mbo-4-opleiding als verpleegkundige.

Eva de Bruin (38, Elburg) werkt achttien uur per week als schoonmaker in de thuiszorg;

komt wekelijks bij zo'n zeven ouderen over de vloer;

klust daarnaast zestien uur per week bij als inpakker in een kippenfabriek.

Eva, hoe is het om twee cruciale beroepen te hebben?

Eva: "Het verpakken van kippen in de voedselfabriek zie ik niet als een cruciaal beroep, al staat ie inderdaad wel op de lijst. Maar de thuiszorg is echt belangrijk. Bij de ouderen waar ik wekelijks kom, heb ik altijd het gevoel dat ik nodig ben. Nu is dat nog meer dan normaal."

Jullie werken allebei voornamelijk met ouderen. Dat lijkt me spannend in deze tijd.

Eva: "Het nieuws is gericht op ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar er zijn veel ouderen die alleen zijn. Ik maak bij ze schoon, doe de boodschappen en drink koffie. Ja, dat hoort er wel echt een beetje bij. Veel mensen willen liever dat ik extra lang met ze klets dan dat ik extra goed de badkamer doe. De meesten hebben een bak levenservaring en gaan er dus goed mee om. Maar velen van hen komen de deur nu niet uit."

“Mocht een bewoner besmet raken, dan staat alles klaar, inclusief speciale pakken.” Joris, ouderenverpleegkundige

Joris: "Dat is nu misschien maar beter ook. Bij mij op de afdeling is het vooralsnog rustig, maar er hangt wel een gespannen sfeer en we staan op scherp. Mocht een bewoner besmet raken, dan staat alles klaar, inclusief speciale pakken. En intussen proberen we er het beste van te maken. Er mag geen bezoek komen, dus de activiteitenbegeleidster heeft de taak op zich genomen om met haar eigen smartphone de ouderen te laten beeldbellen met hun families."

Eva: "Hoe leg je deze situatie überhaupt uit aan ouderen met dementie?"

Joris: "Niet iedereen heeft het goed door. Bewoners die niet bezig zijn met de wereld om hen heen, laten wij daarmee ook met rust. Er zijn ook bewoners met wie we het nieuws kijken en die het enigszins kunnen vatten. Ik wil toch ook even benadrukken: mijn collega's op de intensive care en de eerste hulp zijn écht de frontlinie."

“Voor mensen die gestudeerd hebben, is mijn salaris vast een lachertje.” Eva de Bruin, thuiszorghulp

Wat verdienen jullie?

Joris: "Mijn werkgever is een detacheringsbureau, dat is momenteel een interessantere constructie voor mij dan in dienst gaan bij een verpleeghuis. Een beetje scheef, dat geef ik toe, maar het is voor mij best ideaal: ik werk op projectbasis zes tot negen maanden op één plek en krijg daarnaast een hbo-v-opleiding. Ik verdien bruto voor 32 uur 2.375 euro, netto is dat ongeveer 2.000 euro. Mijn brutojaarsalaris is 30.746 euro."

Eva: "Een mooi bedrag! Voor mensen die gestudeerd hebben, is mijn salaris vast een lachertje. Netto verdien ik 1.100 euro per maand voor de 34 uur bij beide banen. Bij de thuiszorg krijg ik zo'n 13 euro per uur bruto en bij de fabriek kom ik uit op 8 euro per uur bruto. Het brutomaandsalaris is respectievelijk 900 en 659 euro. Dat krijg je als je geen diploma hebt."

Joris: "Ik ben ooit begonnen als schoonmaker in het ziekenhuis, toen verdiende ik ook zoiets. Maar in de fabriek verdien je echt weinig. Ik heb enorm veel respect voor het feit dat je twee banen en een gezin in deze tijd draaiende weet te houden."

Zou je niet meer uren bij de thuiszorg aan de slag willen, Eva?



Eva: "Zeker, ik heb een contract voor tien uur in de thuiszorg en maak dus al consequent overuren. Grotere contracten worden mondjesmaat uitgegeven. De reden: het hoge verzuim wegens fysieke klachten dat dit werk met zich meebrengt. Dat is best dubbel. Ik vind het jammer dat het moeilijk voor mij is om iets meer te verdienen zonder diploma, terwijl het werk fysiek wel zwaar is."