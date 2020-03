Veel plannen worden afgewezen omdat ze niet goed zijn overgebracht. Twee experts geven tips over hoe je je idee wél goed over de bühne kan brengen.

Je hebt het perfecte plan bedacht om zaken te verbeteren op kantoor. Maar hoe zorg je ervoor dat anderen daar ook zo over denken?

Allereerst is het belangrijk om het plan simpel te houden, zegt framingspecialist Sarah Gagestein. Ze schreef het boek Word meesterframer, over het gebruik van taal om mensen te overtuigen.

"Tegen de tijd dat jij je plan presenteert, is de kans groot dat je alles uitgedacht hebt. Maar om het overzichtelijk te houden voor degene die je overtuigt, is het belangrijk vooral grote lijnen uit te zetten. Als de luisteraar de rode draad in je verhaal kwijtraakt, haakt hij af."

“Gebruik het paradepaardje van je manager.” Sarah Gagestein, framingspecialist

Belangrijk daarbij is om niet te benadrukken wat het plan niet is. "Als jij zegt: 'Jullie zullen wel denken dat het plan ingewikkeld en duur is, maar dat is niet zo', dan slaat het brein van de luisteraar juist het tegenovergestelde op. Benadruk wat je wél met je plan wil bereiken."

Overtuigexpert Pacelle van Goethem deed voor haar boek IJs verkopen aan Eskimo's onderzoek naar wat er in het brein van je luisteraar gebeurt als je hem een nieuw plan voorlegt.

"Wat je wil bereiken, is dat het brein in een ontspannen staat raakt. Dan staan mensen open voor nieuwe ideeën. Haak daarom aan bij iets wat mensen al kennen, dat maakt het minder spannend." Een tip van Gagestein is om in te spelen op het paradepaard van bijvoorbeeld je manager. "Houdt je manager zich veel bezig met duurzaamheid of vitaliteit, dan is het goed om een bruggetje te maken hoe jouw idee daarbij kan helpen."

Paaien mag best

Zulke bruggetjes helpen bovendien om collega's mee te krijgen. "Doordat mensen een kader als houvast hebben, voelen ze zich eerder verbonden", aldus Van Goethem. Om te kiezen welke collega's je het best kan overtuigen van je plan, raadt de overtuigexpert aan om eerst mensen te overtuigen die het deels met je eens zijn, maar wel bezwaren zien. "Weet je hen te overtuigen, dan vergroot je de groep die achter jouw plan staat. Die omvang helpt weer om anderen te overtuigen."

“Door mensen persoonlijk aan te spreken, voelen ze zich meer gemotiveerd.” Sarah Gagestein, framingspecialist

Daarbij is het belangrijk om te benadrukken waarom je specifiek déze luisteraar bij jouw plan nodig hebt. "Zij hebben bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen, kennis of het netwerk om samen het plan tot slagen te brengen. Door mensen persoonlijk aan te spreken, voelen ze zich meer gemotiveerd", aldus Gagestein. Een beetje paaien mag daarbij best. Van Goethem: "Mensen zullen sneller met je meegaan als iets hen er goed uit laat zien."

Geef drie opties, niet meer

Heb je mensen eenmaal overtuigd van je plan, dan is het volgens Van Goethem noodzaak om ze betrokken te houden. "Laat ze bijvoorbeeld meedenken in uitwerking of geef ze keuzes om hun invloed uit te oefenen." Gagestein waarschuwt daarbij wel: geeft niet te veel keuzes.

"Bovendien zijn opties vaak in dit stadium van het plan erg vaag. Geef je veel, ietwat vage opties, dan haken mensen af en kiezen ze liever niets." De framingspecialist tipt om drie opties te bieden. "Waarvan jouw voorkeur dan de middelste is. Veel mensen kiezen voor de middenweg."