Onvoldoende schorten, alcohol en mondkapjes, maar tóch aan het werk. Thuiszorgmedewerkers maken zich zorgen om hun gezondheid én die van hun cliënten.

Een naaimachine, katoenen lappen, stofzuigerfilters, krijt, keukenpapier en garen: dat heb je nodig voor een zelfgemaakt mondkapje. Thuiszorgorganisatie Buurtzorg zorgde voor een instructievideo en patroon om zelf mondkapjes te maken, want er is een tekort aan beschermende middelen en thuiszorgmedewerkers gaan de hele dag van cliënt naar cliënt.

“Het douchen van cliënten doen we liever niet meer in verband met stoom en druppels.” Suzanne Mulders, wijkverpleegkundige

De oproep om thuis te blijven en afstand te bewaren is dan ook enorm frustrerend, zegt wijkverpleegkundige Suzanne Mulders van Buurtzorg in Almelo.

"De grootste problemen in de wijkverpleging zijn momenteel het tekort aan mondmaskers, handschoenen, isolatieschorten, desinfectans en de patiënten die niet getest gaan worden."

"We werken nu met zelfgemaakte mondkappen met een stofzuigerzak als filter. Deze wisselen we na zes uur, en wassen we op 60 graden. Het is dus niet de vraag of wij COVID-19 krijgen, maar wanneer wij het krijgen. Een soort Russische roulette, waarbij we doen wat we kunnen."

“Het is niet de vraag of wij COVID-19 krijgen, maar wanneer wij het krijgen.” Suzanne Mulders, wijkverpleegkundige

"Het douchen van cliënten doen we liever niet meer in verband met stoom en druppels. Er zijn ook cliënten die even helemaal geen zorg willen en zich liever zelf redden met de wastafel. Ons werk is niet langer veilig en verantwoord. Toch denkt niemand erover iets anders te gaan doen."

Twee noodpakketjes bij corona

Marja Sinteur werkt als zorgmanager bij Zorg-Vuldig. De thuiszorgmedewerkers zijn bezorgd, zegt zij. "We komen een aantal keer per dag bij mensen over de vloer om huishoudelijk werk te doen, te wassen, wonden te verzorgen: handelingen waarbij je dicht bij de cliënt bent. We werken altijd hard en zijn oplossingsgericht, dus we maken zelf mondkapjes."

"Als er echt een coronapatiënt is onder onze cliënten, dan hebben we twee noodpakketjes met schorten met lange mouwen, de goede mondkapjes en lange handschoenen. Die zijn dus zo op. Maar die bewaren we. Een aantal cliënten heeft de hulp opgezegd, zij zijn te bang om nu mensen over de vloer te hebben."

'Een kapje zou cliënten bang maken'

Maandag stond wijkverpleegkundige Nadia (24) een wond te zwachtelen van een hoestende cliënt. "Tijdens het zwachtelen vertelt ze doodleuk dat de buurvrouw is langs geweest, die positief is getest op corona. En daarna moet ik verder met mijn route en zie ik nog zo'n tien mensen."

"Ik trek dan snel een ander shirt aan, maar meer kan ik eigenlijk niet doen. Een collega die verkouden was en preventief een mondkapje droeg, kreeg op haar kop van mijn werkgever. Er zijn er niet genoeg en zo'n kapje zou angst zaaien onder de cliënten."

Niet alles gaat mis, zegt Nadia: de wijkverpleegkundigen ontmoeten elkaar niet meer op kantoor maar gaan gelijk vanuit huis aan de slag, de sleutels worden niet meer gebruikt, er is een coronagroepsapp. "Maar geen mondkapjes. We hebben alleen de kapjes tegen het spatten van bijvoorbeeld een katheterzak. Die maken we eerst op, daarna krijgen we pas de goeie."

"Als we ergens alcohol te koop zien om te ontsmetten moeten we dat gelijk kopen, want ook daarvan is er niet genoeg. De schaar en pincet kunnen dus niet ontsmet worden voor wondzorg. Hier kijken we over honderd jaar vol verbazing op terug."

