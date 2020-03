Iedereen met een beroep dat is aangemerkt als vitaal, kan zijn of haar kinderen naar de opvang brengen. Wanneer lever je cruciaal werk voor de samenleving en waar krijg je mee te maken als jouw werk niet als vitaal wordt beschouwd?

De Rijksoverheid stelde een lijst met cruciale beroepen op die nodig zijn om het land draaiende te houden tijdens de corona-uitbraak. Hier staan bijvoorbeeld het zorgpersoneel, de hulpverleners, leraren, supermarktmedewerkers en vuilnisophalers op. Ouders met een cruciaal beroep mogen hun kinderen naar school of de kinderopvang brengen.

Al snel na het verschijnen van de lijst, ontstond er onduidelijkheid. Mag je je kind nu wel of niet naar school brengen als maar één van de ouders een vitaal beroep heeft? Waar staan de schoonmakers, uitvaartondernemers en beveiligers?

“Mijn baas doet nog steeds alsof er niets aan de hand is.” Rick ten Dam, vrachtwagenchauffeur

Chauffeur Rick ten Dam (40, niet zijn echte naam) kwam daardoor meteen op de eerste dag van de scholensluiting in de problemen op zijn werk, een groothandel voor hoveniers en stratenmakers. "Ik zou gaan werken, maar vandaag blijf ik met drie kinderen thuis. Mijn vrouw werkt in de zorg en ons werd verteld dat de kinderen alleen naar school mochten als beide ouders een vitaal beroep hebben."

Zijn baas reageerde niet erg begripvol. "Hij doet nog steeds alsof er niets aan de hand is", zegt Ten Dam. "Ik vroeg hem wat ik nu moest doen. Zijn enige reactie was: we gebruiken ons gezonde verstand en we gaan gewoon door. Niets over de kinderopvang. Nu gaat mijn vrouw minder werken zodat we allebei kunnen oppassen."

Eén ouder in een cruciaal beroep is voldoende voor kinderopvang

De Rijksoverheid stelt op haar website dat kinderen ook naar school kunnen als slechts één ouder een vitaal beroep heeft: "Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken."

Ook de medewerkers van De Groot Hoveniers in Volkel kwamen met hun werk en kinderen in de knoop. Thuiswerken is voor hen geen optie: de hoveniers werken op locatie bij klanten in de tuin. Eigenaar Martijn de Groot biedt daarom nu zelf kinderopvang aan.

“De eigenaar van het bedrijf en zijn vrouw vangen nu bij hen thuis kinderen van het personeel op.” Jacquelien, medewerker hoveniersbedrijf

"Op dit moment gaat het over twee kinderen, dus het levert nog geen problemen op", vertelt medewerkster Jacquelien. "Zijn vrouw is lerares en die vangt ze samen met een ander meisje op. Als het meer kinderen zouden worden, brengen ze hun eigen kinderen naar opa en oma. Maar zoals het nu gaat, kan alles blijven lopen."

Ook binnen de beroepsgroepen onderscheid tussen 'vitaal' en 'niet vitaal'

Inmiddels is de lijst met cruciale beroepen bijgewerkt. Nu staan er ook beroepen op die van essentieel belang zijn om de vitale beroepen te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld schoonmakers die in ziekenhuizen de operatiekamers schoonmaken. Maar daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet-cruciale schoonmakers.

"We maken niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook bij heel veel voedselbedrijven schoon", zegt directeur Jeroen Veldboer van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. "We maken de treinen school, we rukken uit om ergens schoon te maken als er brand- of waterschade is geweest zodat mensen zo snel mogelijk weer verder kunnen. Dat kunnen we alleen doen als de schoonmakers hun kinderen naar de opvang kunnen brengen."

Vrachtwagenchauffeur Ten Dam hoop dat er snel duidelijkheid komt over de kinderopvang. "Ik vind het vreemd dat nu de helft van de mensen hun kind wel naar school kan brengen en de andere helft niet. Ik mis de voorlichting voor mensen die nu in mijn situatie zitten."