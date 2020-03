Solliciteren is spannend én tijdrovend. Steeds meer bedrijven bieden daarom een laagdrempelige manier aan: solliciteren via WhatsApp. "Als bedrijf moet je altijd kijken waar je kandidaten zich bevinden. We versturen meer appjes dan mails, dan is het logisch dat je ze daar aanspreekt."

Wie solliciteert bij Achmea, mag sinds 2018 zelf kiezen hoe het contact met de recruiter verloopt: via de traditionele brief, een telefoontje of een berichtje via WhatsApp. "We willen sollicitanten zelf laten kiezen hoe ze met ons willen communiceren", zegt Mitchell van Koert, manager recruitment van de verzekeraar.

Achmea is niet het enige bedrijf dat het werkzoekenden zo makkelijk mogelijk wil maken om te solliciteren. Mensen die naar een bijbaan bij discounter Action op zoek zijn, krijgen via WhatsApp vier vragen als ze hun nummer achterlaten. IT-bedrijf Neomax claimde vorig jaar dat het aantal sollicitaties met 18 procent is gestegen door het gebruik van WhatsApp.

Met WhatsApp kun je vooral jongeren bereiken

Volgens Geert-Jan Waasdorp, oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, is het niet zo vreemd dat WhatsApp in opkomst is als recruitmentmiddel. "Bijna alle werkende Nederlanders gebruiken het en het is een snelle manier om te communiceren. Niemand wil lang wachten als hij een sollicitatie heeft gestuurd."

“Jongeren zijn niet meer gewend aan bellen of mailen.” Martijn de Rooi, hr-adviseur

Van Koert ziet wel dat het gebruik van WhatsApp bij de ene doelgroep beter aanslaat dan bij de andere. "Marketeers appen dan bijvoorbeeld mensen van de financiële of juridische afdeling." Ook jongeren maken er makkelijker gebruik van, merkt ook hr-adviseur Martijn de Rooi van zorginstelling Sint Jacob. "Die zijn niet meer gewend aan bellen of mailen."

In de vacaturetekst van Sint Jacob staat sinds 2017 vermeld dat kandidaten een appje kunnen sturen. Het enige wat de zorginstelling vraagt, is welke vooropleiding werkzoekenden hebben gedaan en voor welke vacature ze appen. "Wij nemen vervolgens contact met ze op, waarna we een gesprek inplannen."

“Maar als het punt­je bij het paal­tje komt, dan wint de motivatiebrief het voorlopig nog steeds.” Mitchell van Koert, manager recruitment

Het laagdrempelige karakter heeft nog een ander voordeel: mensen hoeven niet veel tijd te besteden aan hun brief. "Op deze manier kunnen ze zelfs in hun pauze aangeven dat ze geïnteresseerd zijn."

Die lage drempel komt goed uit nu de krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden: het laatste kwartaal van 2019 laat 92 vacatures per 100 werklozen zien. De zorg is een van de sectoren met een groot tekort aan personeel.

Appen vergt wel extra werk

Toch zit er ook extra werk in. "Je moet snel antwoorden, dus je bent er drukker mee dan reguliere sollicitaties", aldus De Rooi. Bij Achmea staat in de WhatsApp-status aangegeven wanneer recruiters bereikbaar zijn. "Zo weten kandidaten wanneer ze een antwoord kunnen verwachten."

Ook waarschuwt Waasdorp voor privacyvraagstukken. "Volgens de AVG moet je gegevens van kandidaten na dertig dagen uit WhatsApp verwijderen als je er niets mee doet." Ook cv's zijn privacygevoelig, waarschuwt Van Koert. "Stuur deze ook niet via WhatsApp, maar upload ze via een beveiligde website."

Toch denkt Waasdorp niet dat solliciteren via WhatsApp verdwijnt als de krapte afneemt. "Als bedrijf moet je altijd kijken waar je kandidaten zich bevinden. We versturen meer appjes dan mails, dan is het logisch dat je ze daar aanspreekt."

Ook Van Koert van Achmea ziet het communicatiemiddel niet meer verdwijnen. "Al zal het nooit volledig de andere sollicitatiewijzen overnemen. WhatsApp is één van de manieren om contact te leggen en vragen te beantwoorden. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan wint de motivatiebrief het voorlopig nog steeds."