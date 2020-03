Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de financieel adviseur bij een bank en de werkvoorbereider in de bouw.

Even voorstellen:

Jonathan (26, echte naam bekend bij de redactie) is nu twee jaar financieel adviseur bij een bank;

helpt mensen die een hypotheek of meer rendement op hun vermogen willen;

werkt vier dagen en 36 uur per week;

studeerde Financial Services Management op het hbo.

Ton (34) is nu drie jaar werkvoorbereider in de bouw;

coördineert het onderhoud en de renovatie van vijfduizend huizen van een woningstichting;

doet dat officieel 40 en in de praktijk zo'n 43 uur per week;

was hiervoor zestien jaar timmerman.

Jullie werken allebei met woningen. Hebben jullie een eigen huis?

Jonathan: "Veel mensen zeggen dat huren geld weggooien is, maar als je hypotheekadviseur wordt, zie je wel dat dat niet altijd zo is. Als je een woning aankoopt, moet je altijd rekening houden met kosten voor de makelaar, de bank, het onderhoud en onvoorziene uitgaven. Voor de korte termijn is huren een supergoed alternatief. Dus ja, ik huur."

Ton: "Jij bent ook nog jong, Jonathan! Ik zou huren echt niet meer zien zitten. Ik heb tien jaar geleden best goedkoop een huis gekocht, en álles zelf verbouwd."

Weiger je vaak een hypotheek, Jonathan?

Jonathan: "Ja, zeker. Er zijn hele strikte regels waar ik me aan moet houden. Soms is dat jammer hoor. Dan denk ik: deze starter heeft zo'n goede toekomst voor zich, ik gun 't hem echt en ik ben ervan overtuigd dat-ie niet in betalingsproblemen komt. Maar ik mag niet afwijken van de regels. Dat hebben we ook beetje aan onszelf te danken: de financiële crisis in 2008 is tenslotte door banken ontstaan."

Ton: "Krijg jij eigenlijk meer salaris als je meer klanten binnenhaalt?"

Jonathan: "Nee, maar ik ben wel behoorlijk verwend met een winstuitkering: dat is 8 procent van het salaris. Mijn brutojaarsalaris is, met die bonus erbij, 39.402 euro. Per maand krijg ik 3.267 euro bruto en zo'n 2.500 euro netto. Ik vind het best hoog, zeker gezien mijn werkervaring."

Ga je dit werk de komende jaren blijven doen?

Jonathan: "Nou, ik denk niet dat mijn beroep nog lang zal bestaan. Steeds meer mensen zullen hun hypotheek gewoon online regelen. Een adviseur kost toch extra geld. Wat dat betreft is jouw toekomstperspectief beter, Ton. Ben je er ook flink op vooruit gegaan, toen je overstapte van timmerman naar werkvoorbereider?"

Ton: "Ja, ik verdien meer. Dat mag ook wel, want ik moet om de week 24/7 bereikbaar zijn voor de storingsdienst. Daarvoor krijg ik een vergoeding van 300 euro bruto en 150 euro netto per maand. In totaal krijg ik 46.845 euro bruto per jaar, dat komt neer op 2.800 euro netto per maand. Prima salaris."

Pittig zeg, dat je om de week constant bereikbaar moet zijn.

Ton: "Ja, het is wel grappig. Mijn vrouw is brandweervrouw, dus het is altijd weer afwachten bij wie 's nachts de telefoon of de pieper gaat."

Slapen jullie nog?

Ton: "Soms wel. Maar de extra vergoeding vind ik aan de lage kant voor vijftien dagen en nachten per maand bereikbaar zijn. Ik sport veel, en het is best vervelend als ik net in een tenniswedstrijd zit en dat ding gaat weer af. Meestal hebben mensen zichzelf buitengesloten, maar het kan ook zijn dat er lekkage of brand is. Ik moet er dan iemand op afsturen."

Jonathan: "Jeetje! Bij mijn werkgever mag je niet meer dan 36 uur werken. Volgens mij is dat om ziekteverzuim tegen te gaan. Het lijkt me voor een timmerman lastig inbeelden dat een dag op kantoor zitten en een beetje bellen vermoeiend is. Hoe ervaar je dat nu?"

Ton: "Ik kon het me eerst inderdaad moeilijk voorstellen. Nu kan ik alleen maar beamen dat je na een dag op kantoor net zo uitgeput thuis kan komen als na een dag fysiek zwaar werk. Er is meer stress en ook meer verantwoordelijkheid. Ik heb zestien man rondrijden, van timmerlieden tot tegelzetters, en moet ervoor zorgen dat zij bezig blijven. Heel soms jeuken mijn handen nog, als ergens een nieuwe keuken met mooie apparatuur of extra kastjes geïnstalleerd moet worden."