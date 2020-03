Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de ijscoman en de arbeidsbemiddelaar bij een uitzendbureau.

Even voorstellen:

Emma (29) is sinds zes jaar arbeidsbemiddelaar bij een uitzendbureau,

doet de selectie, beoordeling en planning van het productiepersoneel bij twee bedrijven,

werkt 32 uur per week.

Edwin (52) heeft sinds zes jaar een ijssalon in het midden van het land,

werkt acht maanden per jaar zo'n 70 uur per week,

was 13 jaar beleggingsadviseur bij de Rabobank.

*Dit zijn gefingeerde namen. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Het is nog niet echt ijstijd. Ben je al open, Edwin?

Edwin: "Dit is de eerste week dat ik open ben! Ik probeer vanaf nu tot en met de herfstvakantie onafgebroken open te zijn."

Je zal wel blij zijn met klimaatverandering en die hete zomers.

Edwin: "Ja eh.. nee. Van mooie voorjaarsdagen profiteer ik zeker. Maar extreem weer is niet goed voor zaken. Mijn klanten doen bij alles boven de 35 graden net zoveel als wat ik zou willen doen: helemaal niks."

“Ik heb een cursus bij het IJscentrum gedaan, en nu heb ik een repertoire van zeventig smaken ambachtelijk ijs” Edwin, ijscoman

Emma: "Hoe kom je erbij om ijscoman te worden?"

Edwin: "Nou, ik was beleggingsadviseur bij de Rabobank, maar daar ben ik eruit gegooid tijdens de crisis. Toen heb ik een lunchroom in Normandië geopend, maar dat kwam niet echt van de grond. Terug in Nederland wilde ik het tóch nog een keer proberen. Ik heb een cursus bij het IJscentrum gedaan, en nu heb ik een repertoire van zeventig smaken ambachtelijk ijs."

Emma: "Ik ben benieuwd hoeveel je verdient."

Edwin: "Tussen de 30.000 en 40.000 euro bruto per jaar. Per maand is dat zo'n 3.500 euro, waar ik 2.500 euro netto van overhoud. Daarvan steek ik nog 100 euro in m'n broodfonds - een soort collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - en ik beleg een deel voor m'n pensioen. Dit jaar moet ik helaas weer meer uren gaan werken, door die nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans worden flexkrachten duurder."

“Ik ben ieder jaar vijf maanden dicht, dus ik kan gewoon niet iemand vast aannemen” Edwin, ijscoman

Emma: "Wát een administratie brengt die wet met zich mee! Ik neem het productiepersoneel aan voor twee grote bedrijven. Omdat flex vaster moet worden, moeten wij een urengarantie afgeven, zodat ook beginnende flexwerkers de zekerheid van werk hebben. Veel gedoe, maar ik vind het wel een goede zaak."

Edwin: "Ik ben ieder jaar vijf maanden dicht, dus ik kan gewoon niet iemand vast aannemen. De scholieren en studenten die via een payrollorganisatie voor mij werken, betaal ik al boven het minimumloon."

“Het kale maandloon is niet poe poe, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden maken het wel echt leuk” Emma, arbeidsbemiddelaar

Wat verdient een vaste baan bij een uitzendbureau, Emma?

Emma: "Ik krijg zo'n 2.360 euro bruto per maand voor een 32-urige werkweek. Mijn brutojaarsalaris is 30.585 euro (inclusief bonus is dit 32.380 euro) en netto houd ik ongeveer 1.600 euro over. Daar is dan wel ook m'n lease-auto vanaf. Ik heb ook een dertiende maand en 33 vrije dagen."

Goeie deal!

Emma: "Ja, het kale maandloon is niet poe poe, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden maken het wel echt leuk. En ik heb plezier in m'n werk. Productiepersoneel is echt een topdoelgroep. Ze zijn heel toegankelijk."

“Sommige mensen werken lang als uitzendkracht, omdat bedrijven nooit zoveel mensen aannemen” Emma, arbeidsbemiddelaar

Edwin: "Merk je niet dat jouw mensen nu sneller kiezen voor een vast contract? Dat zou wel een bedreiging voor jouw functie zijn."

Emma: "Ik merk vooral dat ik niet zoveel te kiezen heb. Ik ben meer bezig met het kaf van het koren scheiden. En weet je, sommige mensen werken lang als uitzendkracht, omdat bedrijven nooit zoveel mensen aannemen. Ik vind het juist goed als zij wat meer rechten opbouwen. Er zijn nog genoeg mensen die bewust flex werken."

Laatste, niet onbelangrijke vraag: op welke ijssmaak ben je het trotst, Edwin?

Edwin: "Om bloedsinaasappel met gember sta ik bekend."

Dat klinkt heerlijk.

Edwin: "Ja die loopt ook als een tierelier. Ik ben vooral trots dat ik niet van die troep met smaakpasta's maak, maar alles zelf doe, met eigen gepasteuriseerde melk van de bioboer. Ik hou er niet van om productjes door de strot van m'n klanten te duwen, ik moet er echt achter staan. Dat was al zo toen ik bij de bank werkte."