Hey. Hi. Geachte. Beste. What's up? Er zijn veel manieren om een zakelijke e-mail te beginnen, de een wat formeler dan de ander. Waar mails op het werk vroeger standaard op een nette toon gevoerd werden, is dat al lang niet meer het geval.

"Zakelijk mailen is eigenlijk een soort toneelstukje, waarbij je een rol speelt", vertelt Lilian Woltering, die trainingen over zakelijke omgangsvormen geeft. "Maar die rollen worden steeds informeler."

Heel lang geleden, toen brieven nog de norm waren in het bedrijfsleven, werd er eindeloos aan communicatie geschaafd voordat de ontvanger de boodschap te lezen kreeg. "Mailen heeft communiceren versneld. Die snelheid zorgt ervoor dat niet altijd goed over de boodschap in de mail nagedacht wordt."

In die snelheid verdwijnt nuance vaak. "Mails zijn alleen maar woorden. Intonatie en lichaamstaal ontbreken. Op die manier is de kans groot dat je boodschap anders opgevat wordt."

Haar tip is om je zakelijke mail nog een keer door te lezen voordat je op verzenden drukt. "Gaat het om een écht belangrijk bericht, zoals een mail voor een sollicitatie, laat het dan proeflezen door iemand anders."

Begin altijd formeel

Is het erg dat die formele toon verdwijnt uit zakelijke mails? Volgens Woltering verschilt dat per werkgever. "Werk je bij een populair radiostation of een reclamebureau, dan schrijft niemand 'Beste Lilian' als aanhef. Dat vinden ze maar suf. Maar bij officiële instanties en beroepen is dat eigenlijk al een informele aanhef. Daar beginnen mails met 'Geachte heer/mevrouw'."

Verwarrend wordt het op het moment dat je mailt met iemand die je nog niet kent. "Begin je je mail dan met 'Hi', dan kan dat de ontvanger in het verkeerde keelgat schieten." Haar suggestie: begin altijd met een formele omgangsvorm, dan kun je daarna altijd informeler worden als de situatie daarnaar is. "Dat kan voor een jongere generatie wat stijf aanvoelen, maar zo weet je zeker dat je goed zit."

Emoji's op de werkvloer

Met die nieuwe generatie doet bovendien een ander fenomeen zijn intrede in zakelijke emails: de emoji. Via WhatsApp - ook steeds populairder voor zakelijk contact - is die onze mailbox ingeslopen, maar inmiddels gebruikt volgens onderzoek van Adobe 61 procent van werkend Nederland weleens smileys in zijn zakelijke e-mailverkeer. Dit is vooral om sympathieker over te komen of positief nieuws aan te dikken.

Toch kunnen die emoji's een zakelijke boodschap nóg onduidelijker maken. Is die knipoog grappig, flirtend of passief agressief bedoeld? "Zo is zelfs de duim omhoog multi-interpretabel", zegt Lilian Stolk, emoji-expert en schrijfster van het boek Het zonder woorden-boek.

Bij twijfel raadt Stolk aan de kat even uit de boom te kijken. "Als jouw baas een smiley stuurt, kun je je daaraan spiegelen. Maar stuur jij een eerste mail of een serieuze mail over een sollicitatiegesprek - wanneer je in het echt ook terughoudender zou zijn met grapjes - dan kunnen emoji's weer ongepast overkomen."

Israëlisch onderzoek uit 2017 onderschrijft dat. De Ben-Gurion-universiteit onderzocht smileys in het eerste mailcontact van 549 respondenten in 29 landen. Zij vonden emoticons in zakenmails vooral een uiting van incompetentie. "Daar kun je dus beter even mee wachten tot je elkaar een tijdje kent", aldus Stolk.