Sandra Brandt reed op de snelweg met haar kinderen op de achterbank toen een auto haar afsneed. Na van de schrik bekomen te zijn en gecheckt te hebben of iedereen oké was, zou ze vroeger woedend zijn geworden. Nu probeerde ze zich in de ander te verplaatsen. "Ik heb ook weleens een domme actie in het verkeer uitgehaald."

Brandt is initiatiefnemer van Klaagvrije Maandag en auteur van het gelijknamige boek. "Ik ergerde me aan de hoeveelheid die anderen klaagden, en daar klaagde ik dan over." Die vicieuze cirkel probeert ze op Facebook en met haar nieuwe boek te doorbreken.

Wat is de reden dat we zoveel klagen?

"Het is vaak de makkelijkste weg. In plaats van in gesprek te gaan met die collega aan wie je je ergert, mopper je over zijn gedrag. Het is makkelijker om de schuld bij een ander te leggen, dan actie te ondernemen om dingen beter te maken."

Zijn het niet vooral de dingen die buiten onze macht liggen, waar we graag over klagen? De vertragingen op het spoor, het weer.

"Bij dit soort onderwerpen zie je vaak dat mensen overdrijven. 'Er is altijd vertraging, het regent de hele dag.' Natuurlijk is het vervelend als het regent, maar neem een paraplu mee of kijk op Buienradar. Als je van dit soort dingen van de leg raakt, moet je misschien kijken waardoor dat precies komt. Het zal echt niet dat ene buitje zijn."

Soms is het benoemen ook een manier om er kortstondig aandacht aan te geven en het daarna te vergeten. Moeten we stoppen met klagen?

"Nee, volledig stoppen is niet de oplossing. Vooral omdat je dan dingen gaat opkroppen, waardoor je gefrustreerd raakt. Veel mensen denken dat klagen oplucht, maar je krijgt er écht geen energie van op de lange termijn."

Wat raad je aan als alternatief voor klagen?

"Vaak klagen mensen omdat verwachting en realiteit niet overeenkomen. Je denkt dat de trein op tijd is, maar hij komt te laat. Je collega zegt iets vanmiddag voor je af te maken, maar je krijgt het de volgende ochtend. Je kan daar ontzettend van balen, maar het verandert niets aan de situatie. Kijk in plaats daarvan naar je eigen behoefte: waarom vind je dit zo vervelend? Misschien kun je daar iets aan doen.

Een andere manier om vervelende situaties te benaderen, is het ongemak dat eruit voortkomt soms gewoon te accepteren. Als iemand boos op jou wordt omdat je iets verprutst hebt op kantoor, is het makkelijk om daar later over te gaan klagen. Maar kijk wat er achter die emotie zit. Misschien heeft iemand wel een slechte dag en reageert hij dat nu af op jou. Praat daar later over, in plaats van te gaan mokken."

Je klinkt behoorlijk zen. Zijn er nog weleens dingen waar jij over klaagt?

"Laatst was ik in mijn favoriete Turkse stoombad. Ik had een meegebrachte vriend verzekerd dat het beste plekje de open haard is. Daar aangekomen bleek dat de open haard vervangen was door een beeldscherm met vlammen erop. Doorgaans ben ik niet meer zo snel van de leg, maar hier hoorde ik mezelf toch over klagen."