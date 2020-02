Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de anesthesiemedewerker en de assistent-officier van justitie.

Even voorstellen:

Bart Kroon (35) is nu vijf jaar gediplomeerd anesthesiemedewerker in een ziekenhuis,

volgde daarvoor een vierjarige opleiding op hbo-niveau,

mag zich sinds twee jaar naast anesthesiemedewerker ook 'sedatiespecialist' noemen: dient zelfstandig 'roesjes' toe,

werkt verspreid over vier dagen 36 uur.

Lisa (32, echte naam bekend bij de redactie) is sinds twee jaar assistent-officier van justitie,

doet de 'korteklapzaken' waarbij de maximale strafeis één jaar cel is,

deed een master strafrecht en volgde een interne opleiding op het Openbaar Ministerie (OM),

heeft een contract voor 36 uur, werkt er officieel 40 ('tijd voor tijd') en officieus 45 tot 50 per week.

Jullie krijgen te maken met mensen uit álle gelederen van de samenleving, maar doen zo ongeveer het tegenovergestelde...

Lisa: "Ja! Ik reken een persoon af op zijn of haar daden. Dat is maatwerk: een jongetje zonder strafblad dat jarenlang is gepest en zijn belager een goeie pak rammel geeft, krijgt een lichtere eis dan een verdachte van huiselijk geweld met een structureel probleem. 'Licht waar het kan, zwaar waar het moet', zeg ik altijd maar."

Bart: "Klinkt als leuk werk! Mijn taak is inderdaad om iedereen, zonder dat ze iets voelen of doorhebben, door een ingreep of operatie heen te krijgen. Sommigen zijn heel nerveus, in een best kort tijdsbestek moet ik hun vertrouwen winnen en ze op hun gemak stellen. Ik doe samen met een anesthesist narcoses, bijvoorbeeld bij zware operaties, en geef zelfstandig het welbekende 'roesje', bijvoorbeeld bij kijkonderzoeken of als een botbreuk bij een kind rechtgezet moet worden."

Lisa: "Mijn collega's en ik krijgen regelmatig beledigingen en bedreigingen - en soms ook stoelen en waterkaraffen - naar ons hoofd. Ik kan me voorstellen dat jij ook over een enorm schakelvermogen moet beschikken om met iedereen te kunnen levelen. Hoe heb je dat geruststellen geleerd?"

Bart: "Ik heb echt met de tijd gevoel voor dit werk gekregen en voel feilloos aan wat iemand nodig heeft: de één wil een paar grapjes, de ander juist kort lichamelijk contact zoals een hand op de schouder, weer een ander liever een beetje afleiding. Dan maak ik een praatje: 'Waar kom je vandaan? Wat doe je voor werk?' Best gek, een minuut later heb je toch een soort van hun leven in je handen."

Wat is er 'assistent' aan jouw functie, Lisa?

Lisa: "Die functietitel is achterhaald, want er is niemand die ik assisteer. Ik heb vaak piketdienst en dan beslis ik over de mensen die op dat moment op het politiebureau vastzitten, bijvoorbeeld verdachten van zakkenrollerij of fraude. Krijgen ze een boete, een gesprek op het Openbaar Ministerie of een dagvaarding voor de rechter? Het leukst van mijn werk vind ik toch in de rechtszaal staan, met toga, en daar een zaak bepleiten. Ik doe zelf ook zaken af, zonder tussenkomst van de rechter. Dat zijn nooit Holleeder-achtige zaken, dat doet een volwaardig officier van justitie."

En betaalt dat een beetje?

Lisa: "Ik verdien 3.500 euro bruto per maand, netto is dat zo'n 2.500 euro. Voor weekend- en avonddiensten krijg ik een onregelmatigheidstoeslag van ongeveer 150 euro netto per maand. En met mijn dertiende maand en vakantiegeld kom ik uit op rond de 49.000 euro bruto per jaar. Best een prima salaris, maar het voelt dubbel: ik vind dat ik veel verantwoordelijkheid draag en met een hoge werkdruk kamp, terwijl ik er nauwelijks een huis van kan kopen. Of nou ja, een piepklein huisje misschien. Dat frustreert me wel."

Bart: "O ja, ik had verwacht dat je meer zou krijgen. Ik verdien iets meer dan jij, heb een bruto maandsalaris van 4.078 euro, netto is dat ongeveer 2.700 euro. Mijn brutojaarsalaris is 55.000 euro, inclusief vakantiegeld en een dertiende maand. Daar komt dan nog wel zo'n 280 euro bruto per maand aan onregelmatigheidstoeslag bij."

Lisa: "Ben je daar blij mee?"

Bart: "Ach, mensen willen altijd meer, en ik zou ook geen 'nee' zeggen tegen een salarisverhoging. Ik kan nog doorgroeien tot de 4.600 euro. En daarnaast heb ik het enorm naar m'n zin, dus ik blijf dit voorlopig nog wel even doen."