Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week, wegens de lerarenstaking, de basisschooldocent en de leerkracht op de middelbare school.

Even voorstellen:

Bianca (27, Amsterdam) staat sinds vier jaar bevoegd voor de klas op een basisschool,

geeft vier dagen per week les in groep 5,

voltooide daarvoor in vier jaar de pabo.

Johan (44) staat al 16 jaar voor de klas, waarvan 12 bevoegd,

geeft techniekles in de 1e, 2e en 3e klas van het VMBO en werkt aan het curriculum,

voltooide daarvoor in vijf jaar de hbo-avondopleiding docent werktuigbouw.

*Achternamen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.

Staken jullie ook vandaag?

Johan: "Nee, helaas, ik heb besloten les te geven, omdat ik anders mijn programma niet rond krijg. Het is een duivels dilemma, want de stakers hebben absoluut mijn zegen. Onderwijsbreed moet er meer geld bij, ik zie collega's om me heen bij bosjes uitvallen. De werkdruk moet naar beneden."

Bianca: "Ik staak wel. Mijn school is dicht, dus we staan met z'n allen op de Dam vandaag. Overigens vind ik staken niet handig, het is slechte reclame voor dit beroep. Maar we moeten een signaal afgeven, want het is echt te triest hoe het er op dit moment aan toegaat. Door het lerarentekort staan er regelmatig onbevoegde mensen voor de klas."

Een van de eisen is: verklein de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Bianca: "Ik ben een bovenbouwleerkracht en ben het daarmee eens. Ik heb even lang gestudeerd als Johan, dus ik vind dat we ook gelijk betaald moeten krijgen. Dat ligt natuurlijk anders voor eerstegraads docenten, die een universitaire studie hebben afgerond."

Johan: "Ik gun jou van harte hetzelfde salaris, wat mij betreft wordt het gelijk getrokken. Jij bent in de breedte bezig en moet van alles wat afweten, terwijl ik meer gespecialiseerd te werk ga, maar wel op één niveau werk. Ik heb een relatief homogene groep."

Bianca: "Precies! Ik sta in groep 5, maar geef les op het niveau van groep 3, 4, 5, 6 én 7 omdat er zulke grote verschillen zijn."

Is het basisonderwijs niet simpeler?

Johan: "Sommige van mijn collega's zeggen dat inderdaad, maar die zijn vervolgens blij dat ze niet op een basisschool werken. We meten echt met twee maten. Het maakt niet uit wie het beton stort en wie begint met metselen. Als de ondergrond niet goed is, kan ik ook niet verder."

Bianca: "We kunnen misschien niet elkaars werk overnemen, maar het is allebei onderwijs en het wordt allebei betaald door de overheid. Dan is dat verschil toch raar? Ik moet er ook niet aan denken om de kleuters les te geven, dat lijkt misschien of je de hele dag spelletjes speelt, maar vereist een hele andere manier van uitdagen."

Johan: "Net zoals een vmbo-klas weer heel anders is dan een vwo-klas. Maar dat maakt het niet minder waardevol."

Wat verdienen jullie?

Johan: "Ik verdien 4.878 euro bruto en 3.150 euro netto per maand. Mijn brutojaarsalaris is 68.000 euro. Daarvoor werk ik fulltime, tijdens een werkweek zo'n 41 uur. In de praktijk komt het overigens neer op 45 uur."

Bianca: "Dat is niet mis! Ik heb deze week mijn salaris gekregen, het was 1.903 euro netto. Toen ik vorig jaar nog fulltime werkte, kreeg ik een brutojaarsalaris van 36.236 euro. Ik ben net een dag minder gaan werken omdat ik een baby heb gekregen, en werk officieel ongeveer 32 en officieus zo'n 36 uur."

Dat is nogal een salarisverschil.

Bianca: "Ja, ik verdiende meer als senior medewerker bij de Albert Heijn dan nu als leraar. En daar had ik niet eens een diploma voor nodig, ik hoefde alleen maar kaas en vlees te snijden."

Johan: "Ik heb ook goed onderhandeld hoor. Ik heb geprofiteerd van een extraatje een paar jaar geleden voor leraren in de Randstad. Toen ik naar een ander deel van het land verhuisde, wilde ik er natuurlijk niet op achteruitgaan."

Bianca: "Daar heb ik ook wel oren naar. Ik werk in Amsterdam, alleen al woningen en benzine zijn hier een stuk duurder dan in de rest van het land."

Johan: "Denk jij er wel eens over om naar het voortgezet onderwijs over te stappen?"

Bianca: "Absoluut. Ik vind biologie heel interessant en zou het leuk vinden om daarin les te geven. En ik vind pubers fantastisch. Maar geld zou voor mij nooit de hoofdreden zijn om de overstap te maken, slechts een mooie bijkomstigheid."