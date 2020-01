Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de brandweermedewerker en de financial credit risk manager.

Even voorstellen:

Steffan Marsman (46) is al twintig jaar brandweerman en werkt op de kazerne in Osdorp;

doet twee 24 uursdiensten per week, krijgt betaald voor 36 uur;

rukt per dienst gemiddeld drie keer uit.

Nila (49, naam bekend bij de redactie) is financial credit risk manager bij een voedselproducent;

heeft zestig mensen onder zich werken;

werkt officieel veertig en officieus vijftig en soms wel zestig uur per week.

Een brandweerman blust al lang niet meer alleen maar brandjes, toch Steffan?

Steffan: "Zeker niet, we doen veel reanimaties, hijsen patiënten die horizontaal vervoerd moeten worden uit flatgebouwen en zijn in touw als er door storm bomen omvallen. Tegenwoordig zeg je trouwens brandweerfunctionaris of brandweermedewerker, er zitten ook vrouwen in ons team."

Nila: "Hoe is dat voor die vrouwen? En hoe kijken de mannen naar hen?"

Steffan: "Er wordt veel moeite gedaan om vrouwen naar de brandweer te trekken. Mijn mannelijke collega's zijn allemaal goed te spreken over hen. En andersom is dat ook zo. Dat vrouwen fysiek van nature minder sterk zijn, kan niemand ontkennen. Maar zolang de aanstellingseisen niet te veel naar beneden worden gebracht, is er geen enkel probleem."

Nila: "Ik ben leidinggevende in een mannenwereld en merk dat het best lastig is, omdat ik vaak 'nee' moet verkopen. Ik ben een klein vrouwtje van 1.56 meter en ik moet echt haar op m'n tanden hebben om bepaalde mannen tegenspraak te kunnen geven. En dan ben ik ook nog gekleurd. Als ik mijn beslissing niet goed onderbouw, escaleert het vaak naar hogerhand. Uiteindelijk krijg ik altijd gelijk, ik zit niet voor niets al twintig jaar in dit vak."

Wat doet een financial credit risk manager precies, Nila?

Nila: "Ik keur kredieten vanaf 1 miljoen euro goed. Ik werk bij een voedselproducent en we leveren aan fabrieken en bedrijven wereldwijd. Voordat we een contract aangaan, moet mijn team beslissen of de tegenpartij kredietwaardig is. Ze moeten inschatten of de klant de facturen nu en in de toekomst op tijd kan betalen."

En wat krijg jij daarvoor betaald?

Nila: "Per maand krijg ik 7.283 euro bruto, dat is zo'n 4.317 euro netto. Mijn brutojaarsalaris was in 2018 104.391 euro. Daar zit ook een dertiende maand en een bonus in. Afgelopen jaar heeft mijn bedrijf het beter gedaan, dus ik verwacht dat er een betere bonus uitkomt."

Steffan: "Jeetje, als je mijn salaris hiermee vergelijkt, is het helemaal veel. Ik had altijd een beeld van kantoorbanen dat het een beetje zitten is. Vind jij je beroep zinvol?"

Nila: "Ik kan het niet vergelijken met jouw werk. Jij redt levens en doet in mijn ogen echt zinvol werk. Maar ik haal veel voldoening uit mijn baan, en voor mijn bedrijf en mezelf is het belangrijk. Ik ben ooit begonnen als fabrieksarbeider en trouwde op mijn zestiende, dat was gebruikelijk in mijn cultuur. Ik had toen al zoiets van: dit wil ik niet mijn hele leven blijven doen. Ik volgde avondopleidingen en ben zonder diploma's in deze rol gegroeid. Er hebben ook veel bloed, zweet en tranen in gezeten."

Bewonderenswaardig! Wat verdien jij, Steffan?

Steffan: "Ik krijg netto 2.450 euro per maand, mijn brutojaarsalaris is 44.000 euro. Soms is het iets meer, soms iets minder. Het hangt af van overwerk of als ik veel feestdagen heb meegepakt."

Nila: "Verdienen brandweermannen dat? Daar schrik ik van. Je wordt niet op waarde geschat, en het risico dat je loopt, zie ik niet vertaald in je salaris."