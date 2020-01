Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten waar zij het maandelijks van moeten doen. Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de ambulancebestuurder en de iOS-leaddeveloper?

Even voorstellen:

Pim Stomps (60) werkt al 36 jaar op de ambulance, waarvan 32 jaar achter het stuur,

rijdt (officieel) 36 uur per week in de regio Rotterdam en Rijnmond,

doet het sinds zijn pensioen in zicht is wat rustiger aan.

Joris (40, echte naam bekend bij de redactie) is 'iOS-leaddeveloper' bij een grote verzekeraar,

heeft zeven mensen onder zich en is verantwoordelijk voor de app,

doet dat precies 40 uur per week.

Ben jij een snelheidsduivel, Pim?

Pim: "Gek genoeg sta ik bij mij thuis bekend als een slome chauffeur. In mijn eigen auto ben ik de rust zelve, maar ik vind het prachtig om met loeiende sirenes op mijn ambulance de boel aan de kant te blazen. Mijn vrouw is een keer een avondje mee geweest. Sindsdien heeft ze meer respect voor mijn rijstijl."

Joris: "Ik ben ontzettend blij dat er mensen zijn die jouw werk doen!"

Pim: "Dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Mensen lijken meer en meer te beseffen dat het heftig werk is, vooral door het nieuws tijdens de jaarwisseling."

Hoe heftig is het dan om een ambulance te besturen?

Pim: "Er zijn gebeurtenissen die ik niet meer van mijn netvlies krijg. Van zo'n klein aapje van drie maanden waar we alles voor hebben geprobeerd. Of van jonge gezinnen waar de paps of mams gewoon dood ligt te wezen thuis. Ik heb zelf ook kinderen, dus dat komt wel binnen. Na zo'n rit heb ik weleens gezegd: 'Jongens, ik blijf even twee dagen thuis.'"

Joris: "Jeetje. Ambulancebestuurder past denk ik vooral bij mensen die een stap naar voren doen als niemand anders het durft. Geldt dat voor jou ook?"

Pim: "Tja, je moet wel ballen hebben - dat geldt ook voor de vrouwen. En goed tegen stress kunnen, zeker tijdens het medisch assisteren. Joris, vanuit mijn beroep bezien klinkt het best suf om developer te zijn. Verveelt dat binnen zitten niet?"

Joris: "Soms, misschien komt er een moment dat ik financieel onafhankelijk ben en ook aan de andere kant van de wereld mijn werk kan doen. Ik vind het technische aspect van mijn werk overigens wel ook het leukst; hoe kunnen we een functie bouwen waarmee mensen schade door een brand in hun huis het gemakkelijkst via de app kunnen melden? Het is meer het ellenlange vergaderen dat ik saai vind..."

Wat verdienen jullie?

Joris: "Ik heb een vrij hoog salaris voor mijn regio (Midden-Nederland), omdat er een recruiter achter me aan zat en ik een hoog bedrag noemde om van haar af te zijn. Daar ging ze toen mee akkoord, haha. Ik verdien nu 6.400 euro bruto per maand, netto krijg ik zo'n 3.500 euro. Mijn brutojaarsalaris is 77.000 euro. Ik klus ook nog een beetje bij als deeltijdzelfstandige en verdien daar tussen de 10.000 en 15.000 euro bruto per jaar mee bij."

Pim: "Dat is een heleboel! En gewoon voor een 9-tot 5-baan, hè. Je verantwoordelijkheid is vast ook groot, met al die klanten die je bedient. Over mijn vak zeg ik altijd: 'Gelukkig zijn de gekken die het willen doen.'"

Joris: "Wat verdien jij dan?"

Pim: "Ik zit na al die jaren op het maximale in m'n schaal. Ik krijg 3.068 euro bruto exclusief onregelmatigheidstoeslag. Dat is meestal zo'n 300 tot 400 euro per maand. Netto komt het neer op 2.650 euro. Mijn brutojaarsalaris is rond de 40.000 euro."

Hoelang ga je nog door, Pim?

Pim: "Ik ben al aan het afbouwen: ik rij niet meer met spoedgevallen, maar zit op de B-ambulance. Dat is bewaakt vervoer, in principe zonder sirene. Bijvoorbeeld van de ene intensivecareafdeling naar de andere. Het is tijd om het rustiger aan te doen, de tekorten van vooral het verplegend personeel zijn schreeuwend en ik heb elke week wel een paar uur overwerk. Dit werk laat zich niet plannen hè..."