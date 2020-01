Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de sociale advocaat die voornamelijk pro-Deozaken voert en de assistent technisch manager.

Even voorstellen:

Mireille (45) is al zestien jaar sociaal advocaat, werkt sinds vijf jaar voor zichzelf;

is gespecialiseerd in familierecht, jeugdrecht en vreemdelingenrecht;

werkt 32 uur per week en doet zo'n vijftig tot zestig zaken tegelijk.

Michiel (27) werkt 2,5 jaar als assistent technisch manager bij een vastgoedbeheerder;

is met zijn collega verantwoordelijk voor het onderhoud van 2.700 huizen, kantoren en loodsen;

doet dat 32 uur per week.

*achternamen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie

Michiel, ben jij zo iemand die bepaalt of ik mijn borg terugkrijg?

Michiel: "Ja! Als je ergens net twee jaar hebt gewoond en het zag er netjes uit, maar jij hebt de wanden verpest, dan moet je die verven."

“Ik ben weleens op een hoarder gestuit, het stond tot aan het plafond vol met pannetjes, potjes, doeken, bekertjes en dozen.” Michiel, assistent technisch manager bij een vastgoedbeheerder

Kom je ook weleens ergere dingen tegen dan vieze muren?

Michiel: "Zeker. We troffen een keer een woning aan waar het al drie jaar lang lekte vanuit de toiletriolering van de bovenbuur, heel erg smerig. En ik ben ook weleens op een hoarder gestuit, het stond tot aan het plafond vol met pannetjes, potjes, doeken, bekertjes, dozen. Dat is zielig hoor, die mensen hebben echt een probleem."

Mireille: "Doe je ook huisuitzettingen?"

Michiel: "Ja, als mensen grote betalingsachterstanden hebben. Ik ben er dan om de sleutels in ontvangst te nemen, de deurwaarder en de politie regelen de rest. Soms is de bewoner al vertrokken, dan laat ik gelijk de sloten vervangen. Ook dat is m'n werk, af en toe moet ik een zwart hart hebben."

Mireille: "Ik heb dat echt moeten leren. Toen ik begon, trok ik me dingen zo erg aan."

Wat doet een pro-Deoadvocaat precies?

Mireille: "Alleenstaanden die minder dan 19.000 euro bruto per jaar verdienen, kunnen rechtsbijstand krijgen. De overheid betaalt deels de advocaatkosten van bijvoorbeeld een moeder die alimentatie wil, een voormalig vluchteling die Nederlander is geworden en wil scheiden omdat de gezinshereniging is mislukt, of de tiener die illegaal vuurwerk heeft verhandeld."

“Ik verdien relatief weinig voor een advocaat, maar ik vind m'n werk erg leuk, dat compenseert veel.” Mireille, sociaal advocaat

Michiel: "Een vriend van mij is ook advocaat, op de Zuidas. Hij werkt keihard, maar krijgt daar ook naar betaald. Wat verdien jij?"

Mireille: "Gemiddeld betaal ik mezelf tussen de 2.000 en 2.500 euro uit. Dat is netto, maar ik moet dan nog wel iets opzijzetten voor mijn pensioen en mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering van 150 euro per maand betalen. Relatief weinig voor een advocaat, maar ik vind m'n werk erg leuk, dat compenseert veel. En jij, Michiel?"

Michiel: "Voor vier dagen krijg ik 2.200 euro bruto, dat komt neer op 1.853 euro netto. Het is mijn eerste baan, dus ik ben best tevreden. Binnenkort ben ik assistent-af, word ik manager én ga ik vijf dagen werken. In de onderhandelingen ga ik geen genoegen nemen met minder dan 3.200 euro bruto, een marktconform salaris. Zou jij ook meer kunnen verdienen?"

“Er zijn veel advocatenkantoren die geen pro-Deozaken doen, omdat het zo weinig oplevert.” Mireille, sociaal advocaat

Mireille: "De inkomsten hangen een beetje samen met de rechtsgebieden. Er zijn veel kantoren die geen pro-Deozaken doen, omdat het zo weinig oplevert. Maar ik vind het een mooi systeem, het maakt de rechtspraak toegankelijk voor iedereen. Soms wijs ik ook zaken af hoor, bijvoorbeeld als iemand geen Nederlands spreekt, verstandelijk beperkt is en grote problemen heeft. Dan weet ik al dat ik voor 10 euro per uur aan de slag moet gaan, want áls ik het doe, wil ik het wel goed doen..."

Zou je ooit weer in loondienst gaan, Mireille?

Mireille: "Misschien als ik financieel in de put zou zitten. Ik ben voor mezelf begonnen toen mijn kinderen klein waren, want de advocatuur loopt niet voorop als het gaat om flexibiliteit en vakantiedagen. Veel vrouwen van rond de veertig doen dat: ze hebben ervaring en houden hun eigen toko draaiende. Ik heb net lekker kerstvakantie gehad."