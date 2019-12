Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de grafisch nabewerker en de information security officer, ofwel: informatiebeveiliger.

Even voorstellen:

Patrick (46) werkt bij een verzekeraar, de laatste jaren als informatiebeveiliger;

heeft meerdere malen per maand te maken met een phishing- of hackaanval;

is na twintig jaar wel toe aan iets nieuws.

Teun (26) is al tien jaar grafisch nabewerker bij een grote drukker;

snijdt, stanst, vouwt, lamineert en hecht drukwerk, zoals visitekaartjes, briefpapier en flyers;

heeft na het vmbo grafimedia nog drie opleidingen voltooid.

Patrick, jij schaamt je voor wat je verdient?

P: "Ja dat klopt."

T: "Omdat je zo goed verdient of zo slecht?"

P: "Als mijn baas zou vragen of ik genoeg verdien, zeg ik natuurlijk 'nee'. Maar ik vind dat ik een hoog salaris heb, terwijl ik eigenlijk gewoon een kantoorbaantje heb. Ik doe dingen, natuurlijk: de helft van de tijd zit ik achter m'n computer en de andere helft vergader ik. Tja."

T: "Ja maar goed, je hebt ervoor geleerd toch? Wat doe je?"

P: "Ja ja, ik heb opleidingen gedaan. Ik werk in de financiële sector, bij een grote verzekeraar. Het is niet heel spannend, we verkopen polissen. Mijn team probeert te voorkomen dat mensen onze site hacken of op ons netwerk komen. Maar ik ben vooral bezig met het beveiligen van al die gevoelige, persoonlijke informatie die echt niet op straat mag komen te liggen."

Kom maar door met dat salaris van je.

P: "Ik verdien 5.900 euro bruto, daar houd ik ongeveer 3.500 euro netto aan over. Met vakantiegeld en dertiende maand is dat zo'n 4.000 euro per maand voor een contract van 40 uur. Bruto per jaar krijg ik 82.000 euro. En ik heb geen leidinggevende functie, hè!"

T: "Ja het is best veel geld."

P: "Ik heb een broer die timmerman is, en hij krijgt niet eens de helft van wat ik in de maand verdien. Als ik een fout maakt, gebeurt er niets of corrigeert een teamlid het. Terwijl hij bij één misstap van het dak kan vallen. Het is scheef."

T: "Ik heb veel vrienden in de bouw, die verdienen best weinig voor wat ze doen."

P: "Maar goed, ik zit in de financiële sector, daar liggen de salarissen nu eenmaal hoger. Het is ook een gouden kooi waar ik in zit, want ik zou er wel uit willen en ergens anders aan de slag - ik heb weleens gesolliciteerd bij Heineken en de Amsterdam ArenA - maar daar moet ik dan ook gelijk salaris inleveren. Ik ben nu bezig m'n uitgavenpatroon aan te passen, zodat dat ook kan."

Wat verdien jij, Teun?

T: "2.975 euro bruto per maand, inclusief ploegentoeslag. Ik heb dat even voor jullie uitgerekend, want ik krijg per vier weken betaald, en wel 2.100 euro netto. Mijn brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld is 38.500 euro."

P: "En kan je daarvan rondkomen, heb je kinderen? Lijkt me pittig, zeker rondom de feestdagen."

T: "Nee, ik heb geen gezin met kinderen, wel een vriendin. En ik woon nog bij m'n ouders, op dit moment kan ik met geld doen wat ik wil. En eerlijk is eerlijk: ik vind dat ik aardig goed verdien. In maart krijg ik mijn eerste, eigen appartement. De kale huur is dan 525 euro, dus misschien moeten we elkaar dan nog een keer spreken."

P: "Ah, dat verandert de zaak. Moet je 's nachts werken?"

T: "Nee, maar die ploegendiensten zijn nog steeds niks; met de vroege dienst moet je er om 5.00 uur uit, en met de late dienst heb je niks meer aan je avond. Dat komt neer op 36 uur per week. Ik doe nooit dagen achter elkaar hetzelfde en dat houdt het echt leuk. Het snijden vind ik het leukst!"

Heb je ook van die snijwondjes in je vingers?

T: "Ja, en die pijn went niet. Ik snij me wekelijks meerdere keren. Het is verschrikkelijk."