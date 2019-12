Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de bedrijfsmakelaar en de hulp in de huishouding.

Even voorstellen:

Dylan (35, echte naam bekend bij de redactie) begon tien jaar geleden als bedrijfsmakelaar, waarvan de laatste vier bij een internationaal kantoor in Nederland;

geeft vastgoedadvies aan bedrijven in de categorie Microsoft, Apple en TomTom;

verkocht vorig jaar een vastgoedportefeuille in één keer voor 170 miljoen euro.

Anne (27, Leeuwarden) is al elf jaar huishoudelijke hulp en komt bij zo'n acht mensen per week over de vloer;

heeft een contract voor 18 uur per week, werkt gemiddeld zo'n 21 uur;

begon ooit een opleiding, maar "stilzitten" was niks voor haar.

Dylan, werd je altijd al getrokken door kantoorruimtes?

D: "Haha, nee hoor. Tien jaar geleden ambieerde ik nog een internationale carrière. Ik vloog de wereld over, sliep in de mooiste hotels en overal waar ik kwam, werd bij wijze van spreken de rode loper voor me uitgerold. Alleen maar omdat ik voor een bedrijf werkte dat miljarden binnenhaalde. Op televisie zien die dingen er altijd heel interessant uit. Maar op een gegeven moment dacht ik: jezus, moet ik weer voor één vergadering zes uur in het vliegtuig zitten."

Slopend lijkt me dat. Hoe zit het met jullie werkplezier?

D: "Nou, ik vind het even moeilijk, om eerlijk te zijn. Dat is waarschijnlijk de leeftijd. Er komt nu een jonge garde binnen, die is rond de 25 en kijkt constant op Quote. Ze zijn 'niet gehinderd door kennis', zeggen wij dan altijd maar."

A: "Klinkt alsof het altijd groter en meer moet en altijd maar doorgaat..."

D: "Inmiddels laat ik me niet meer gek maken hoor, maar het is wel een beetje een arrogant wereldje met auto's, horloges en miljoenendeals waar je even doorheen moet prikken. Ik zou wel een klein kantoortje voor mezelf willen, met een paar deals per jaar. Of gewoon een wijnbarretje of een leuke lunchtent. Maar je moet flink veel broodjes avocado weten te verkopen, wil je dan een beetje oké rondkomen. Hoe is dat voor jou?"

A: "Mijn mentaliteit is: ik werk voldoende om mijn huisje, hond en twee vakanties te kunnen betalen. Ik heb geleerd dat je wel kunt wachten met genieten tot je pensioen, maar wie zegt dat je dat haalt? Mijn vader heeft een hersentumor gekregen toen hij vijftig was, m'n opa en oma hebben een zwaar ongeluk gehad. Ik hoef niet meer, groter of beter, ik ben nu tevreden."

Je bent een uitzondering in deze rubriek, Anne. Ben je echt zo'n tevreden mens?

A: "Ik heb er heel bewust voor gekozen goedkoop te wonen - in Leeuwarden kan dat ook goed - en geen auto te hebben, zodat ik niet fulltime hoef te werken. Het contact met mensen in mijn werk geeft me veel: ik hoef maar op de stoep te staan en ze zijn al blij. Ik kom bij ouderen, mensen met een beperking of mensen bij wie het einde nadert. Ik help bij alles in de huishouding: van schoonmaken en boodschappen doen tot de kerstboom versieren."

Wat verdienen jullie?

D: "Ik krijg 9.000 euro bruto per maand, inclusief bonus en vakantiegeld. Dat is 108.000 euro per jaar en zo'n 5.200 euro netto per maand."

A: "Dat is bijna mijn jaarlijkse brutosalaris, maar dan per maand! Wat moet je met zo veel geld?"

D: "Tja, heel eerlijk vind ik het dubbel. Het is natuurlijk een prima salaris, maar in dit wereldje gaan alleen maar succesverhalen de ronde van deals van 10, 20, 30 miljoen euro. Over faillissementen hoor je nooit iets. Soms denk ik: zit ik me helemaal kapot te werken zodat zij het geld binnen kunnen harken. Maar goed, ik heb niks te klagen."

A: "Met vakantiegeld en mijn dertiende maand verdien ik gemiddeld 850 euro netto per maand. Mijn brutojaarsalaris is dit jaar zo'n 13.000 euro, dat is met overuren. Ik krijg ook nog huursubsidie en zorgtoeslag en houd maandelijks na aftrek van álle vaste lasten, zoals de waterschapsbelasting, kosten voor de hond en m'n huur, nog 310 euro over. Ik heb alles goed op een rijtje, het is prima genoeg."