Minder overheid, meer voor elkaar zorgen: sinds 2013 leven we niet langer in een verzorgingsstaat, maar in een participatiesamenleving. De helft van de Nederlanders draagt dan ook bij als vrijwilliger: bingoënd met bejaarden of kippen voerend op de kinderboerderij. Wat drijft deze mensen? Je leest het in de rubriek De Vrijwilliger.

Marjolijn Ebels (31) helpt als vrijwilliger in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos

In haar hoofd had ze een verschrikkelijk beeld gevormd van een overvol en vies kamp, zoals je dat op tv ziet. Toen Ebels kamp Kara Tepe op Lesbos binnenliep, viel het haar toch mee. "Elke familie had een eigen Isobox-woning, er waren kleurrijk geverfde hekjes en er hing een levendige sfeer. En eigenlijk is het eiland ook heel erg mooi."

In een café in Amsterdam Zuid, de buurt waar Ebels als advocaat werkt, haalt ze herinneringen op aan Lesbos. Vorig jaar ging ze er voor het eerst heen om, via de Nederlandse stichting Because We Carry, in een vluchtelingenkamp te helpen. Inmiddels is ze al twee keer terug geweest. Ebels: "Het is net als Johnny de Mol een keer zei: wie iemand kan helpen, maar dat nalaat, is een lul."

“Sommigen mensen hebben duidelijk psychologische hulp nodig. Maar die heb er je niet.” Marjolijn Ebels, vrijwilliger vluchtelingenwerk

'Te hecht contact met vluchtelingen wordt afgeraden'

De realitycheck kwam voor Ebels de eerste ochtend dat ze aan de slag moest. Samen met andere vrijwilligers en een aantal residents (vluchtelingen) werd ontbijt rondgebracht. "Je leert dan gelijk namen en gezichten kennen. Dat maakt het heel persoonlijk."

"Je hoort verhalen en realiseert je dat zij afgrijselijke dingen hebben meegemaakt", herinnert Ebels zich. "Sommigen van hen hebben duidelijk psychologische hulp nodig. Maar die heb er je niet."

Ondanks de moeilijkheden, werd er onderling ook veel lol gemaakt. Een fietsenwinkel en een barbershop werden opgezet. In de middagen zijn er renclubjes en yogalessen. "Maar te hecht contact tussen vluchtelingen en vrijwilligers wordt afgeraden", zegt Ebels. "De vluchtelingen, die al met veel verlies te maken hebben, mogen zich niet te erg gaan hechten. Dat was erg moeilijk, maar begrijpelijk."

Veel vrijwilligers hebben het zelf niet ruim

In de avonden dronk Ebels met de andere vrijwilligers weleens een biertje in een lokale bar. 's Weekends maakten ze rondreizen over het eiland. "Dat voelde in het begin wel hypocriet", zegt ze. "Maar we maakten ook dagen van twaalf uur in het kamp, zes dagen per week. Als je dan geen uitlaatklep hebt, houd je het niet lang vol. En wat hebben die mensen dan nog aan je?"

Onder de vrijwilligers in de kampen zie je volgens haar naast veel mensen van middelbare leeftijd, vooral ook mensen die het zelf niet zo ruim hebben. Ebels: "Van de mensen met geld, hier op de Zuidas, moeten we het in ieder geval niet hebben. Daar heb ik er het hele jaar nul van gezien."

“Als je zelf te hulp zou schieten, word je opgepakt voor mensenhandel.” Marjolijn Ebels, vrijwilliger vluchtelingenwerk

De tweede keer dat ze ging, vertrok Ebels al voor drie maanden naar Lesbos. In plaats van bij het ontbijtteam van Kara Tepe kwam ze nu terecht bij het coördinatieteam van het andere kamp, Moria. Een oud detentiecentrum, waar plek is voor drieduizend mensen, maar waar er inmiddels 14.000 wonen. Dit is het kamp dat je op tv ziet.

Dagelijks komen er nieuwe mensen aan. Alleen de kustwacht mag de boten binnenhalen. "Als je zelf te hulp zou schieten, word je opgepakt voor mensenhandel. De wereld op zijn kop", zegt Ebels. Vanuit de boot worden de drijfnatte mensen vervolgens in een bus met geblindeerde ruiten gestopt om in Moria afgeleverd te worden. "Alsof het een voetbalelftal is."

Magazijnen vol ingezamelde jassen en maandverband

Een tijdlang hield ze zich nog voor dat zij wellicht kon helpen om verandering in de situatie te brengen met haar juridische kennis. Dat bleek een illusie. "Als ik op beleidsniveau over de vluchtelingenkwestie begin na te denken, word ik moedeloos", zegt Ebels. "Enkel al een beslissing om ingezamelde spullen uit te delen, moet bij wijze van spreken eerst langs de Griekse baas van het kamp. Terwijl er magazijnen vol ingezamelde jassen, maandverband en luiers zijn."

Op sociale media deelt Ebels verhalen en beelden vanaf Lesbos. Veel mensen zeggen het bijzonder te vinden en ook zelf te willen gaan. Ebels: "Maar nog niemand van hen heeft het daadwerkelijk gedaan. Toch hoop ik meer mensen te inspireren."

Of ze het vluchtelingenwerk ook doet om er zelf een goed gevoel aan over te houden? "Ja", zegt Ebels een beetje weifelend. "Maar waarom ook niet? Dat vluchtelingen op een negatieve manier 'gelukszoekers' worden genoemd, heb ik ook nooit begrepen. Hoeveel Europese mensen zijn er wel niet naar Amerika vertrokken om hun dromen na te jagen? Iedereen is op zoek naar geluk."