Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de verpleger en de logistiek manager bij een chemiebedrijf.

Even voorstellen:

Lucas (47) werkt al zeventien jaar als logistiek manager;

heeft zich "vanaf de vloer opgewerkt" en ging 2,5 jaar geleden aan de slag bij een chemiereus;

zit sinds enkele maanden overwerkt thuis.

Chantal (25) is nu anderhalf jaar hbo-verpleegkundige in het ziekenhuis;

is deze maand met een nieuwe baan begonnen;

werkt 32 uur per week.

De echte namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.

Lucas, maanden geleden mailde je mij: 'Mijn verdiensten zijn enorm, maar het plezier niet.' Nu zit je thuis met een burn-out. Is daar een verband tussen?

L: "Absoluut, ik heb die burn-out duidelijk door mijn werk gekregen. Ik heb bij het chemiebedrijf nooit plezier gehad in m'n werk. Er is veel arrogantie op de werkvloer en het enige dat telt is: geld, geld, geld. Ze hebben me bij mijn vorige werkgever weggetrokken met geld en ik ben erin getrapt. Ik ging er 1.800 euro bruto op vooruit, hoe zeg je daar nee tegen? Nu heb ik er spijt van."

C: "Als je al wist dat je het niet leuk vond en dat het niet goed ging, waarom ben je dan door blijven gaan?"

L: "Tja, het ging zo geleidelijk. Ik had steeds meer uitspattingen, m'n geheugen viel uit en collega's trokken aan de bel. Maar het enige dat ik van hogerhand kreeg, was nóg meer druk: de productie moest omhoog. Ik ben ook de kostwinner thuis, dan stop je niet zomaar. Totdat mijn dochter tegen me zei: 'Papa, je bent niet meer jezelf.' Om dat uit de mond van een jonge tiener te horen, deed pijn. Ik heb de stekker eruit getrokken en sinds een aantal maanden zit ik in de ziektewet."

Hoe enorm zijn de verdiensten?

L: "Ik krijg 4.300 euro netto per maand. Mijn brutojaarsalaris is 98.000 euro, daar komt nog een vaste bonus van 8 procent en een variabele bonus van maximaal 5 procent bovenop. Dus ik verdien meer dan 1 ton per jaar. En nu kom ik erachter: geld maakt niet gelukkig."

C: "Alleen geld zou voor mij nooit de doorslag geven bij zo'n grote keuze…"

L: "Ik zie jouw werk als eervol, je doet echt iets waar je anderen mee helpt."

C: "Het is dankbaar werk, maar ook heel vaak niet. Er zitten patiënten tussen die denken dat je hun slaafje bent..."

L: "Zou jij niet overstappen naar een andere sector voor een beter loon?"

C: "Dat mijn werk nu slecht betaalt, vind ik niet eens het ergst. Ik ben nét begonnen bij mijn nieuwe baan, dus ik kan er nog geen loonstrook bij pakken. Maar volgens mij ga ik netto voor 32 uur tussen de 1.900 en 2.000 euro krijgen. Daar komt dan nog een onregelmatigheidstoeslag overheen voor nacht- en weekenddiensten Die diensten zijn een flinke inbreuk op m'n ritme en privéleven, dus dat is absoluut geen overbodige luxe."

Gaat je salaris nog veranderen door de nieuwe cao?

C: "Op dit moment is het nog een voorstel, dus niks is zeker. Maar anders ga ik er in 2020 bruto 5 procent op vooruit en in 2021 nog eens 3 procent."

L: "Ik moet er niet aan denken als ik daarmee zou moeten rondkomen. Hoe zit het met je werkplezier?"

C: "Tja, dat is dus het dilemma. Contact met patiënten vind ik het allerleukst. Even een praatje maken, informeren hoe het gaat. Alleen is daar nauwelijks tijd voor door de werkdruk. Daarom heb ik besloten dat ik dit niet voor altijd wil doen. Mijn prioriteit is dat ik uitdaging in mijn werk kan vinden, daarin zit voor mij het plezier. Daarom ga ik een premaster aan de universiteit doen, zodat ik een master verplegingswetenschappen kan volgen."

Wat ga jij doen als je straks uit je burn-out bent, Lucas?

L: "Het is nog lang niet zover, maar ik wil voor geen goud terug. Dat voelt wel dubbel, want ik loop bij een psycholoog die mij terug aan het werk moet helpen, bij dat chemiebedrijf. Als ik weer beter ben, ga ik iets anders in de logistiek zoeken. Weet je, over een jaar of zeven wil ik gewoon financieel onafhankelijk zijn. Dat ik de vrijheid heb om een werkgever de hand te schudden als het niks voor me is. In mijn fantasie is de ultieme vrijheid achter op een vuilniswagen staan, het liefst ga ik dat dan doen. Misschien heb ik het geromantiseerd, maar ik associeer dat met werken zonder druk. Eindelijk geen stress meer."