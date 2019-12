Vrijwilligerswerk in de baas zijn tijd klinkt misschien tegenstrijdig, maar steeds meer bedrijven kiezen er bewust voor om medewerkers in te zetten voor het goede doel. Dat doen ze niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor zichzelf. "We zitten in een van de meest competitieve arbeidsmarkten. Dan moet je opvallen."

Als Jody Kohner doordeweeks niet op het kantoor van het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce te vinden is, helpt ze op de school van haar dochter. Overblijven, voorlezen, helpen met activiteiten: Kohner springt onder werktijden bij. "M'n dochter komt nu op de leeftijd dat ze waarschijnlijk graag zou willen dat ik er niet zou zijn", grapt de Amerikaanse.

Kohner is bij Salesforce verantwoordelijk voor werknemersbetrokkenheid, maar krijgt ook 56 uur per jaar om aan vrijwilligerswerk te besteden. En hoewel liefdadigheid in Amerika door het ontbreken van een sociaal vangnet gebruikelijker is dan in Nederland, is vrijwilligerswerk onder werktijd ook hier op komst. Bedrijven kunnen geld geven, maar ook tijd van hun medewerkers. Zij betalen de uren, werknemers zetten zich in voor een goed doel.

“Alles op de sociale sector neer laten komen, is niet de oplossing.” Boudewijn Wijnands, oprichter Deedmob

Niet elke vrijdag vrijwilligen, maar wanneer het je uitkomt

Deedmob is een platform dat mensen stimuleert vrijwilligerswerk te doen. Op het platform van de start-up Deedmob kunnen niet alleen particulieren, maar ook medewerkers van aangesloten bedrijven een vrijwilligersactiviteit uitkiezen en daar tijd aan besteden op een moment dat het hen schikt. "Je hoeft niet meer iedere vrijdag beschikbaar te zijn, maar kan op die manier wel je steentje bijdragen", vertelt oprichter Boudewijn Wijnands.

"Sommige grote problemen worden niet door de overheid aangepakt en het bedrijfsleven voelt zich ook niet altijd geroepen. Maar alles op de sociale sector neer laten komen, is ook niet de oplossing", zegt Wijnands, om uit te leggen waarom hij 2,5 jaar terug met Deedmob begon.

Sinds de oprichting hebben 22 bedrijven zich aangesloten, waaronder KLM, Red Bull en H&M. In totaal zetten zo'n vier- tot vijfduizend medewerkers van deze bedrijven zich maandelijks in voor anderen in de tijd van de baas. Gemiddeld doet zo'n 20 procent van de medewerkers mee met vrijwilligerswerk.

“Millennials vinden het belangrijk dat bedrijven voor iets goeds staan.” Jody Kohner, Salesforce

Uit onderzoek van Lonneke Roza, die promoveerde aan de Rotterdam School of Management op het onderwerp bedrijfsfilantropie, blijkt dat zo'n 10 procent van de medewerkers die zich inzetten voor anderen via het werk, geen vrijwilligerswerk doen in hun eigen tijd. "Zouden alle bedrijven dus de mogelijkheid aanbieden tot vrijwilligerswerk, dan biedt dat een enorm potentieel."

Roza denkt dat het goed werkt via de werkgever, juist omdat mensen zich zo makkelijk kunnen aansluiten. "Het is toegankelijk, je collega's gaan mee. Zo creëer je een veilige omgeving."

'Red Bull helpt goede doelen met marketing'

De invulling van het vrijwilligerswerk loopt uiteen. Het kan gaan om een middag helpen bij de Voedselbank of het geven van taallessen, maar Deedmob-oprichter Wijnands ziet ook veel bedrijven die een goed doel kiezen dat dicht bij hun eigen doel ligt. "Cosmeticabedrijf Beiersdorf organiseert bijvoorbeeld een dag tegen eenzaamheid, waarbij medewerkers eenzame ouderen helpen om er weer verzorgd uit te zien. Of Red Bull, dat zich inzet om goede doelen te helpen met hun marketing, iets waar het zelf sterk in is."

Vrijwilligen is niet alleen goed voor de mensen die ermee geholpen zijn, maar ook voor het aantrekken van talent, benadrukt Kohner van Salesforce. "We zitten als softwarebedrijf in een van de meest competitieve arbeidsmarkten. Dan moet je opvallen. Millennials vinden het belangrijk dat bedrijven voor iets goeds staan."

“Bedrijven zien in dat ze een machtige positie hebben in de samenleving.” Lonneke Roza, onderzoeker

Het softwarebedrijf uit San Francisco begon daarom deze eeuwwisseling met Pledge 1%, een nieuw model om filantropie bij bedrijven aan te moedigen. Hierbij wordt door aangesloten bedrijven 1 procent van product, winst en tijd van medewerkers ingezet voor een goed doel.

Het initiatief sluit aan bij het onderzoek van Roza. "Bedrijven zien dat ze een machtige positie hebben in de samenleving, en dat daar verantwoordelijkheden bij komen kijken. Dat wordt ook steeds meer gevraagd, door zowel consumenten als werknemers."

Ander wereldbeeld door vrijwilligerswerk

Het grootste voordeel zit 'm volgens Roza in het wereldbeeld dat ze bij veel mensen ziet veranderen, wat ook helpt tijdens het betaalde werk. "Ik ga met mijn studenten vaak naar Stichting Jarige Job. Je pakt er een dag pakketten in voor kinderen die onder de armoedegrens leven en hun verjaardag niet kunnen vieren."

De onderzoeker ziet dat mensen anders naar armoede en kinderen kijken wanneer ze zich een dag vrijwillig hebben ingezet voor zo'n doel. "Ik hoop dat je dat als hr-medewerker, wanneer je sollicitaties beoordeelt, ook in je achterhoofd houdt en iedereen, ongeacht naam of woonplaats, een eerlijke kans geeft."