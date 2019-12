Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de Wajonger en de HR-manager.

Even voorstellen:

Bart (25, Amersfoort) heeft een Wajong-uitkering;

doet een opleiding tot vrachtwagenchauffeur die door het UWV is betaald;

heeft hopelijk in januari zijn papiertje.

Paul (35) is net begonnen als HR-manager bij een woningcorporatie;

leidt daar een team van zeven mensen;

doet dat 36 uur per week.

De achternamen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.

Je bent een beetje een vreemde eend in de bijt in deze rubriek, Bart.

B: "Ja dat snap ik. Ik had tot vorig jaar mei ook gewoon een baan. Of nou ja, gewoon. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om een 'minder' persoon aan te nemen en ik heb anderhalf jaar bij een poelier gewerkt. Voor mijn baas, die nogal op de centen was, kostte ik 400 euro per maand, de rest werd aangevuld met mijn uitkering."

P: "We hadden ook Wajongers bij mijn vorige werkgever! Ik moest hun salarissen verwerken. Alles wat ze extra verdienden, moest gelijk bij het UWV ingeleverd worden. Heel treurig, daarom kregen ze nauwelijks salarisverhoging of een bonus. Waarom heb jij een Wajong-uitkering?"

B: "Ik heb een vorm van autisme, dat weet ik al sinds m'n vierde. Samenwerken is moeilijk voor me, soms begrijp ik mensen echt niet. Ik heb besloten me te laten omscholen tot een beroep dat ik in m'n eentje kan uitvoeren: vrachtwagenchauffeur."

P: "Wat een topkeus, daar zit groeipotentieel in. We bestellen en kopen steeds meer, en dat moet allemaal vervoerd worden."

Wat krijgen jullie maandelijks op jullie bankrekening gestort?

B: "Van het UWV krijg ik maandelijks 1203 euro bruto, dat is 1030 euro netto. Ik krijg ook 8 procent vakantiegeld. Met huur- en zorgtoeslag heb ik maandelijks 1288 euro te besteden."

P: "Jeetje, dat is echt schrikbarend weinig. Helemaal omdat je kansen op de arbeidsmarkt ook zo beperkt zijn."

B: "Het is 75 procent van het minimumloon (1635,60 euro bruto, red.). Het is altijd een uitdaging om rond te komen: ik heb geen auto, ga niet op vakantie en heb geen hobby's of abonnementen. Toch ben ik zo blij en dankbaar dat we in Nederland dit sociale vangnet hebben. Anders had ik nu nog bij m'n ouders gewoond en was ik echt niks geweest. Hopelijk ben ik volgend jaar financieel onafhankelijk. Wat verdien jij dan?"

P: "Ik krijg 6.400 euro bruto per maand, netto komt dat op 3750 euro uit. Mijn brutojaarsalaris is 82.944 euro inclusief vakantiegeld."

B: "Fokking hell, niet normaal!"

Je schreef dat je er per saldo 10 procent op vooruit bent gegaan ten opzichte van je vorige werkgever, Paul.

P: "Ja, goed onderhandeld hè!"

Zeker.

P: "Dat komt omdat hier een speciale opdracht ligt. De HR staat hier in z'n kinderschoenen. Alles gebeurt bijvoorbeeld handmatig, en aan mij de taak om alles te digitaliseren."

B: "Wilde je dit vroeger ook al worden?"

P: "Het is echt toevallig dat ik iets gevonden heb waar ik gelukkig van word en waar ik goed geld mee verdien. Ik merk dat ik in allerlei dertigersdilemma's steeds meer voor het geluk kies. Ik zou het prima vinden om minder te verdienen en meer vrijheid te hebben om met mijn kinderen tijd door te brengen."

Waar ligt je ondergrens qua minder verdienen?

P: "Ja daar heb ik het thuis over gehad. Het is altijd lastiger om je levensstijl naar beneden bij te stellen. Netto zouden we het ook met 500 euro minder kunnen en dan leven we nog zeer royaal. Mijn vriendin heeft ook een goede, fulltime baan. Ik heb veel bewondering voor mensen die weinig verdienen, helemaal als ze éénverdiener zijn, en alsnog kunnen rondkomen."