Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de CEO van een multinational en de directeur van een basisschool.

Even voorstellen:

Tim Zasburg (34) is sinds mei directeur van een basisschool in Friesland;

heeft sindsdien één keer een klas naar huis moeten sturen omdat er geen leraar was;

staat nog één dag per week voor de klas, bij groep 6/7.

Jasper (dertiger, echte naam bekend bij de redactie) is de CEO van een multinational die machines maakt voor de voedselindustrie;

heeft een 'gewoon' fulltimecontract, maar werkt zo'n 50 tot 55 uur per week;

gaat niet harder werken van z'n bonus.

Mannen! Zijn jullie de jongste directeuren in jullie vakgebied?

J: "Klopt, het is vrij extreem dat ik dit op deze leeftijd doe. Ik ben inderdaad misschien wel de jongste CEO van een bedrijf van dit formaat in Nederland. We hebben tussen de tien en twintig vestigingen over de hele wereld."

T: "Van heel Nederland weet ik het niet, maar ik ben de jongste directeur van onze scholenvereniging met twaalf directeuren. Ik sta al twaalf jaar voor de klas en wilde wel iets meer worden dan alleen leraar. Toen heb ik de speciale schoolleidersopleiding gedaan. Hoe ben jij in deze functie terechtgekomen, Jasper?"

J: "Het is vooral een beetje mazzel en goeie timing. Ik had me al opgewerkt bij dit bedrijf en toen stopte de vorige CEO."

Er wordt nogal gestaakt in jouw sector, Tim. Verdient een basisschooldirecteur wél goed?

T: "De salarissen van leraren zijn - geheel terecht - verhoogd, maar niet die van het ondersteunend personeel en directeuren. Er zijn nu leerkrachten aan het eind van hun schaal die meer verdienen dan ik."

J: "Dat is in mijn bedrijf ook zo. Ik draag de meeste risico's, maar ben niet de meestverdienende persoon in dit bedrijf. Dat vind ik niet erg, hoor. Er zijn bijvoorbeeld verkopers in het buitenland die op commissie werken en een enorm project verkopen. Wat verdien jij?"

T: "Bruto verdien ik 3.750 euro per maand, netto is dat zo'n 2.600 euro. Het brutojaarsalaris is bij een fulltime aanstelling 52.000 euro; bij mij iets minder omdat ik één dag per week betaald ouderschapsverlof heb. Mijn werkgever betaalt dan 55 procent."

"Bij ons is een fulltimejob overigens 42,5 uur, omdat we twaalf weken zomervakantie hebben waarvan er netto acht overblijven. Dan moet er ook werk verzet worden. Elke leraar werkt eigenlijk over, want vergaderingen, ouderavonden en rapportbesprekingen komen boven op de gewone uren."

Wat denk je dat de CEO van een multinational verdient, Tim?

T: "Hmm... ik denk dat hij gezien de grootte van zijn bedrijf en het feit dat het een commerciële context is rond de 5- tot 6.000 euro per maand verdient. Eventueel wordt dit aangevuld met bonussen, als hij het goed doet."

J: "Dat van die bonus klopt. Ik heb een vast salaris van 18.000 bruto per maand, netto komt dat neer op 9.500 euro per maand. Mijn brutojaarsalaris is plusminus 230.000 euro. Dan is er nog het bonuscomponent, die is variabel en winstgerelateerd. Als ik alle targets haal, krijg ik 120.000 euro extra per jaar. Dan komt er nog eens 10.000 euro bruto per maand bij."

T: "Dat is een flink bedrag, zeg! Maandelijks is het basissalaris al bijna vier keer zoveel als wat ik verdien. Zo zie je maar weer dat de commerciële sector veel meer geld te besteden heeft."

J: "Het is niet eens superhoog voor mijn functie. Ik ben weleens gebenchmarkt..."

Sorry, je bent ge-wat?

J: "Gebenchmarkt. Er zijn bureaus die onderzoek doen naar salarisniveaus, omdat die informatie vaak niet voorhanden is en je een nieuw persoon in een nieuwe functie toch ook een eerlijk salaris wil bieden. Dus we hebben de hele directie toen gebenchmarkt en ik zat wel aan de lage kant. Als ik het goed doe, zit ik op 3,5 ton, terwijl 4 ton meer gangbaar is. Maar eigenlijk maakt het me niets uit, ik vind mijn werk leuk. Tim, denk jij dat een hoger salaris de werkdruk in het onderwijs zou verkleinen? Ik denk van niet namelijk…"

T: "De druk zit 'm vooral in alle taken naast het lesgeven, zoals de administratie en 'leerlingvolgsystemen' en steeds complexere problematiek bij kinderen. Gek genoeg is het beloningsgat tussen het basis- en het voortgezet onderwijs enorm, en dat steekt gewoon. Dus een stukje extra financiering zal zeker helpen."