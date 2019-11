Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de farmaceutisch consulent en de helikopterpiloot.

Even voorstellen:

Vincent (36, echte naam bekend bij de redactie) is nu zes jaar helikopterpiloot;

kreeg zijn brevet ten tijde van de crisis en kwam lastig aan werk;

heeft net een nieuwe baan en werkt straks vier weken op en vier weken af in West-Afrika.

Linda Wolters (28) werkt sinds twee jaar als farmaceutisch consulent;

deed daarvoor een hbo-studie naast haar werk als apothekersassistent;

is de schakel tussen de apotheker en de assistentes.

Vincent, een half jaar geleden meldde jij je aan voor deze rubriek. 'Om het salaris hoef ik het niet te doen, helikopterpiloot zijn', schreef je. Klopt dat nog steeds?

V: "Nee! Ik ben in dit halve jaar twee keer van baan gewisseld. Ik werkte toen in Duitsland als copiloot. Wij vlogen jongens van het vasteland naar offshorewindmolenparken, waar we ze boven op de windmolens dropten. Je hebt iemands leven aan een kabel hangen, 100 meter boven het water. Daarvoor werd ik echt onderbetaald. Maar ik begin volgend jaar met een nieuwe baan in Afrika, waardoor ik er netto 300 procent op vooruitga!"

L: "Gefeliciteerd! Ik ben twee jaar geleden ook meer gaan verdienen, omdat ik dankzij een hbo-opleiding van apothekersassistent naar farmaceutisch consulent ging. Ik ben meer gespecialiseerd en heb meer kennis van geneesmiddelen en bijwerkingen. Dat leverde me niet 300 procent meer op, maar wel 300 euro bruto per maand meer. Ik vraag me wel af: hoe kom je erop om helikopterpiloot te worden?"

“Het voelde alsof ik een wild paard moest temmen, of als balanceren op een bal.” Vincent, helikopterpiloot

V: "Tien jaar geleden installeerde ik beveiligingssystemen. Ik wist: dit wil ik niet de rest van m'n leven doen, ik heb meer in m'n mars. Ik heb toen een proefles helikoptervliegen gedaan. Het zweet klotste onder m'n oksels en m'n rug was kletsnat, maar die glimlach kreeg ik niet meer van m'n smoel. Het voelde alsof ik een wild paard moest temmen, of als balanceren op een bal. Drie jaar later - en 140.000 euro lichter - had ik mijn commerciële brevet."

En wat verdien je inmiddels?

V: "In Duitsland kreeg ik 2.300 euro netto per maand, al was de kinderbijslag er ook een stuk hoger. Maar voor dat loon had ik mezelf natuurlijk niet diep in die rode cijfers gestoken. Straks ga ik eindelijk de vruchten plukken van die investering in mezelf: in Afrika ga ik netto 6.600 euro per maand verdienen door mensen van en naar boorplatformen te vliegen. Ik weet de brutosalarissen even niet, de belastingdruk verschilt zo per land. Wat ik wel weet: over vier jaar wil ik niet langer copiloot, maar captain zijn."

Linda, vorige week sprak ik jouw man Gijs, de koeltechnisch monteur. Wie van jullie brengt meer geld in het laatje?

L: "We zitten nu ongeveer op hetzelfde salaris. Momenteel ben ik met zwangerschapsverlof, maar normaal gesproken werk ik 32 uur. Ik verdien bruto 2.635 en netto 2.013 euro. Dat is zonder vakantiegeld, mijn brutojaarsalaris is 34.150 euro. Gijs gaat straks een dag minder werken om voor onze kleine te zorgen, dus dan verdien ik meer."

V: "Je hebt ook best een verantwoordelijkheid om mensen de juiste medicijnen mee te geven, Linda. Ik had toch verwacht dat je iets meer zou verdienen! Was het nog een punt op je werk dat je zwanger werd? Mijn vrouw zit in de sales en events en toen de eerste kleine om de hoek kwam kijken, kreeg ze te horen: we stoppen met jou. Dat mag officieel niet, maar mijn vrouw wilde daar toen ook niet meer werken. Dan is er geen vertrouwen meer. Inmiddels hebben we drie kinderen en heeft ze een nieuwe baan."

L: "Jeetje. Nou, het apotheekteam bestaat voornamelijk uit vrouwen, en dit jaar werden toevallig drie van de vijftien zwanger. Ik was de laatste die het vertelde, dus dat was wel even slikken. Maar mijn baas was heel blij voor me. Ik kan ook helemaal niet op straat gezet worden, want ik heb een vast contract. En er is nogal een tekort aan assistenten en consulenten, dus ik was er ook niet bang voor."