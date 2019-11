Mensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt worden vaak gezien als geluksvogels. Niet zo gek. Niets leuker dan je geld verdienen met wat je het liefste doet, toch? Pas op: in de praktijk kan dat nog wel eens vies tegenvallen.

Mocht je vroeger blij zijn als je je baan gewoon wel okée vond, inmiddels lijkt het meest nastrevenswaardige om geld te verdienen met iets waar je hart sneller van gaat kloppen.



Het internet staat dan ook vol met tips over hoe je van je hobby of passie je werk kan maken. Dat mbo-docent Jaqueline van Kuilenberg geregeld de vraag kreeg waarom ze haar hobby's niet ging vermarkten, is dan ook niet zo gek. In haar vrije tijd houdt ze een blog bij en naait ze jurkjes. "Met allebei zou ik geld kunnen verdienen."

“Passie in je werk nastreven is vergelijkbaar met het geloof in liefde op het eerste gezicht.” Paul O'Keefe, Carol Dweck en Gregory Walton, onderzoekers

Liefde op het eerste gezicht

Natuurlijk is het een aantrekkelijke gedachte dat je iedere dag fluitend uit je bed stapt als je geld verdient met iets waar je hart ligt. Maar zo werkt het volgens de Amerikaanse onderzoeksleider Paul O'Keefe van de Universiteit van Stanford niet. Samen met psychologen Carol Dweck en Gregory Walton deed hij hier onderzoek naar. Hij kwam tot de conclusie dat obsessief zoeken naar passie in je werk mensen ook enorm in de weg kan zitten.

Volgens de onderzoekers kun je het nastreven naar passie in je werk vergelijken met het geloof in liefde op het eerste gezicht. Wie hoopt de ware tegen te komen en daarna nog lang en gelukkig te leven, komt van een koude kermis thuis. Na verloop van tijd blijkt je partner namelijk toch niet zo ideaal als je dacht. De kans is groot dat hetzelfde gebeurt als je je elke dag met je hobby of passie bezig gaat houden.

Minder leuke verplichtingen

Daar komt bij dat er wanneer je wilt leven van je hobby vaak ook een hoop andere minder leuke taken bij komen kijken, denk bijvoorbeeld aan boekhouding en marketing. "Wanneer je van je hobby je werk gaat maken, komen daar bepaalde verplichtingen bij kijken", zegt coach en oprichter van Newstart, Frank de Moei.

"Om geld aan je hobby te verdienen, moet je het vaak in een bepaalde vorm gieten. Hiermee verdwijnt vaak de speelsheid", legt hij uit. "Bovendien halen we vaak zoveel plezier uit een hobby omdat we het maar een paar uur per week doen. Wanneer we er meer tijd aan besteden, is de kans groot dat het ons gaat tegen staan."

“Als ik veel meer ga bloggen en naaien, ben ik bang het plezier erin te verliezen.” Jaqueline van Kuilenberg, docent

Dat is dan ook precies de reden dat Van Kuilenberg nooit serieus heeft overwogen om haar baan op te zeggen. Er zijn dagen dat ze haar baan heel saai vindt, maar om dan maar van carrière te switchen, is wat haar betreft niet de oplossing.

"Om hetzelfde te verdienen als wat ik nu met mijn baan verdien, zou ik er veel meer tijd in moeten steken", legt ze uit. "Ik ben bang dat ik dan juist het plezier in naaien en bloggen verlies."

Dat dit snel kan gaan ervoer ze al toen ze een keer eenmalig stropdassen moest maken voor een heel rugbyteam. "Daar was weinig creatiefs aan. Ik moest 25 keer hetzelfde product afleveren."

Ondernemen is niet voor iedereen weggelegd

Toch blijkt het idee dat je gelukkiger wordt als je kunt leven van je passie vrij hardnekkig. Coach Onno Hamburger begeleidt dagelijks mensen die ervan dromen zich om te scholen tot yogadocent of om een eigen tassenlijn op te zetten. Veel mensen zetten ook daadwerkelijk de stap, en dan valt de realiteit vaak tegen.

"Je naasten geven je meestal positieve feedback", zegt Hamburger. "Maar zij zijn niet degenen die je product moeten kopen of diensten moeten inhuren."

Er komen daarnaast ook andere vaardigheden bij kijken. "Om echt van je passie te kunnen leven, moet je vaak kunnen ondernemen en dat is niet voor iedereen weggelegd."

Mensen die dromen van een ander bestaan omdat ze ongelukkig zijn in hun werk, raadt Hamburger dan ook aan om eerst te kijken of ze meer plezier uit hun huidige baan kunnen halen. Mis je bijvoorbeeld creativiteit? "Neem dan taken op je waarin je dat kwijt kan", aldus Hamburger. Dan is een radicale verandering waarschijnlijk niet eens nodig.