Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de koeltechnisch monteur en de operator in een olieraffinaderij.

Even voorstellen:

Gijs (29) liet zich in 2014 omscholen tot koeltechnisch monteur;

bouwt en onderhoudt koelinstallaties in onder meer bakkerijen, kaashallen en kippenverwerkingsbedrijven;

doet dat 38 uur per week.

Maarten (30) werkt op een olieraffinaderij in Antwerpen als operator;

controleert de installaties die van ruwe olie benzine, diesel, LPG en chemische bestanddelen maken;

werkt al sinds z'n achttiende in de operationele techniek.

*Volledige namen zijn bekend bij de redactie

Mannen, jullie hebben allebei dezelfde leeftijd, een mbo-opleiding en een technisch beroep. Verdienen jullie ook hetzelfde?

M: "Ik vrees van niet... Mijn salaris is hoger dan gemiddeld bij een mbo-diploma op niveau 4. Hiervoor werkte ik in de chemie, maar de petrochemie - dus de olie-industrie - betaalt echt flink meer. Maar goed, er gaat ook veel geld in om. Wij verwerken meer dan 300.000 vaten olie per dag. Onlangs is er een nieuwe installatie gebouwd voor zware producten. Als alleen al die stilstaat, kost het 1 miljoen euro per dag."

G: "lk vind dat ik niks te klagen heb. Ik ben eigenlijk opgeleid als timmerman, maar tijdens de crisis klapte de bouw totaal in elkaar. Dus ik heb me na een paar jaar aanmodderen laten omscholen tot koeltechnisch monteur."

M: "En wat verdien je?"

G: "Bruto krijg ik 2.557 euro, de laatste keer dat ik keek was dat netto 2.090 euro. Het varieert wel met overwerk. Afgelopen zomer moest ik met spoed naar een klant om een compressor te vervangen, anders kon ze de dagproductie worstenbroodjes weggooien. En dan ga je niet zeggen: ik kom morgenochtend wel terug. Mijn brutojaarsalaris is rond de 34.000 euro."

“Het is een toekomstbestendige baan, met de klimaatverandering en alles.” Gijs, koeltechnisch monteur

M: "Oh, wat goed. Ik had gedacht dat het minder zou zijn. Er is zeker veel vraag naar koeltechniek? Hoe warmer de zomers, hoe harder jullie moeten werken..."

G: "Precies. We kampen echt met een enorm tekort aan personeel. Maar dat was blijkbaar ook al zo tijdens de economische crisis. Dus het is een toekomstbestendige baan, met de klimaatverandering en alles."

Wat verdient de olie-industrie dan, Maarten?

M: "Ik pak m'n loonstrook er even bij. Ik zit nu op net geen 6.900 bruto."

Niet verkeerd!

M: "Maar ik werk in België hè, het belastingsysteem is hier helaas behoorlijk anders. Dus netto hou ik daar 3.600 euro van over. Nog steeds dik betaald voor een mbo-diploma. Zonder overwerk is mijn brutojaarsalaris tussen de 85- en 90.000 euro. Daar zit 40 procent ploegentoeslag bij."

“De raffinaderij draait 24/7 en ik werk zeven dagen achter elkaar en daarna heb ik drie dagen vrij.” Maarten, operator in een olieraffinaderij

Wat is dat?

M: "Een vergoeding voor de weekenden, nachten en soms zelfs kerstdagen die ik moet werken. De raffinaderij draait 24/7 en ik werk zeven dagen achter elkaar een vroege, middag- of nachtdienst en daarna heb ik drie dagen vrij. Dat zijn lange werkweken, maar ik heb ook zeventig verlofdagen. Ik ben twee jaar geleden begonnen met een opleidingstraject om alle installaties te leren kennen. Als ik dat heb afgerond, kom ik netto wel boven de 4.300 euro uit. Een goed vooruitzicht."

G: "Zeker! Dat is inderdaad een leuk salaris, maar die onregelmatige diensten zou ik niet echt om staan te springen. Of zijn al die verlofdagen wel handig met kinderen? Ik ga vanaf volgend jaar een dag minder per week werken, zodat ik meer voor de kleine kan zorgen. Die financiële luxe heb ik dus, fantastisch nu ik net vader ben geworden."

Gefeliciteerd Gijs!

G: "Dank je."

M: "Dankzij die ploegendienst kan ik dingen doen die andere vaders niet kunnen. Dat vind ik echt een voordeel. Nu overigens even niet, ze zitten lekker voor de tv..."

"Ik heb wel getwijfeld om de olie-industrie in te stappen. Als ik zie wat er op een dag de lucht in gaat. Thuis ben ik nog wel met duurzaamheid bezig, maar op m'n werk vind ik dat moeilijk. En bij de overstap dacht ik ook: wat is de toekomst van olie? Wat als het over vijftien jaar allemaal stopt? Maar goed, het is koffiedik kijken."