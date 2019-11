Het aantal vacatures bij klantenservices is in een jaar met meer dan tweeduizend gestegen. In het tweede kwartaal van 2018 was er nog vraag naar zo'n zesduizend mensen, terwijl er in dezelfde periode dit jaar vraag naar achtduizend mensen was. Dat meldt het UWV dinsdag.

In totaal werken er nu 154.000 mensen in de klantcontactsector. Dat is bijna 2 procent van de beroepsbevolking, stelt de uitkeringsinstantie.

De sector is zo gegroeid doordat klanten tegenwoordig steeds meer zelf kunnen regelen via websites en service-apps. "Als gevolg daarvan blijven de relatief complexe vragen over voor de medewerker klantcontact. Dit betekent dat van de medewerkers meer wordt verwacht qua kennis en vaardigheden", zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Lisan van den Beukel.

Ondernemers hebben last van het groeiende aantal openstaande vacatures. Zo zegt 62 procent van hen in de eerste drie kwartalen van 2019 knelpunten te hebben ervaren door een tekort aan personeel. In 2017 ging het nog om 33 procent.

Het UWV kent zelf ook problemen met de werving en het aanhouden van klantmedewerkers, zegt Klant en Service-directeur Marije Wolsink. "Om medewerkers aan ons te binden, bieden we opleidingstrajecten en creëren we doorgroeimogelijkheden. Ook bieden we steeds meer vaste contracten aan onze flexmedewerkers aan."

De uitkeringsinstantie raadt ondernemers ook aan om het werk en de voorwaarden interessanter te maken om zo mensen te behouden. Verder is het volgens het UWV handig om ook andere sectoren te raadplegen voor nieuw personeel.