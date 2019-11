De kosten van werkverzuim door stress zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. In 2018 hadden zo'n 1,3 miljoen werknemers last van burn-outklachten. Dat melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag, op de eerste dag van de Week van de Werkstress.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) werd gedaan onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar. 45 procent van de ondervraagden vindt aanvullende maatregelen op het werk nodig om de werkstress te verlagen. Ook zegt 35 procent van de respondenten dat werkverzuim te maken had met werkdruk of -stress.

Hoewel de percentages die uit de enquête komen vergelijkbaar zijn met cijfers uit 2018, zijn de kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim door werkstress wel verder opgelopen. Dat komt doordat meer mensen zich wegens stressklachten hebben ziek gemeld. Per persoon kostte dergelijk verzuim 8.100 euro in 2017, wat overeenkomt met het bedrag in 2016.

Digitale bereikbaarheid van werknemers is een van de aspecten die leidt tot stressklachten. Bijna de helft van de mensen is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar. 28 procent van de ondervraagden ontvangt zoveel informatie dat ze het lastig kunnen verwerken.

Volgens TNO moet werkstress "integraal" worden aangepakt. Werknemers moeten er niet alleen voor staan, maar ook op de werkvloer, in organisaties en in de maatschappij moeten maatregelen worden genomen.