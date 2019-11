Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de drukker en de integriteitsspecialist.

Even voorstellen:

Mark (32) werkt al zeventien jaar in hetzelfde bedrijf als offsetdrukker;

doet voornamelijk handelsdrukwerk: briefpapier, visitekaartjes, flyers en enveloppen;

is 36 uur per week in zijn eentje verantwoordelijk voor de drukpersen ("Dat zijn géén printers!") en snijmachines.

Hugo (veertiger, echte naam bekend bij de redactie) leidt nu anderhalf jaar de integriteit- en toezichtafdeling bij een groot, beursgenoteerd bedrijf;

ziet toe op de naleving van de wet en moet reputatieschaderisico's helpen voorkomen zoals bij fraude, omkoping of witwaspraktijken;

is zo'n zestig uur per week aan het werk.

Spannende baan, Hugo. Breng jij veel snoepreisjes aan het licht?

H: "Het valt wel mee! Deze sector is omgeven van warme relaties met klanten, er wordt veel geborreld en gegeten. Ik let erop dat die warme relaties wel zakelijk blijven."

Waar ligt de grens?

H: "Kijk, iedereen snapt dat je geen zak met geld onder de tafel mag doorgeven. Maar vaker is het een grijs gebied, gaat het om persoonlijke voordeeltjes bij zakelijke beslissingen. Een voorbeeld uit een andere sector komt van de grootste Volkswagen-importeur van Nederland. Het bleek dat ambtenaren van het ministerie van Justitie die over de aanbesteding van politieauto's gingen, waren omgekocht met fikse kortingen en reisjes."

Wat levert het jou op, die illegale geldstromen in de gaten houden?

H: "Mijn brutojaarsalaris is 130.000 euro, netto houd ik daar 6.700 euro per maand aan over. Ik krijg ook bonussen, afhankelijk van de waarde van mijn aandelenpakket en mijn doelen. Met alles erop en eraan krijg ik per jaar zo'n 175.000 euro bruto."

“Mijn opa was ook drukker, die stempelde nog met loden letters.” Mark, drukker

M: "Nou dat is een mooi bedrag zeg. Ik vroeg me al af wat het inhoudt, dat hele 'integriteit en toezicht'. Ik ben drukker, wat inmiddels echt een ambacht is en bekendstaat als relatief slecht betaald. Mijn opa was ook drukker, die stempelde nog met loden letters. Nu gaat het met een laser en produceer ik gemakkelijk vijftienduizend vellen per uur. Ik doe dit al sinds m'n zestiende en verdien netto 1.900 euro per maand. Ik maak vaak overuren waardoor ik doorgaans op 2.400 euro netto terechtkom. Mijn brutojaarsalaris is 28.500 euro."

H: "Wat leuk, een drukker! Als jurist ben ik per definitie vol van alles wat met inkt en papier te maken heeft. En je zit dus al zeventien jaar bij dezelfde werkgever. Kan je daar een beetje doorgroeien, qua salaris en functie?"

M: "Er is vrij weinig veranderd sinds ik begon. Ik draai de drukpersen en snijmachines sinds een paar maanden in mijn eentje. Toen mijn dochter geboren werd, ben ik iets in salaris omhooggegaan. Zij is nu negen. Ik heb er nog weleens om gevraagd, maar het antwoord was dan dat het niet echt goeie tijden waren. Dus ik ben maar gestopt met vragen. Weet je, ik heb weleens een baan aangeboden gekregen via een grafisch uitzendbureau met 300 euro bruto per maand meer. Maar daarvoor moest ik een stuk verder reizen, nu ben ik met tien minuten fietsen op mijn werk. Best comfortabel."

“De grote klap voor de enveloppenindustrie kwam in 2008, toen door veel instanties een ondertekende pdf ook werd goedgekeurd.” Mark, drukker

Ik zou het nog een keer vragen, Mark...

H: "Ja, gewoon doen. Merk jij trouwens ook dat de wereld verandert en digitale documenten steeds meer in zwang komen? Een van de dingen waar ik zelf in mijn werk tegenaan loop, is dat het goed zou kunnen dat door digitalisering mijn baan op termijn overbodig wordt, omdat blijkt dat een algoritme veel betere juridische denkkracht heeft dan een mens."

M: "Ja die digitalisering merken wij enorm. De grote klap voor de enveloppenindustrie kwam in 2008, toen door veel instanties een ondertekende pdf ook werd goedgekeurd. Het valt mij vooral op dat wat ik aflever steeds exclusiever en luxer wordt. Ik lever speciaal briefpapier en visitekaartjes die je echt niet even online kan bestellen."