Vrouwen worden veel minder vaak door recruiters benaderd voor een baan dan mannen, concludeert onderzoeksbureau Intelligence Group maandag in een analyse in opdracht van Het Financieele Dagblad (FD).

43 procent van de werkzoekende mannen zegt eens per kwartaal benaderd te worden voor een baan. Dit geldt slechts voor 31 procent van de werkzoekende vrouwen. "Waarom dat zo is, weten we niet", zegt Geert-Jan Waasdorp, de oprichter van Intelligence Group, over de bevindingen.

Het verschil kan te maken hebben met hoe mannen zich profileren en verkopen. Zij zouden daarin minder bescheiden zijn dan vrouwen. "Een mannelijke IT'er zal zeggen dat hij in vier maanden 28 kritische bugs heeft opgelost. Een vrouw benadrukt dat ze deel uitmaakt van een team dat het probleem heeft opgelost", stelt hr-specialist Bas van de Haterd in het FD.

Waasdorp zegt dat het verschil met profilering te maken kan hebben, maar vermoedt dat er onbewust ook andere zaken spelen. In elke branche worden vrouwen namelijk minder vaak benaderd dan mannen, zelfs in sectoren zoals de zorg waarin relatief veel vrouwen werkzaam zijn.

"In ieder geval weten we nu zeker dat dit niet op toeval berust. Van de 33 beroepsgroepen die we onderscheiden, is er bij 11 een significant verschil in het voordeel van mannen. Er is geen enkel vakgebied waar het omgekeerde gebeurt", aldus Waasdorp in het dagblad.