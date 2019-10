Bedrijven die krap bij kas zitten, zijn misschien geneigd om het personeelsuitje te schrappen. Dat kunnen ze beter niet doen; een fantastisch bedrijfsfeest- of uitje is niet alleen goed voor het teamgevoel, het motiveert werknemers ook om in de toekomst net zo hard te blijven werken.

Bij ICT-bedrijf Experius in Utrecht is het "champagnemoment" op vrijdagmiddag vaste prik. "Dan haal ik de mensen naar voren die die week een succesje hebben geboekt", vertelt Chief Hapiness Officer Evelien Veenman.

"Voor elke prestatie openen we dan een fles champagne." Die prestatie kan van alles zijn, bijvoorbeeld het in de lucht gaan van een nieuwe website, maar ook het binnenhalen van een lastige klant. Daarnaast hebben de 65 medewerkers elke maand een uitje om naar uit te kijken, zoals een boottochtje door de grachten of een middagje ouderwets apenkooien.

Ook gaat het hele team één keer per jaar een weekend weg. Veenman: "Vorig jaar zijn we gaan skiën, en het jaar daarvoor had ik een eilandje in Nederland afgehuurd. Daar hebben we het hele weekend allerlei activiteiten gedaan."

Successen vieren zorgt voor endorfine

Zo veel uitjes en feestelijke momentjes binnen één bedrijf lijkt misschien te veel van het goede, maar volgens sociaal psycholoog Fred Bryant kun je je successen niet genoeg vieren. Hij is auteur van het boek Savoring dat vrij vertaald 'genieten' betekent.

"Iedere keer als je het welverdiende succes van een prestatie viert, wordt er endorfine in de hersenen aangemaakt", zo stelt hij in zijn boek. "Zo train je het brein als het ware dat succes een beloning waard is, waardoor je er meer van wil en hard blijft werken."

Het omgekeerde gebeurt ook, zo stelt Bryant. "Als je niet stilstaat bij prestaties en mijlpalen, geef je je hersenen het signaal dat wat je doet niet zo belangrijk is. Hierdoor zullen je motivatie en prestatie afnemen."

Daar komt bij dat de momenten waarop we daadwerkelijk resultaat zien van ons werk, tegenwoordig schaars zijn. "Vroeger waren veel beroepen ambachtelijk", legt Veenman uit. "Je inspanning leverde vaak een tastbaar product op."

Omdat dit tegenwoordig niet meer het geval is, moeten we de voldoening ergens anders vandaan zien te halen. Veenman: "Dit kun je doen door successen en mijlpalen met elkaar te vieren."

Besparen op personeelsfeestje kan duur uitpakken

Het vieren van prestaties en mijlpalen is waarschijnlijk een kleine moeite wanneer het je bedrijf voor de wind gaat. Maar wat doe je als je bedrijf in een financiële dip zit? Hoewel het juist dan heel verleidelijk is om het personeelsuitje te schrappen, is dat volgens eigenaar van bedrijfsevenementenorganisator SOS-events Erik Kroon niet slim.

Sterker nog: hierop besparen kan uiteindelijk juist duur uitpakken. "Over het algemeen zijn er drie redenen waarom iemand ergens werkt", legt Kroon uit. "Salaris, uitdaging en plezier. Dat laatste is heel belangrijk. Als de sfeer in een bedrijf goed is, blijven mensen ergens langer werken. Niet onbelangrijk, want voortdurend nieuw personeel aannemen en inwerken kost veel geld."

Samen herinneringen maken

Maar daagt een personeelsuitje echt zo veel bij aan een betere sfeer binnen het bedrijf? Een band opbouwen met je collega kan toch ook gewoon bij de koffieautomaat? Zo werkt het volgens Kroon niet. "De onderlinge band wordt versterkt door samen herinneringen te maken", legt hij uit.

"Dat gebeurt doorgaans niet op de werkvloer, maar wel tijdens een personeelsfeest- of activiteit", aldus Kroon. Als mensen een band hebben, zijn ze bereid net iets harder te lopen voor elkaar. Je bent minder bezig met competitie en meer met samen als team goed werk leveren. Dat leidt uiteindelijk ook tot betere prestaties."

Dat merkt ook Veenman. "Die uitjes zijn een dure grap", erkent ze. Maar in het geval van Experius betalen die zich ook uit. Zo is het verloop laag en won het bedrijf dit jaar voor de zevende keer op rij de FD Gazelle Award voor snelstgroeiende technologiebedrijf. "Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en voelen hierdoor veel verbinding met het bedrijf", legt Veenman uit. "Daardoor vinden ze het niet erg om af en toe een extra tandje bij te zetten."