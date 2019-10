Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de autoverkoper en de onderwijsassistent.

Even voorstellen:

Wim (64, Moerkapelle) werkt sinds december fulltime als tweedehandsautover- en -inkoper;

versleet in zijn leven zeker twintig werkgevers, allemaal in de autobusiness;

heeft vrienden die al van hun pensioen dromen, maar gaat zelf "nog wel even door".

Judith Stoffels (50, Marknesse) is sinds 2016 onderwijsassistent, werkte sindsdien op vier basisscholen;

werkt nu 32 uur per week, maar zakt na de kerstvakantie weer terug naar 12 uur;

was hiervoor gastouder en secretaresse.

Ik dacht dat mensen van jouw generatie lang bij één werkgever bleven hangen, Wim.

W: "Ha, ik hop echt van contract naar contract. Ik vind dat wel prima hoor, ik kom altijd weer aan het werk. Dat lukt overigens niet vanaf je pc: 'Hallo, ik ben Wim en ik wil bij u werken.' Nee hoor, ik loop even naar binnen en vraag of ik de chef kan spreken."

J: "Goh, dat is wel lef hebben zeg! Ik zou juist graag een vast contract willen. Dat had ik bij mijn vorige school eigenlijk al gehoopt, maar het liep toch anders. Nu heb ik geluk en doe ik tot januari de uren voor iemand die met zwangerschapsverlof is. Eigenlijk heb ik een jaarcontract voor twaalf uur. Nét te weinig."

W: "Sta je alleen of heb je een partner? Anders blijft er straks wel heel weinig over. Misschien heb je een auto die je wil verkopen, om de kosten te besparen?"

J: "Nee, gelukkig heb ik een man! Dat is echt een luxepositie hoor. Maar ik heb nog wel een auto nodig! Ik heb nu een oud beestje, een Renault Clio uit 2002 waar m'n dochter een ongelukje mee heeft gehad toen ze net haar rijbewijs had. Ik wil graag een vijfdeurs met airco. Ik zit al een half jaar het internet af te zoeken, er zijn zó weinig auto's in de buurt met trekhaken..."

Wim, autoverkoper.

Misschien kunnen jullie dit gesprek later voortzetten? Dan kunnen we het nu over jullie salarissen gaan hebben.

W: "Heb jij een auto?"

Nee.

W: "Waarom niet? Heb je geen rijbewijs?"

Jawel. Ik woon in het centrum van Amsterdam, parkeren kost er een fortuin en ik neem graag de trein. Hoeveel verdien jij met dit soort praatjes, Wim?

W: "Hé, hé, ik ben een nette verkoper. Mensen die het niet kunnen betalen, verkoop ik ook geen auto. Ik wil mensen niet op kosten jagen."

Judith Stoffels, onderwijsassistent.

Goed! Wat verdienen jullie?

W: "Ik verdien bruto 2.631 euro per maand, daar blijft netto bijna 2.000 van over. Ik krijg tot april 500 euro netto extra van het UWV. Ik ben voortijdig bij mijn vorige baan weggegaan, het was er niet leuk. Maar ik hou ook niet van het handje ophouden, dus ik heb overlegd: 'Jongens, ik kán deze job aannemen, maar verdien er wel minder dan ik ooit heb gekregen.' Het UWV was allang blij dat ze minder kon uitkeren, vandaar die bijdrage."

J: "Goh, ik wist niet dat dat kon."

W: "Het is maar voor een beperkte periode. Ik kreeg de mededeling dat ik op zoek moet naar iets wat beter verdient."

Wat krijg jij, Judith?

J: "Vorige maand verdiende ik met 32 uur netto 1.302,78 euro, dat was 1.415,38 bruto. Mijn netto uurloon is 10,63 euro. Is dat veel? Of weinig? Ik heb werkelijk geen idee. Als ik tien jaar jonger was, had ik nog wel de pabo gedaan, nu heb ik alleen een mbo-opleiding en is het salaris best laag."

Kan je niet alsnog de pabo doen?

J: "Tja, ik ben veertien jaar uit de running geweest toen onze drie kinderen geboren werden. Ik kon het gewoon niet, mijn oudste dochter als baby bij die opvang achterlaten. Voor mijn man was het toen echt not done om een dag ouderschapsverlof op te nemen, dus stopte ik met werken. Ik heb er absoluut geen spijt van! Maar toen ik weer aan de slag wilde, merkte ik dat ik had stilgestaan, terwijl de wereld was doorgegaan. Niemand had me daarop voorbereid. En nu ben ik vijftig..."

W: "Je bent nog lekker jong! Als je nog bruist van energie en nog een helder koppie hebt, zou ik het zeker gaan doen! En over die auto appen we even, oké?"