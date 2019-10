Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de accountmanager bij een chocolademaker en de scheepskok.

Even voorstellen:

Kevin (40, België) is Nederlander, maar vertrok in 2009 naar Vlaanderen voor de liefde;

werkt als internationaal accountmanager bij een chocoladefabrikant;

doet de verkoop in bijna alle landen tussen Polen, Turkije en Nieuw-Zeeland in.

Arnoud (54, echte naam bekend bij de redactie) is scheepskok op een Nederlands baggerschip;

werkt vier weken en is vervolgens vier weken vrij;

doet dit "grandioze vak" al elf jaar.

Hou je een beetje van chocola, Kevin?

K: "Dat is wel wat verminderd. Ik hou nog wel van donkere chocolade met gedroogde wortel en gember, de rest kan ik niet meer zien. Gelukkig sta ik niet in de Jamin of zo, ik doe de verkoop van chocoladepasta's en pralines aan voornamelijk Australische en Aziatische supermarkten. Wij werken 'private label', dus alles wat geen Nutella of Duo Penotti is, komt bij ons vandaan."

Dus het maakt eigenlijk niet uit welke chocopasta je koopt?

K: "Hier in België staan zo'n acht potten in het rek en die komen allemaal bij ons vandaan. Het zijn vooral de prijs en het merk die verschillen."

“Ik ben eigenlijk een soort sociaal werker, als kok lucht iedereen z'n hart bij me.” Arnoud, kok op een baggerschip

Arnoud, ik probeer je al twee weken te bellen.

A: "Ik ben nét terug uit Brazilië. Daar moet je heen, Kevin, die vreten hun eigen helemaal scheel aan de chocoladepasta. Maar goed, het bereik op zee is niet zo goed en ik werk zeven dagen per week. Ik zit op een baggerschip met twintig man en in m'n eentje zorg ik dat ze elke dag drie maaltijden eten en wat lekkers bij de koffie krijgen. Plus ik ben een soort sociaal werker, als kok lucht iedereen z'n hart bij me."

Wat verdienen jullie?

A: "Ik krijg netto in de maand 4.031 euro. Mijn bruto jaarsalaris is 86.500 euro, daar komt dan nog wel een eindejaarsuitkering van 2,5 procent bij. Geloof ik hoor, ik hou dit allemaal niet zo goed bij."

K: "Het is vast hard aanpoten. Ik reis ook veel voor m'n werk, was net twee weken in Georgië, Maleisië, Hongkong en China. Hoe hou jij die lange weken vol?"

A: "Ik heb een structuur voor m'n eigen en daar houd ik me aan. Rustig beginnen met een bakkie koffie om 5.00 uur. Na werk om 19.00 uur één of twee biertjes. Ik kijk een serietje en om 21.00 uur ga ik slapen. Als ik daar iets aan verander, loop ik tegen de lamp. En dat kan niet, want er is geen collega of afwasser om me af te lossen. Wat verdien jij met je chocoladepasta?"

“De belastingen liggen hier in België zo'n 20 procent hoger dan in Nederland.” Kevin, accountmanager bij een chocoladefabrikant

K: "Ik krijg bruto in de maand 5.890 euro. Dat klinkt als veel geld, maar de belastingen liggen hier ook zo'n 20 procent hoger dan in Nederland. Er moeten toch meerdere verschillende regeringen van betaald worden - de federale, de Waalse en Vlaamse, die in Brussel en een aparte Duitse - heel triest. Maar goed: na aftrek van leaseauto en -fiets hou ik maandelijks 3.100 euro netto over."

"Boven op dit salaris had ik afgelopen jaar een jaar bonus voor gerealiseerde verkoop van 32.000 euro bruto (15.000 euro netto). Mijn bruto jaarsalaris is zo'n 116.000 euro. Ik krijg ook elke werkdag een maaltijdcheque. Daar wordt 7 euro op gestort die ik in de supermarkt kan gebruiken of in een restaurant voor mijn lunch. Dus elke maand krijg ik ook nog eens 140 euro aan boodschappentegoed."

A: "Zo dat is niet misselijk! 3.100 euro, hatsekidee!"

K: "Ik moet niet klagen. Ik ben ooit op m'n achttiende als vrachtwagenchauffeur begonnen, reed met 40 ton heel Europa door. Toen verdiende ik nog een 1.200 gúlden bruto per maand, dat is nu meer dan dan tien keer zoveel. Daar ben ik wel trots op."

Arnoud, wat doe jij eigenlijk als je die vier weken thuis bent?

A: "Dat wil je niet weten. Een vriend van me heeft een tentenbedrijf, voor bruiloften en partijen. Daar zit ik vrij veel."

Dus je bent dan óók aan het werk?

A: "Ja, maar dat is gewoon een hobby. Dat doe ik al bijna twintig jaar, gewoon zwart voor een tientje per uur. Levert me in een goeie maand zo 2.000 euro op."