Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de pensioenbelegger en de opleidingsmanager op het hbo.

Even voorstellen:

Robbin (30, Dordrecht, achternaam bekend bij de redactie) is pensioenbelegger bij PGGM;

zorgt ervoor dat de beleggingen voldoen aan afspraken, wet- en regelgeving;

werkt gemiddeld 50 uur per week.

Peter Jan Poppen (43, Emmen) is officieel 40 uur (maar eigenlijk zo’n 55) per week opleidingsmanager bij Stenden Hogeschool;

heeft de opleidingen finance & control en logistic management onder zich;

heeft in zijn team 22 mensen zitten die voor zo’n vierhonderd studenten de opleiding vormgeven.

Hoe gaat het met de pensioenen, Robbin?

RP: "Mijn pensioenfonds beheert 250 miljard euro. Wij moeten er door slim te beleggen voor zorgen dat die berg ingelegde premie drie keer zo groot wordt om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Je hoort heel vaak: de pensioenfondsen hebben geen geld meer. Dat valt wel mee. De belofte was dat pensionado's drie keer hun inleg krijgen. Dat wordt iets minder, misschien 2,9."

“Het valt me op dat mensen meer met hun eigen bonussen bezig zijn dan met het geld van anderen” Peter Jan Poppen, opleidingsmanager finance & control

PJP: "Ah, je bent pensioenbelegger? Ik ben eigenlijk opgeleid als registeraccountant, maar heb toch de overstap gemaakt naar het onderwijs. Nu leid ik studenten op voor de financiële sector. Het valt me op dat mensen daar meer met hun eigen bonussen bezig zijn dan met het geld van anderen. Voel jij je verantwoordelijk voor wat je doet?"

RP: "Absoluut, meer dan gemiddeld denk ik. Beleggen doen we niet voor onszelf, het is geld van een ander en daar moet je goed mee omgaan. Iedereen heeft het idee dat er belachelijke salarissen en bizarre bonussen worden verdiend, maar dat klopt voor een groot deel al lang niet meer. Ik werk bij een coöperatie die zich bezighoudt met de pensioenen van mensen die in de zorg werken."

"Wat jij beschrijft zijn meer private equity- en Amerikaanse praktijken. Soms krijgen vermogensbeheerders van grote commerciële partijen geld van een pensioenfonds toegewezen, die beheren veel en verdienen dan ook veel. Alsnog vind ik dat niet acceptabel."

Nou, kom maar door met jullie salarissen dan.

PJP: "Ik krijg op het hbo 5.500 euro bruto per maand, dat is 3.500 netto. Mijn brutojaarsalaris is 78.000 euro. Ik denk dat een pensioenbelegger wel lekker in de centen zit, en dat je tussen de 6- en 7.000 euro bruto verdient."

“De bonuscultuur is in de hele financiële sector flink aan banden gelegd na de crisis” Robbin, pensioenbelegger

RP: "Nee, dat klopt niet. Jij verdient meer dan ik. Ik krijg precies 4.000 euro bruto per maand, netto is dat 2.680 euro. Mijn bruto salaris per jaar is 55.500 euro, daar zit dan mijn vakantiegeld in én mijn bonus."

Die bonus valt wel wat tegen, of niet?

RP: "De bonus is 7 procent van mijn inkomen en hangt deels af van de klanttevredenheid. Het is eigenlijk een kleine dertiende maand. De bonuscultuur is in de hele financiële sector flink aan banden gelegd na de crisis, daar ben ik blij mee. Voor iedere nieuwe medewerker is het nu dus 7 procent, voor de ouderen is er een overgangsregeling tot maximaal 20 procent."

PJP: "Dat is inderdaad anders dan ik had verwacht bij een pensioenbelegger. Maar ik had wellicht meer de Deloittes en KPMG's van deze wereld voor ogen, de grote commerciële partijen."

RP: "Dat denk ik ook. Ik heb zelf trouwens lang getwijfeld om docent te worden. Maar ik hoorde altijd dat het slecht betaalde en dat je dan altijd hetzelfde doet. Maar dat blijkt dus wel mee te vallen. Het is nog steeds een overweging…"

PJP: "Het onderwijs is leuk! Ik ben er per toeval ingerold, omdat ze op de school van mijn twaalf jaar jongere zusje toentertijd een docent Engels zochten. Ik reageerde en het bleek me op het lijf geschreven. Ik heb daarna nog Duits, wiskunde en economie gegeven. Totdat ik bedacht dat ik ook iets met mijn financiële achtergrond wilde doen. Je mag altijd een dag met me meelopen, als je zou willen…"