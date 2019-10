Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de callcentermedewerker en de softwaretester.

Even voorstellen:

Laura (28)* werkt nu anderhalf jaar als softwaretester van mobiele applicaties van Nederlandse makelij;

test voornamelijk televisie en radio-apps, zo'n zestig tot zeventig per week;

doet dat veertig uur per week vanuit huis of, zoals deze maand, vanuit Frankrijk.

Ryan (32)* is ruim tien jaar callcentermedewerker bij Vodafone Ziggo;

begon er toen het nog UPC heette;

werkt veertig uur per week en spreekt zo'n 75 tot 100 klanten per week.

*Dit zijn gefingeerde namen. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Is er veel veranderd in die tien jaar bij de klantenservice, Ryan?

R: "Ja! Vroeger was één gigabyte in je mobiele bundel veel, nu komen de meeste mensen er de dag niet eens mee door. Ik ook niet hoor, ik ben verslaafd aan m'n telefoon."

Ik ben net vandaag met een digital detox begonnen. Een maand geen WhatsApp, Facebook, Instagram. Doe je mee?

R: "Oh, herkenbaar. Maar nee, sorry. Ik zit veel op mijn telefoon, ook omdat ik inmiddels alle vragen van klanten wel kan dromen. Dan speel ik tussendoor even een spelletje, of ik zit op Netflix."

L: "Ha, dat is ook de app die ik het meest gebruik: Netflix. Ik vind dat 'ie goed in elkaar steekt, maar het valt me op dat ze er zo veel mee testen. Elke keer ziet het er weer anders uit."

“Ik probeer apps te laten crashen, zodat de ontwikkelaars ze kunnen verbeteren.” Laura, softwaretester

Gelukkig mag ik nog wel op Netflix. Is het een beetje leuk om apps te testen, Laura?

L: "Zeker! Ik probeer apps te laten crashen, zodat de ontwikkelaars ze kunnen verbeteren. Dat ik expres dingen stuk mag maken, bevalt me wel. Ik doe zoveel mogelijk dingen die een gewone gebruiker ook doet, maar waar ontwikkelaars minder rekening mee houden. Bijvoorbeeld wachtwoorden kopiëren en plakken, tegelijkertijd muziek spelen of supervaak achter elkaar op één knop drukken. Ik hou dan precies bij op welk punt het flink misgaat."

Goed, genoeg gekletst. Wat verdienen jullie?

L: "Per maand verdien ik bruto 3.600 euro en netto een kleine 2.600 euro. Mijn brutojaarsalaris is 46.660 euro. Daar komt nog een loyaliteitsbonus bovenop, afhankelijk van hoelang ik bij het bedrijf zit en hoe hoog de winst is. Dat kan oplopen van een paar honderd euro tot een paar duizend voor de mensen die echt lang bij het bedrijf werken."

“Ik krijg een jaarlijkse bonus voor het aantal klanten waaraan ik iets heb verkocht.” Ryan, callcentermedewerker

R: "Dat is best lekker, zeg. Ik verdien iets minder, 3.016 euro bruto en ongeveer 2.400 netto. Mijn brutojaarsalaris is 41.600 euro. Zonder vakantiegeld zou het 36.198 euro zijn. Hier komt ook nog een jaarlijkse bonus bovenop, voor het aantal klanten waaraan ik iets heb verkocht. Dat was afgelopen keren zo'n 6.000 euro bruto."

Dat is hoger dan ik had verwacht, Ryan!

R: "Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar het komt ook omdat ik er al zo lang zit."

Moet je voor dat salaris veel vervelende klanten te woord staan?

R: "Soms. Ik zit achter de keuzeoptie drie: verkoop. Veel mensen die een technisch probleem hebben, denken dat ze bij mij sneller geholpen worden. Zij worden boos als ik ze wil doorverbinden met de juiste optie en ze weer achter in de rij moeten aansluiten."

“Er zijn van die mannen die alles beter denken te weten dan ik. Die mij dan gaan uitleggen hoe het werkt.” Ryan, callcentermedewerker

Ik hoop dat die mensen dit lezen.

R: "Ja, want ik kan ze echt niet helpen! Het liefst spreek ik met oudere mensen die echt nergens verstand van hebben. Dan leg ik alles heel rustig uit en probeer ik goed te luisteren en mee te denken. Wat ik grappig vind: studenten willen altijd zoveel mogelijk en zo snel mogelijk tegen de laagste prijs. En er zijn van die mannen die alles beter denken te weten dan ik. Die mij dan gaan uitleggen hoe het werkt."