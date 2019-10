Lekker in je pyjama werken, geen ochtendspits en de mogelijkheid om tussendoor wasjes te draaien. Thuiswerken lijkt ideaal en steeds meer werknemers doen dit dan ook. Toch werkt het niet voor iedereen. "Een praatje bij de koffieautomaat kan van enorme waarde zijn."

Vier jaar lang werkte Manuel Alvarez (35) in dezelfde kamer als waar hij sliep. De beide ouders van Alvarez zijn Spaans, maar zelf groeide hij op in Nederland. In 2008 vertrok hij naar Madrid om daar een Nederlands bedrijf te vertegenwoordigen.

"Er was op dat moment geen geld om voor mij een kantoor te huren", legt hij uit. "De meeste cafés in Spanje hadden geen wifi en het concept van gedeelde werkruimtes bestond nog niet." En dus restte hem geen andere optie dan vanuit huis te werken. "Mijn bureau stond op nog geen halve meter van mijn bed."

Nederland is koploper thuiswerkers

Werken vanuit je slaapkamer is wellicht wat extreem, maar Alvarez is zeker niet de enige thuiswerker.

Nederland is Europees koploper als het gaat om thuiswerkers, volgens cijfers van Eurostat; 13,7 procent van de Nederlandse werknemers werkt geregeld vanuit huis. Met meer dan een miljoen zzp'ers telt Nederland relatief veel zelfstandigen, maar ook zijn er steeds meer bedrijven die hun werknemers zelf laten bepalen hoe vaak en wanneer ze naar kantoor komen.

Ideaal, zou je zeggen. Je kunt 's ochtends langer blijven liggen en ontsnapt aan die vervelende ochtendspits. Bovendien kun je tussen het werken door wasjes draaien. Ook kan het zijn dat je meer werk gedaan krijgt omdat je niet gestoord wordt door collega's.

Gevaar voor mentaal gestel

"Een aantal jaar geleden werd het gezien als de ultieme luxe als je de mogelijkheid had om vanuit huis te werken", zegt bedrijfspsycholoog Tanya Hellemons.

“Als ik een bepaalde klus goed had afgesloten, had ik niemand om dat mee te delen.” Manuel Alvarez

Nu is het volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Ryan Hooper zo dat thuiswerken voor sommige mensen inderdaad heel bevrijdend kan werken. Dat vertelde hij aan The Huffington Post . Voor weer anderen kan het volgens hem juist een gevaar zijn voor hun mentale gestel.

Deze mensen varen juist heel goed bij een vaste structuur. "Wanneer ze geen kantoor hebben om naartoe te gaan en geen vaste werktijden, gaan ze zich geïsoleerd voelen", aldus Hooper. "Voor hen is feedback en aanmoediging op de werkvloer namelijk van cruciaal belang voor hun functioneren."

De waarde van het praatje bij de koffieautomaat

Een kort praatje bij de koffieautomaat lijkt misschien niet significant, het kan dus van enorme waarde zijn. Dat ondervond ook Alvarez. "Als ik een bepaalde klus goed had afgesloten, had ik niemand om dat mee te delen", vertelt hij.

"Dat gaf een heel eenzaam gevoel." Om toch een beetje aanspraak te hebben gedurende de dag , ging hij uitgebreid koffiedrinken. "Spanjaarden zijn sociale mensen", legt hij uit.

"In een café heb je zo een gesprek." En omdat Alvarez de rest van de dag niemand sprak, werden die koffiepauzes steeds langer. "Soms wel anderhalf uur. Die tijd moest ik op een ander moment weer inhalen. Mijn ritme was op een gegeven moment totaal verstoord."

“In een café heb je zo een gesprek.” Manuel Alvarez

Maar waar Alvarez juist te lange pauzes nam, zijn andere thuiswerkers juist geneigd rustmomenten helemaal over te slaan. Volgens bedrijfspsycholoog Tanya Hellemons zie je dit vooral bij bevlogen en extreem gemotiveerde werknemers. "Als er geen collega is die komt vragen of je mee gaat lunchen, is de verleiding om maar door te gaan groot", legt ze uit.

Dit geldt overigens niet alleen voor het overslaan van de lunchpauze. "Wanneer je thuis werkt is het veel lastiger om op tijd te stoppen met je werk", legt ze uit. Voor mensen met een kantoorbaan is dat volgens Hellemons makkelijker. "Je fysieke werkplek aan het einde van de dag achterlaten, helpt bij loslaten van je werk", legt ze uit.

Plan pauzes op vaste tijden

Hellemons raadt thuiswerkers dan ook aan om op vaste tijden pauzes in te plannen. "Zo zorg je voor voldoende rust." Ook een aparte werkkamer is wat haar betreft aan te raden. "Op die manier kun je letterlijk de deur achter je werk dichttrekken." Een andere optie is natuurlijk het huren van een flexplek.

Wat Alvarez betreft een ideale oplossing. Ook bij zijn nieuwe werkgever in Amsterdam heeft hij geen kantoor en dus gaat hij elke dag naar een gedeelde werkruimte. "Inmiddels weet ik dat ik ongelukkig word van in mijn eentje thuiswerken, 'zegt hij. "Daar wil ik nooit meer naar terug."