Het is de Week van het Werkgeluk. Nederlanders zijn al best gelukkig op het werk, maar het kan altijd beter.

Gemiddeld beoordelen Nederlanders hun 'werkgeluk' met een 7,2, blijkt uit het Werkgelukonderzoek 2019, dat in het kader van de Week van het Werkgeluk werd uitgevoerd door MonitorGroep, HappyOffice en de Gelukkig Werken Academie.

In de sectoren 'zorg en welzijn' en 'bouw en wonen' worden de hoogste rapportcijfers uitgedeeld. Het minst gelukkig zijn mensen in de detailhandel, e-commerce en groothandel.

Jongeren (onder de 25) en oudere werkenden (vanaf 45) zijn gelukkiger dan de middengroep van 25 tot 45 jarigen, en zelfstandigen zijn weer een stuk gelukkiger dan mensen in loondienst. Een kwart van de respondenten beoordeelt het eigen werkgeluk met een mager zesje of lager.

Onderzoeker Arie Pieter Veldhoen van MonitorGroep noemt vijf factoren die het bepalendst zijn voor werkgeluk:

Je thuis voelen bij de organisatie

Werk doen waar je energie van krijgt

Een hecht team hebben

Een leidinggevende die inspireert en vertrouwen geeft

Een voldaan gevoel aan het einde van de dag

Druk = gelukkig

Het relatief hoge gemiddelde cijfer dat Nederlanders aan hun werkgeluk geven, lijkt lastig te rijmen met alarmerende berichten over burn-outs en sterk gestegen werkdruk.

Maar volgens Veldhoen is hiervoor een goede verklaring: "Uit het onderzoek blijkt dat als je druk bent, je op je gelukkigst bent. Het leidt tot een flow, wat een fijn gevoel is. Maar als je te lang achtereen druk bent, dan kilt dat het geluk. Dat is het ravijn van de werkdruk."

“We ontlenen in steeds grotere mate onze identiteit aan ons werk.” Arie Pieter Veldhoen

Veldhoen is blij met de toegenomen aandacht voor werkgeluk: "Er is veel bewijs dat gelukkige mensen meer produceren en minder vaak ziek zijn." Daarbij zijn werkenden het ook belangrijker gaan vinden dat werk gelukkig maakt, denkt Veldhoen.

"Vroeger waren we al blij met een baan. Je had tegeltjes met de wijsheid: 'Doet u geen werk wat u met liefde doet, doe dan met liefde wat u moet.' Dat is niet meer van deze tijd. We ontlenen in steeds grotere mate onze identiteit aan ons werk, dus we verwachten ook dat we er gelukkig van worden."

Is de geluksmanager de juiste oplossing?

Werkgelukdeskundige Fennande van der Meulen is een van de initiatiefnemers van de Week van het Werkgeluk. Volgens haar staat het onderwerp bij steeds meer organisaties op de agenda. "In de jaren negentig waren bedrijven vooral gericht op winst. Nu komen ze daarop terug. Ik denk dat er een beweging in gang is gezet van bedrijven die zien dat het welzijn van medewerkers heel belangrijk is."

“In de jaren negentig waren bedrijven vooral gericht op winst.” Fennande van der Meulen

In die trend past ook de opkomst van de 'chief happiness officer', al is dat volgens Van der Meulen niet de beste manier om het geluksgevoel van werknemers op te krikken. "Iedereen in de organisatie, zeker iedere manager, moet zich verantwoordelijk voelen voor het werkgeluk. Dat moet je niet bij één persoon neerleggen."

Vier P's

Het vraagt volgens Van der Meulen om een cultuuromslag: "Mensen worden niet gelukkiger van gratis fruit of een mooi kantoor. Je moet een cultuur bouwen waarin aandacht is voor de vier P's: purpose, people, progress en play.

"Purpose betekent dat je een gevoel hebt dat je een bijdrage levert aan iets wat groter is dan jezelf, people dat je het met anderen doet, want mensen zijn sociale wezens, progress gaat over het gevoel dat je aan het eind van de werkdag iets bereikt hebt, en play over de lol die je hebt in je werk."

Verkleed je eens als zonnebloem

Op het Hilversumse kantoor van Independer, de vergelijkingssite voor financiële producten, zal de Week van het Werkgeluk in ieder geval niet onopgemerkt blijven. Zo delen deze week twee als zonnebloem verklede medewerkers aloë vera-planten uit, omdat deze goed zouden zijn voor de nachtrust.

Een ludieke actie, maar wel typerend voor de cultuur bij Independer, vertellen medewerkers Carole Veldhuis en Steve van Driel. "Werkgeluk is voor ons een strategisch onderwerp. Je bent een groot deel van je leven op je werk. Waarom zou je daar dan niet gelukkig zijn? En zonder blije medewerkers geen blije klanten."

“Zonder blije medewerkers geen blije klanten.” Carole Veldhuis en Steve van Driel

Independer wil de "omstandigheden creëren waarin mensen gelukkig kunnen worden". Veldhuis en Van Driel vormen het team 'cultuur en ontwikkeling' dat hiervoor verantwoordelijk is.

Het hele jaar door bedenken ze activiteiten die het geluk moeten bevorderen; van deskbikes en workshops tot aan gameavonden. Het werkt, zeggen ze. "Vorig jaar gaven medewerkers van Independer hun werkgeluk het rapportcijfer 7,2. Dit jaar was het al een 7,6."