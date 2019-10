Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboeonderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de beherend apotheker en de directiesecretaresse.

Even voorstellen:

Dagmar (26, echte naam bekend bij de redactie) is drie jaar directiesecretaresse bij een multinational;

doet een avondopleiding management op het hbo;

zegt over haar salaris: "Ik realiseer me steeds hoeveel mazzel ik heb als ik hoor hoeveel management assistants bij andere bedrijven verdienen".

Menno (49) werkt al negentien jaar als beherend apotheker, nu vier jaar bij zijn huidige werkgever;

die geen 'gewone' apotheek is, maar verpleeghuizen en zorginstellingen bedient;

zegt over zijn salaris: "Als ik vandaag de loterij win, ligt er morgen een ontslagbrief bij mijn baas - I love my job, but I hate working".

Menno, draai jij als apotheker ook zelf nog pillen?

M: "Nee joh, pillen maken we al lang niet meer zelf. Tabletten wel; die sla je, maar dat doen nog maar weinig apothekers. Ik bereid nog weleens middelen voor euthanasie. Die trek ik dan op in spuiten en lever ik persoonlijk af aan de arts. Laatst had ik een dokter die het voor het eerst deed, dat was spannend voor haar."

D: "Merk jij dat medicijnen steeds duurder worden? Dat lees ik altijd in het nieuws."

M: "Die discussies gaan meestal over middelen voor heel zeldzame aandoeningen. De huis-tuin-en-keukenmiddelen zoals bloedverdunners en maagzuurremmers zijn juist spotgoedkoop."

D: "Wat verdient een apotheker eigenlijk? En nee, ik ga niet gokken, daar ben ik zo slecht in."

M: "Mijn brutosalaris is 6.214 euro, netto komt er meestal zo'n 4.000 euro binnen. Elke zeven weken heb ik een week lang bereikbaarheidsdienst, die brutocompensatie is 1.280, waar 550 euro van overblijft. Mensen denken altijd dat apothekers tonnen binnen harken, maar dat is al lang niet meer zo."

D: "O ja, zoiets dacht ik wel. Ik hoop straks ook een vergelijkbaar salaris te krijgen, als mijn deeltijdopleiding afgelopen is en ik een paar jaar als manager in de ICT aan de slag ben."

Wat verdien jij nu dan, Dagmar?

D: "Bruto krijg ik maandelijks 3.450 euro. Dat is exclusief flexibel budget, dat ik altijd gewoon laat uitbetalen. Netto komt dat maandelijks neer op zo'n 2.800 euro, en mijn brutojaarloon is 49.836 euro."

Best lekker!

D: "Jazeker, helemaal voor mijn werkveld. Het startsalaris bij mijn bedrijf is net zo hoog als het seniorsecretaressesalaris bij andere bedrijven. Maar goed, voor mijn vriend en mij is geld best wel heel belangrijk. Het staat op plek één van levensbehoeftes."

Echt? Dat heb ik in deze rubriek nog niet eerder gehoord.

D: "Ja, wij zijn nog jong en je ziet aan alle kanten de pensioenfondsen falen. Je kan er gewoon niet meer van uitgaan dat die voorzieningen er nog zijn tegen de tijd dat wij oud zijn. Wij zijn nu bezig met enorm veel sparen en beleggen, zodat we in de toekomst vrij kunnen leven. We zitten ook op fora waar mensen er hetzelfde over denken. Het is de FIRE-beweging, dat staat voor financial independence, retire early."

M: "Groot gelijk! Regeren is vooruitzien. Ik wou dat ik er op jouw leeftijd al mee was begonnen. Mijn pensioenfonds is niet het best presterende, tijdens de crisis heeft het zelfs drie jaar op rij moeten korten. Ik zou maar wat graag voor mijn 67e stoppen. Maar goed, ik moet nog maar even zien of dat gaat lukken. Ik vind het leuk wat ik doe, maar er gaat zoveel tijd in zitten."

D: "Precies dat! Wij willen niet afhankelijk zijn van de voorzieningen. De bevolking groeit supersnel, die fondsen kunnen dat nooit bijhouden. Ik wil in ieder geval mezelf kunnen redden."