Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de dierenarts en de kassière in de supermarkt.

Even voorstellen:

Suzanne (19) Werkt als kassière bij de Dirk van de Broek.

Is vorige week met een opleiding tot doktersassistent begonnen, werkt daarnaast achttien uur per week.

Staat meestal achter de servicebalie, verkoopt sigaretten en helpt klanten die iets willen terugbrengen of een klacht hebben.

Nynke (37, echte naam bekend bij de redactie) Is nu 6,5 jaar in loondienst als dierenarts.

Deed diergeneeskunde als tweede studie, had daardoor een studieschuld van 60.000 euro toen ze begon met werken.

Wil het liefst een eigen dierenpraktijk beginnen.

Ik heb ook ooit achter een servicebalie gestaan! Bij de Poiesz, een supermarkt die alleen in het noorden van het land zit.

S: "Leuk! Ik werk al vier jaar bij de Dirk. Eerst als bijbaan en later fulltime, toen ik met mijn tussenjaar begon. Ik verdien nu 6,77 euro netto per uur. Op zondag krijg je 200 procent, dus dan werk ik heel graag."

N: "Dat is niet veel zeg. Ik begon ooit voor 4,35 gulden bij de bakker. En nu ik eraan terugdenk, was ik daarmee eigenlijk best tevreden."

“Vooral in maart en april is het druk, als alle lammetjes worden geboren.” Nynke, dierenarts

S: "Ik vind het ook prima. Al vind ik het wel dubbel dat er ook oudere mensen bij de Dirk werken die precies hetzelfde doen als ik, maar die véél meer verdienen. Maar goed, ik woon ook nog thuis. Tijdens mijn tussenjaar werkte ik ongeveer dertig uur per week en kreeg ik 971,97 euro bruto en 881,01 euro netto per vier weken. Ik ben begonnen met een nieuwe studie en ga daarnaast achttien uur per week werken. Dat levert me dan zo'n 500 euro netto per vier weken op."

Nynke, ik hoop dat je als dierenarts iets meer verdient.



N: "Ja, gelukkig wel. Mijn bruto fiscaal jaarloon is 58.567 euro, dat is 4.700 euro bruto en 3.167 netto per maand. Toen ik net begon als dierenarts verdiende mijn man per uur meer dan ik. En hij is buschauffeur. Dat kwam vooral omdat ik makkelijk vijftig tot zestig uur per week werk, dus omgerekend bleef er per uur weinig over. Inmiddels heb ik hem ingehaald."

S: "Maak je veel overuren? Bijvoorbeeld als er een spoedbehandeling is?"

N: "Ja, vooral in maart en april is het druk, als alle lammetjes worden geboren. Vandaag is het wat rustiger en heb ik alleen maar kleine huisdieren, zoals een kat met jeuk, eentje met een abces en een hond met pijn."

“Ik wilde vroeger ook dierenartsassistent worden, maar poep opruimen lijkt me niks.” Suzanne, kassière

Hoe weet je nou dat ze jeuk en pijn hebben?

N: "Nou, die kat zit de hele tijd te krabben en de hond was aan het piepen. Soms is het lastiger, omdat wij een kleine praktijk zijn en niet alle technieken in huis hebben om een dier te diagnosticeren. Zo was er laatst een kat met hoestklachten, dat werd maar niet beter. Die heb ik naar een specialist gestuurd. De kat moet nu pufjes nemen."

Welke dieren zie je nog meer?

N: "Er komen ook weleens kippen op het spreekuur en mijn collega is vanochtend naar een geit geweest die ziek is. Wat ik soms lastig vind is, is dat geld vaak een rol speelt. Dus dan wordt er een pootje van een kat geamputeerd voor 250 euro, omdat het alternatief het zetten van een pen is door een specialist, dat zo 1.000 euro of meer kan kosten. Vooral voor eigenaren met een kleine beurs is dat lastig op te hoesten."

S: "Ik wilde vroeger ook dierenartsassistent worden. In die periode keek ik naar Dr. Pol (een dierenarts die samen met zijn vrouw een praktijk heeft op het platteland in de Verenigde Staten en gevolgd wordt door camera's, red.) op National Geographic, dat leek me fantastisch. Maar nadat ik bij de open dag was geweest, vond ik het toch niets voor mij. Poep opruimen en zo lijkt me niks. Dus nu is het doktersassistent geworden."

N: "Jammer! Veel mensen vallen ook af bij die studie trouwens. Mijn assistenten verdienen trouwens ook echt maar de helft van wat ik krijg. Wat gaf de doorslag voor je huidige studie?"

S: "Nou, hiervoor deed ik een opleiding leisure, travel en hospitality, maar dat vond ik echt niks. Ik ben nu ingestroomd op mbo niveau 4 met een kaderdiploma, dus het gaat wel pittig worden. Maar vooral de praktijk met patiënten en het administratieve gedeelte lijken me leuk."

Was het bij je studiekeuze nog belangrijk wat je er later mee gaat verdienen?

S: "Ja. Ik wil wel leuke dingen kunnen kopen en een mooi huis hebben."