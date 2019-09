Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de gynaecoloog in opleiding en de metaalbewerker.

Even voorstellen:

Koen (26, echte naam bekend bij de redactie) Is al negen jaar metaalbewerker. CNC Frezer, om precies te zijn.

Is zo'n 37,5 uur per week achter de machines te vinden.

Deed een werk-leertraject van vier jaar.

Carolien Abheiden (33) Is gynaecoloog in opleiding bij een academisch ziekenhuis.

Werkt vier dagen per week zo'n negen tot tien uur per dag op de afdeling verloskunde.

Draait ook elk kwartaal veertien nachtdiensten en een aantal weekenddiensten.

Oké Koen, we moeten gelijk even iets rechtzetten.

K: "Ja, want 'metaalbewerker' klinkt alsof ik de hele dag ergens met een hamer op sta te slaan. Ik werk fijnmechanisch, met nauwkeurigheden tot wel 0,001 millimeter. Als er een bestelling binnenkomt, stel ik de machines juist af zoals op de tekeningen staat. Ik test dat en pas als alles klopt, draag ik het over aan iemand die de productie op zich neemt. Dagelijks 'stel' ik zo'n vijf producten voor de auto-industrie en de medische industrie."

CA: "Oh leuk! Als gynaecoloog doe ik regelmatig keizersnedes en andere operaties. Maak jij ook onderdelen van het instrumentarium dat ik in de operatiekamer gebruik?"

K: "Eerlijk gezegd heb ik meestal geen idee waarvoor de onderdelen gebruikt worden. Gek hè? Ik zoek het weleens op, maar word er vaak niet veel wijzer van."

Verdienen jullie meer of minder dan jullie collega's?

K: "Ik weet niet wat mijn collega's verdienen en ik wil ook liever niet dat zij het van mij weten. Straks krijg ik allemaal scheve gezichten. Ik krijg per maand 2.750 euro bruto, dat komt netto neer op ongeveer 2.250 netto. Ik krijg 16 procent ploegentoeslag, want we werken met een vroege en een late dienst."

CA: "Je verdient meer dan ik dacht! Maar goed ook, als jij een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben. Ik verdien nu ongeveer 3.800 euro bruto per maand. Dat is ongeveer 2.550 netto. Ik krijg een onregelmatigheidstoeslag voor de avond- en weekenddiensten. Als je begint als gynaecoloog, krijg je bruto ongeveer 8.000 euro per maand. Bij een maatschap verdienen ze gemakkelijk 2 tot 3 ton per jaar, heb ik gehoord. Maar goed, zij moeten ook hun eigen pensioen en verzekeringen regelen."

K: "Klinkt niet slecht! Vind jij dat je genoeg verdient?"

CA: "Ja, het is gewoon een prima, bovengemiddeld salaris. Maar het is niet makkelijk verdiend, zoals mensen soms denken. Ik heb een hoge studieschuld en veel verantwoordelijkheid waarbij soms het leven van moeder en ongeboren baby op het spel staan. Alleen zwangere vrouwen met een speciale indicatie komen bij ons onder controle, omdat ze een hartaandoening hebben of een voorgeschiedenis met een ernstige zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. De ene dag heb ik wel twintig vrouwen op afspraak op de poli, de andere dag doe ik bevallingen of keizersnedes. En soms gebeuren er heel verdrietige dingen."

Koen, er is een tekort aan CNC Frezers. Kan je niet meer verdienen?

K: "Ik zit hier wel goed, al ben ik wel benieuwd wat ik ergens anders zou kunnen krijgen. Als ik ergens 500 euro meer kan verdienen, ga ik er wel over nadenken. Maar dan zou ik eerst naar mijn eigen baas gaan. Ik mag binnenkort naar het team van programmeurs, dan mag ik dat gaan leren en daar heb ik veel zin in."

Gaat je salaris dan ook omhoog?

K: "Daar hebben we het nog niet over gehad."