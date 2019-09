Over geld praat je niet. Ons salarisstrookje is een taboe-onderwerp. Terwijl we maar al te graag zouden weten: waar moeten zij het maandelijks van doen? Daarom vraagt NU.nl het voor je. Met deze week: de vrachtwagenchauffeur en de rechter.

Even voorstellen:

Lars Caspers (30) Werkt nu twaalf jaar als vrachtwagenchauffeur.

Vervoert van alles: van deorollers en stoeptegels tot gevaarlijke stoffen.

Is vier dagen per week zo'n tien uur per dag achter het stuur te vinden.

Karin (33, echte naam bekend bij de redactie) Heeft tien jaar gestudeerd en is nu twee jaar rechter.

Deed uitspraak in zaken over dakkapellen en tuinhuisjes, maar ook tbs-verlof en mishandeling.

Heeft een contract voor 32 uur per week, maar werkt er zo'n 43.

Karin, heb je zelf weleens iets illegaals gedaan?

K: "Haha, ik kan dit echt niet zeggen. Laten we het erop houden dat ik een flinke studententijd heb gehad, maar meer ook niet."

Jij dan, Lars? Lekker een filmpje kijken onderweg?

LC: "Tsja, dat gebeurt inderdaad. Het mag niet en ik doe het niet, want het is levensgevaarlijk. Als het misgaat, rijd ik mezelf te pletter en met een beetje pech gaan er nog een aantal met me mee. Het is geen boodschappenkarretje waar ik in rijd."

K: "Mijn ervaring met vrachtwagenchauffeurs is dat ze keurig rijden, misschien wel omdat ze zo veel gevaarlijke situaties zien. Rechters leggen vrachtwagenchauffeurs trouwens ook extra zware straffen op bij een verkeersovertreding. Omdat het hun vak is, mag je ook een hogere standaard verwachten."

“Ik kan op een borrel of buurtbarbecue niet dronken worden. Stel dat daarvan een filmpje online gaat.” Karin, rechter

Geldt dat ook voor jou als rechter?

K: "Ja, ik moet van onbesproken gedrag zijn. Ik kan dus niet dronken worden op een borrel of buurtbarbecue. Stel dat daarvan een filmpje online gaat. Ik heb altijd een Telegraaf-check in mijn achterhoofd: zou dit in vette letters in de krant kunnen komen? Ik kan natuurlijk geen geloofwaardige uitspraak meer doen als ik zelf af en toe ook over de schreef ga."

LC: "Wat ik me toch afvraag: moeten we bij een zaak zoals de wraakvader (die de stalker van zijn tienerdochter ernstig mishandelde en daarvoor 4,5 jaar cel kreeg, red.) niet gewoon de ogen even dichtdoen? Van kinderen blijf je af, toch?"

K: "Ik ken het dossier niet en kan geen uitspraken doen over een zaak die ik niet behandel. Maar los daarvan, geloof me: als we wraak gaan toestaan, ziet onze maatschappij er veel slechter uit."

Goed, ter zake. Wat denk je dat een vrachtwagenchauffeur verdient, Karin?

K: "Hmm... lastig. Even nadenken hoor, want ik wil niet stom op NU.nl verschijnen. Je rijdt ook weleens met gevaarlijke stoffen? Rond de 3.000 euro bruto?"

LC: "Dat zou fantastisch zijn. Ik krijg 15,35 euro bruto per uur. Per maand verdien ik gemiddeld ongeveer 2.050 euro netto en 2.600 bruto. Dit jaar komt dat neer op zo'n 33.000 euro bruto."

K: "Vind je dat genoeg?"

LC: "Eerlijk gezegd: het is wel wat mager. Maar het is al beter dan bij mijn vorige baan. Toen maakte ik soms dagen van vijftien uur voor minder geld en werkte ik ook veel 's nachts. Ik zag mijn gezin weinig. En jij?"

“Ik had eigenlijk verwacht dat een rechter meer zou verdienen. Je zou maar een verkeerde beslissing maken...” Lars Caspers, vrachtwagenchauffeur

K: "Maandelijks krijg ik 5.150 euro bruto, dat is netto ongeveer 3.300 euro. Mijn jaarsalaris is 78.000 euro bruto."

LC: "Ik had eigenlijk verwacht dat het meer zou zijn. Je zou maar een verkeerde beslissing maken..."

K: "Ik vind het een heleboel geld. Maar als je ziet hoe alles wat ik doe onder een vergrootglas ligt en inderdaad, hoeveel verantwoordelijkheid ik draag, vind ik dat het toch niet helemaal in verhouding is."

Lig je weleens wakker van je werk, Karin?

K: "Ja, dat komt voor. Niet van de dakkapellen hoor, maar ik vond het bij strafrecht heel zwaar dat ik over een bepaalde snelweg kon rijden en precies wist bij welk hectometerpaaltje iemand was overleden. Als rechter krijg ik het hele politiedossier, inclusief alle foto's van de slachtoffers. Dat blijft mij achtervolgen. Zie jij weleens heftige dingen, Lars?"

LC: "Het valt me vooral op dat het steeds minder leuk wordt op de weg. Mijn agressiefste ervaring was een brake check op de ring van Antwerpen: een auto haalde me in en ging voor mij rijdend vol op de rem. Levensgevaarlijk en dom: zo'n autootje stopt echt geen 30 ton. Sindsdien ben ik fan van dashcams: mocht er iets fout gaan, dan staat het in ieder geval op film."

“Ik zou bij het verlengen van het rijbewijs wel een verplichte opfriscursus willen invoeren.” Lars Caspers, vrachtwagenchauffeur

K: "Als jij één verkeersregel mocht aanpassen, wat zou het dan zijn?"

LC: "Ik zou geen regels veranderen, maar alle auto's begrenzen op 130. Je mag toch nergens harder. En voor iedereen zou ik bij het verlengen van het rijbewijs een verplichte opfriscursus invoeren. Gewoon even snel de basis, wat er nieuw is en een kort theorie-examentje met een rondje rijden. Zo wordt iedere Nederlander weer heer in het verkeer."