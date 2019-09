De meesten van ons doen het rond hun 65e, de kantoordeur definitief dichttrekken en met pensioen gaan. In de rubriek Met Pensioen vragen we (bijna-)pensionado's naar hun leven ná een betaalde baan: hebben ze er reikhalzend naar uitgekeken of juist niet? Lukt het om rond te komen en waar gaat al die nieuwe vrije tijd naartoe?

Wie: Klaas Smit (65)

Met pensioen: in april 2020

Na: 27 jaar WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Is het pensioen na zoveel jaar in de WAO iets om naar uit te kijken?

"Ik zou dit jaar al mijn pensioen krijgen, maar dat is dankzij politieke keuzes op april 2020 gezet. Maar inderdaad, voor mij verandert er niet zoveel. Mijn WAO wordt AOW en ik krijg een gedeelte van pensioenfonds ABP. Maar hoeveel dat is, weet ik niet. Dat krijg ik nog wel te horen."

"Het grote verschil is dat ik van de onzekerheid over veranderende beleidsregels af ben. Moet ik wel of niet herkeurd worden, moet ik misschien toch weer gaan solliciteren of verandert mijn uitkering? Ik ben zo lang voor mijn inkomen afhankelijk van de overheid. Dat geeft een onzeker gevoel."

Wat is er gebeurd?

"Na mijn studie aan de Bibliotheek- en Documentatieacademie ben ik in militaire dienst gegaan. Dat is dramatisch verlopen. Ik kreeg te maken met seksueel geweld en ontwikkelde een posttraumatische stressstoornis en darmproblemen. Ik heb toen allerlei baantjes gehad, uitzendwerk en detacheringsbanen. Mijn langste baan duurde twee jaar."

Ga je erop vooruit als je volgend jaar de AOW ingaat?

"Nee, sinds ik ben afgekeurd krijg ik zo'n 1.200 euro per maand aan WAO, en mijn AOW zal hetzelfde zijn. Ik heb geen auto, relatie of kinderen die ik moet onderhouden, dus ik kom wel rond. Maar ik ben al zeker tien jaar niet op vakantie geweest. Voordat ik helemaal arbeidsongeschikt werd verklaard, moest ik nog elke week een brief schrijven en mocht ik niet langer dan drie weken naar het buitenland. Je moet altijd klaarstaan om weer te gaan werken en beleidsregels kunnen zomaar ineens veranderen."

"Toen kwam de regel dat een herkeuring van je gezondheid niet meer hoeft na je 55e. Gelukkig, want dat is gruwelijk stressvol. Je volledige inkomen hang ervan af. Ik had ooit een herkeuring waarbij een dokter al na vijf minuten zei dat ik wel weer kon werken."

Zonder die regeling had je misschien wel weer passend werk gevonden.

"Wie weet. Zoiets kun je niet weten. In 1999 had ik een tijdelijke baan bij de bibliotheek van een advocatenbureau. Daar was ik ook heel blij mee en ik vond het een erg leuke baan. Toch ben ik daar ontslagen vanwege mijn klachten. In die tijd speelde de discussie of je wel of niet moest vertellen dat je op psychiatrische gronden bent afgekeurd en ik heb dat niet gedaan."

"Toen ik in 2000 weer een herbeoordeling kreeg, werd ik vlak daarvoor overvallen. Ik fietste in Overvecht (een wijk in Utrecht, red.) en iemand op een brommertje greep mijn tas. Ik brak mijn kaak en raakte vier tanden kwijt. Toen ben ik volledig arbeidsongeschikt verklaard en daarna heb ik geen betaalde baan meer gehad."

Hoe vul je je dagen?

"Ik heb een tijdje vrijwilligerswerk gedaan bij een tuinproject. Dat is inmiddels gestopt. Nu ben ik bezig met het uitzoeken van troep in mijn huis. Ik heb een vrij grote boekenverzameling en die ben ik aan het catalogiseren. En ik heb LEGO herontdekt! Je kunt er tegenwoordig ook robots mee bouwen en die zelf programmeren."

"Wat mij aan mijn eigen situatie hevig dwarszit: ik heb het gevoel dat ik de enige ben. Ik wil weten of er meer mensen zijn die vanuit een uitkering de AOW ingaan. Wie heeft die cijfers en waar kan ik ze vinden? Wordt dat bijgehouden? En door wie?"